Con giáp tuổi Tý

Cuối năm Ất Tỵ, tuổi Tý nằm trong số những con giáp may mắn bậc nhất. Đặc biệt vào tháng 12 âm, được lục hợp soi rọi, con giáp này dễ gặt hái những thành tựu rực rỡ, thu nhập tăng cao bất ngờ. Bên cạnh đó, tuổi Tý sẽ còn gặp may cả trong chuyện tình cảm, người có gia đình thì hòa hợp, hạnh phúc. Tóm lại, cuối năm Ất Tỵ sẽ là lúc con giáp tuổi Tý có cuộc sống vô cùng thịnh vượng, viên mãn.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Bính Ngọ 2026, con giáp này cũng cần có những sự thận trọng để có thể vượt qua thử thách và đạt được thành công. Nằm trong nhóm Tứ hành xung và trực tiếp xung Thái Tuế (Tý xung Ngọ) trong năm Bính Ngọ 2026, do đó, vận trình của họ trong giai đoạn này đòi hỏi sự cẩn trọng cao độ.

- Sự nghiệp: Dễ gặp trở ngại, cạnh tranh gay gắt, đề phòng tiểu nhân. Cần kiềm chế cảm xúc, tránh đối đầu trực diện với đồng nghiệp hoặc cấp trên.

- Tài lộc: Có dấu hiệu hao tài tốn của. Cần hạn chế tối đa các khoản đầu tư rủi ro cao, ưu tiên giữ tiền mặt hoặc đầu tư an toàn.

- Tình duyên & Sức khỏe: Tình cảm dễ rạn nứt nếu không biết nhường nhịn. Cần chú ý sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa và stress.

Con giáp tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp hiếm hoi gặt hái thành công rực rỡ trong cả tháng 11 âm và tháng 12 âm. Cụ thể, tháng 11 âm, tuổi Dậu sẽ liên tục đón tin vui, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Đây chắc hẳn là điều mà những người độc thân mong chờ và nên nắm bắt. Trong khi đó, tháng 12 âm, được tam hợp hỗ trợ, con giáp này sẽ có đường tài lộc vô cùng vượng phát, tiền bạc chảy về túi ào ào từ cả công việc chính lẫn những nghề tay trái.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Bính Ngọ 2026, tuổi Dậu nằm trong nhóm Tứ hành xung và Phá Thái Tuế (Dậu phá Ngọ), do đó, con giáp này cũng cần có những sự chuẩn bị chu đáo để hạn chế khó khăn.

- Sự nghiệp: Dễ gặp trục trặc, hiểu lầm trong hợp tác. Do đó, cần tránh vội vàng đưa ra quyết định, mọi kế hoạch cần được xem xét kỹ lưỡng.

- Tài lộc: Cần kiểm soát tài chính chặt chẽ, tránh thất thoát tiền bạc do đầu tư sai lầm hoặc bị lừa gạt.

- Tình duyên & Sức khỏe: Tình cảm lứa đôi có thể gặp sóng gió. Cần chú ý sức khỏe, đề phòng tai nạn hoặc chấn thương.

Con giáp tuổi Hợi

Là một trong số những con giáp được Thần tài ưu ái dịp cuối năm, tuổi Hợi sẽ có rất nhiều cơ hội kiếm tiền, nhất là tháng 11 âm. Đây là lúc con giáp này vừa may mắn trong chuyện công danh, sự nghiệp, vừa viên mãn trong chuyện tình cảm, gia đình. Những điều này sẽ đảm bảo cho con giáp tuổi Hợi có những ngày cuối năm Ất Tỵ vô cùng dư dả và hạnh phúc.

(Ảnh minh họa)

Năm Bính Ngọ 2026 không phải là một năm quá xấu với tuổi Hợi, nhưng con giáp này cũng cần có một số lưu ý sau.

- Sự nghiệp: Công việc có thể gặp sự cản trở ngầm từ tiểu nhân. Cần cẩn thận trong các mối quan hệ, tránh tin người thái quá.

- Tài lộc: Tài chính bình ổn nhưng không nên mạo hiểm, nên kiên nhẫn và kỹ lưỡng trong hợp đồng. Tránh ký kết các hợp đồng đầu tư rủi ro cao.

- Tình duyên & Sức khỏe: Tình cảm êm ấm, ít sóng gió. Sức khỏe tốt, nhưng cần giữ tinh thần lạc quan, tránh căng thẳng do lo lắng.

* Lời khuyên chung cho 3 con giáp: Dịp cuối năm Ất Tỵ và đặc biệt là trong năm Bính Ngọ 2026, các tuổi Tý, Dậu, Hợi nên đặt sự an toàn lên hàng đầu. Cần kiềm chế cảm xúc, suy tính kỹ lưỡng trước mọi quyết định và đề phòng tiểu nhân.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.