2027 sẽ là thời điểm Xiaomi ồ ạt gia nhập các thị trường ngoài Trung Quốc.

Các mẫu xe điện mang thương hiệu Xiaomi lần đầu tiên được mở bán trước bên ngoài Trung Quốc, với các dòng xe SU7, YU7 và Skynomad hiện đã xuất hiện tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Theo trang tin IT-home, bước đi này tạo tiền đề cho hoạt động kinh doanh của hãng tại thị trường nước ngoài, trước khi triển khai kế hoạch mở rộng quy mô quốc tế rộng rãi hơn vào năm 2027.

Tại UAE, hoạt động phân phối được thực hiện thông qua đối tác địa phương Gargash Prime Automotive, thay vì hệ thống bán lẻ do chính Xiaomi vận hành. Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh CEO APEC 2026 diễn ra tại Thâm Quyến vào ngày 1711, CE/O Xiaomi, ông Lôi Quân (Lei Jun), cho biết công ty sẽ chính thức tiến vào các thị trường nước ngoài từ năm tới.

Gargash Prime hiện niêm yết 13 phiên bản thuộc các dòng xe: sedan SU7, SUV YU7 và SUV điện phạm vi mở rộng (extended-range) Skynomad. Giá khởi điểm từ 169.900 AED (46.263 USD) cho phiên bản SU7 tiêu chuẩn và lên tới 375.900 AED (102.355 USD) cho phiên bản SU7 Ultra.

Đợt giao xe đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026, áp dụng cho các phiên bản: SU7 tiêu chuẩn và Ultra, YU7 tiêu chuẩn, Skynomad N70 Pro cùng cả hai phiên bản N90. Các phiên bản còn lại dự kiến sẽ được bàn giao vào tháng 2/2027.

Đại lý này cung cấp chế độ bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000 km, cùng gói bảo dưỡng định kỳ áp dụng cho quãng đường lên đến 60.000 km.

Sau khi quy đổi tiền tệ, giá khởi điểm tại UAE của các mẫu SU7 và YU7 lần lượt cao hơn khoảng 40% và 44% so với giá tại Trung Quốc. Mẫu Skynomad N70 có giá khởi điểm cao hơn khoảng 81%.

SU7 và YU7 là các mẫu xe thuần điện (sử dụng pin). Các phiên bản hiệu suất cao nhất của dòng xe này là SU7 Ultra với công suất 1.138 kW (1.526 mã lực) và YU7 GT với công suất 738 kW (990 mã lực).

Mẫu Skynomad N90.

Skynomad sử dụng hệ truyền động điện phạm vi mở rộng (EREV), trong đó động cơ xăng tăng áp 1,5 lít đóng vai trò là máy phát điện. Dòng xe này bao gồm phiên bản N70 (5 chỗ) và N90 (7 chỗ). Phiên bản N70 Pro được trang bị bộ pin LFP 52 kWh, trong khi các phiên bản cao cấp hơn sử dụng bộ pin NMC 76 kWh.

Mẫu N90 có phạm vi hoạt động kết hợp theo chuẩn CLTC là 1.705 km (1.060 dặm), tương đương khoảng 1.321 đến 1.328 km theo tiêu chuẩn WLTP (bao gồm 363 đến 370 km chạy thuần điện theo chuẩn WLTP, kết hợp với bình nhiên liệu 60 lít cùng mức tiêu hao nhiên liệu 6,26 lít/100 km theo chuẩn WLTC). Các kế hoạch mở rộng ra nước ngoài của Xiaomi

Việc mở bán trước tại UAE diễn ra trong bối cảnh Xiaomi đang chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng quy mô quốc tế rộng lớn hơn. Vào tháng 9/2026, công ty đã ký kết các biên bản ghi nhớ với tám tập đoàn đại lý tại Đức, bao gồm Emil Frey và LUEG, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tiến vào thị trường châu Âu.

Xiaomi cũng đã đăng tuyển các vị trí pháp lý và tài chính trong lĩnh vực ô tô tại Sydney, Úc. Động thái tuyển dụng này cho thấy công ty có thể đang chuẩn bị cho các hoạt động liên quan đến xe tay lái nghịch, dù chưa xác nhận kế hoạch ra mắt chính thức tại Úc.