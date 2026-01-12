Ô tô rớt kiểm định: Tốn tiền, tốn sức!

Theo Thông tư 40/2025 của Bộ Xây dựng quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, từ ngày 20-1, ô tô không đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi quay lại kiểm định tại trung tâm đăng kiểm sẽ phải nộp thêm phí dịch vụ kiểm định lại.

Có thể phải trả phí gấp đôi

Cụ thể, mức giá dịch vụ cho mỗi lần kiểm định lại tối đa bằng 50% giá dịch vụ niêm yết. Trường hợp phương tiện được kiểm định lại vào ngày khác hoặc thực hiện tại một cơ sở đăng kiểm khác, mức phí sẽ được tính bằng 100% giá dịch vụ.

Bên cạnh đó, quy định mới cũng nêu rõ đối với dịch vụ kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm, nếu đăng kiểm viên đã có mặt tại địa điểm theo yêu cầu nhưng khách hàng hủy dịch vụ, khách hàng vẫn phải chi trả các khoản phí theo quy định.

Đây là những thay đổi đáng chú ý so với quy định hiện hành đang được áp dụng tại Thông tư 55/2022 của Bộ Tài chính. Hiện nay, chủ xe được miễn phí cho lần kiểm định lại đầu tiên và thứ hai trong cùng ngày, chỉ phải nộp 50% phí nếu quay lại trong vòng 7 ngày hoặc kiểm định lại từ lần thứ 3 trở đi. Sau 7 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu, giá kiểm định được tính như kiểm định lần đầu là 100%.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, quy định mới nhằm hạn chế tình trạng chủ phương tiện, đặc biệt là xe tải và container, thiếu ý thức bảo dưỡng định kỳ, chỉ sửa chữa khi bị từ chối kiểm định, gây nên hiện tượng ùn tắc tại các trung tâm. Để bảo đảm tính minh bạch, hệ thống dữ liệu toàn quốc sẽ được kết nối để kiểm soát chặt chẽ các trường hợp phương tiện trượt kiểm định tại trạm này nhưng di chuyển sang trạm khác.

Chủ xe cần lưu ý kiểm tra, sửa chữa trước khi mang phương tiện đi kiểm định. Ảnh: VĂN DUẨN

Không ít băn khoăn

Nhiều chủ xe cho rằng quy định mới có thể khiến chi phí kiểm định đối với những phương tiện không đạt yêu cầu tăng mạnh. Anh Nguyễn Văn Quý (phường Từ Liêm, Hà Nội) cho biết trước đây, khi làm thủ tục đăng kiểm, nếu không đạt thì cơ sở đăng kiểm sẽ yêu cầu chủ phương tiện mang xe đi khắc phục lỗi, sau đó quay trở lại tiếp tục kiểm định xe mà không phải mất chi phí. "Thực tế, ô tô đã sử dụng lâu năm thường tồn tại cùng lúc nhiều lỗi kỹ thuật và khó có thể sửa chữa triệt để trong thời gian ngắn. Việc phải quay lại đăng kiểm, thậm chí đi lại nhiều lần, sẽ khiến tổng chi phí phát sinh tăng đáng kể từ 150%-200% so với hiện nay" - anh Quý tính toán.

Ông Trương Gia Hiển (phường Bình Trưng, TP HCM) đánh giá quy định mới về kiểm định sẽ tạo ý thức cho các chủ xe thận trọng hơn. Trước đây, chủ xe thường mang xe đi kiểm định khi đến hạn mà không kiểm tra trước những bộ phận có thể không đạt khi đăng kiểm. Quy định mới có thể khiến chủ xe tốn tiền gấp nhiều lần nếu không chủ động kiểm tra trước và sửa chữa nghiêm túc các lỗi.

Theo ông Huỳnh Văn Thiệt, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 5003S, với quy định mới, chủ xe sẽ chủ động kiểm tra, sửa chữa trước các lỗi nên chỉ cần kiểm định lần đầu là đạt. Từ đó, các trung tâm không còn tình trạng ùn ứ, quá tải như lâu nay do chủ xe không chăm sóc xe trước khi kiểm định, phải quay lại kiểm định nhiều lần.

Một số trung tâm đăng kiểm e ngại quy định thu phí lần 2, 3... trong ngày không được vượt quá 50% trên mức phí kiểm định lần đầu sẽ vô tình tạo nên kẽ hở. Các trung tâm có thể cạnh tranh bằng cách hạ mức thu phí những lần sau xuống thấp chỉ còn 10%-20%, thậm chí mức thấp hơn, để thu hút chủ xe đến thực hiện đăng kiểm. Do đó, các trung tâm kiến nghị nên quy định cụ thể mức kiểm định của những lần sau, để tránh tình trạng "phá giá", cạnh tranh không lành mạnh.

Trong khi đó, nhiều chủ xe cũng lo lắng khả năng phương tiện bị "cố tình" đánh rớt đăng kiểm nhiều hơn để trung tâm kiểm định có thể tăng doanh số.

PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô - Máy động lực TP HCM, khuyến cáo để tránh tình trạng rớt đăng kiểm ô tô, các chủ xe nên chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đưa xe đến trung tâm đăng kiểm. Nên kiểm tra và bảo dưỡng các hạng mục chính, những hạng mục thường là nguyên nhân phổ biến dẫn đến rớt kiểm định như hệ thống phanh hỏng, khí thải vượt mức, đèn chiếu sáng lỗi, hoặc xe bị "độ chế" sai quy định.

Những hạng mục dễ rớt đăng kiểm Theo PGS-TS Đỗ Văn Dũng, hệ thống phanh là nguyên nhân hàng đầu gây rớt đăng kiểm. Do đó, cần kiểm tra má phanh, đĩa phanh và ống dẫn dầu phanh xem có bị mòn, rỉ sét hoặc rò rỉ không; đo lực phanh tay và phanh chân để bảo đảm đạt tiêu chuẩn (ít nhất 50% hiệu suất theo quy định). Lưu ý phanh không đạt có thể do sử dụng lâu ngày hoặc bảo dưỡng kém, dẫn đến trượt kiểm định, thay dầu phanh nếu đã quá hạn (thường 2 năm hoặc 40.000 km). Đối với khí thải và động cơ, cần kiểm tra mức khí thải (CO, HC, NOx) bằng máy đo chuyên dụng; bảo dưỡng kim phun nhiên liệu, cảm biến ô xy, bộ lọc gió động cơ, và bugi để tránh khí thải cao. Nếu đèn check engine (đèn báo lỗi) sáng, cần sửa ngay - thường liên quan đến hệ thống nhiên liệu hoặc khí thải). Xe sản xuất trước năm 2022 dễ rớt hạng mục này.



