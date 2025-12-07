1. Đồ trang trí theo trend – đẹp được một tuần, bừa suốt một năm

Năm ngoái, trong lễ hội mua sắm, tôi đặt liền 12 gối ôm “lên hình cho đẹp”, 3 tranh trang trí và 5 chai tinh dầu thơm. Hộp hàng chất đống trước cửa, còn phòng khách thì bừa bộn như showroom.

Đến tháng rồi, tôi gom tất cả bỏ vào túi vải đen, mang đi bán đồ cũ với giá… 1,4 triệu. Chấp nhận lỗ, nhưng đổi lại là sự tỉnh táo: đồ trang trí càng nhiều, nhà càng rối — và chẳng ai nhớ nó sau một tuần.

Bây giờ, phòng khách của tôi chỉ có hai chậu cây xanh, một bàn gỗ và vỏ sofa màu xám cơ bản. Không đẹp kiểu phô diễn, nhưng dễ sống hẳn.

2. Mua nệm rẻ – nhưng lại trả giá bằng… cột sống

Tôi từng đau lưng triền miên, ngủ dậy là ê ẩm. Khi hỏi chuyên gia vật lý trị liệu, câu trả lời thẳng thắn: “Nệm quá mềm, không nâng được cột sống.”

Tôi thử một chiếc nệm dày 22cm, độ cứng trung bình. Chỉ sau hai tuần, tôi không còn kêu đau nữa. Chồng tôi lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng sáng hôm sau lại thừa nhận: “Đáng tiền thật.”

Mẹ chồng bảo tôi “tiêu hơi sang”. Tôi chỉ nhẹ nhàng gấp biên lai lại và nghĩ: Đắt nhất là sức khỏe.

3. Máy chạy bộ – món đồ ồn ào nhất và vô dụng nhất trong nhà

Sau Tết, tôi mua máy chạy bộ 13 triệu đặt ngoài ban công. Chưa đầy một tháng, hàng xóm gõ cửa: “Chị ơi, hơi ồn đấy.”

Ba tuần sau nữa, nó trở thành… giá treo quần áo cao cấp với hơn chục bộ đồ đè lên.

Cuối cùng, tôi chuyển sang bài tập 8 giờ tối:

- 1 tấm thảm yoga 8mm

- 1 dây kháng lực 15 pound

- 1 video tập trên TV

Kết quả sau 3 tháng: từ 62kg xuống 59kg, eo giảm 2cm, khỏe hơn và… không ồn nhà ai.

Huấn luyện viên cộng đồng còn khẳng định: “Ở nhà chỉ cần dây kháng lực là đủ.” Rẻ – gọn – hiệu quả.

4. Nhà bếp đầy nồi chảo – nhưng nấu ăn lại càng mệt

Năm ngoái, tôi tham gia mua chung và đem về… 15 nồi chảo. Chúng không vừa mặt bếp, kẹt luôn ở cửa tủ, mỗi lần nấu là tôi phải lôi ra rồi nhét lại như chơi xếp hình.

Tôi quyết định “đại dọn dẹp”:

- Giữ lại 2 bộ đồ ăn cho gia đình, 4 bộ cho khách

- Bỏ bớt nồi chiên không dầu, nồi hấp

- Chỉ giữ 2 nồi – một to, một nhỏ – đủ dùng hàng ngày

Bố tôi đến chơi cả tuần và bảo: “Bàn bếp trống thế này nấu nhanh hẳn, bớt mệt thật.”

5. Chi tiền cho những thứ chỉ… chiếm chỗ

Có một sự thật đau lòng: mỗi mét vuông trong nhà đều tiêu tốn tiền thuê, tiền điện, tiền công dọn dẹp.

Tôi bắt đầu tính lại:

- Mỗi món đồ không dùng = chiếm diện tích

- Mỗi diện tích = chi phí

- Chi phí = tiền thật

Vậy nên tôi chỉ chi cho 3 thứ:

- Nệm tốt

- Cây xanh

- 2–3 hộp đựng đồ thực sự hữu ích

Còn lại: tối giản triệt để.

Máy chạy bộ vẫn ở đó, nhưng chúng tôi tắt hẳn, xem nó như “bài học chi tiêu”.

6. Hiểu nhầm từ người thân – nhưng kết quả lại thay đổi tất cả

Ban đầu, chồng bảo tôi “keo kiệt”. Người thân chê nhà “ít đồ quá, nhìn không sang”. Tôi im lặng.

Cho đến khi…

- Chồng đi khám lại lưng và kết quả tốt hơn

- Hàng xóm vào chơi và khen phòng khách rộng, sáng

- Con tôi có bàn học gọn gàng nhờ một chiếc kẹp lưu trữ đơn giản

- Họ không còn thắc mắc nữa, mà còn hỏi tôi mua dây kháng lực ở đâu.

Tôi bật cười: chỉ cần vài thay đổi nhỏ, cuộc sống đã khác đi rất nhiều.

Kết lại: Tối giản không phải sống thiếu – mà sống đúng cái mình cần

Sau 1 năm sống tối giản, tôi nghiệm ra:

- Đồ nhiều không chứng minh bạn sống tốt

- Mua đúng mới giúp bạn sống khỏe

- Không gian thoáng là món quà tinh thần vô giá

Tôi từng phung phí mà không biết. Nhưng bây giờ tôi chọn cách: để nhà thở, để ví thở và để chính mình thở.

Bạn có đang chi tiền cho những thứ… chỉ để chất vào nhà không?