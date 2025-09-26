HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ô tô lật sau va chạm với xe máy, 1 phụ nữ tử vong tại chỗ: 60 giây bất thường trước khi xảy ra tai nạn

Hương Trà |

Sau va chạm với ô tô trên đường, người phụ nữ điều khiển xe máy đã tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn nghiêm trọng được nhắc tới xảy ra vào khoảng 14h15' ngày 25/9, tại ĐT456, thuộc thôn Vô Hối Đông, xã Thụy Anh (Hưng Yên). Vào thời điểm này, ô tô mang BKS: 17A-789.XX đã va chạm với xe máy mang BKS: 15B3-610.XX do một phụ nữ điều khiển chạy hướng ngược chiều.

Pha va chạm rất mạnh đã khiến người điều khiển xe máy bị hất văng ra xa, tử vong tại chỗ, chiếc ô tô con lật ngửa trên đường, nhiều bộ phận xe văng ra ngoài, hư hỏng nặng. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân xung quanh đã chạy tới giúp đỡ, đưa người gặp nạn trong ô tô ra ngoài.

Ô tô lật sau va chạm với xe máy, 1 phụ nữ tử vong tại chỗ: 60 giây bất thường trước khi xảy ra tai nạn- Ảnh 1.

Người dân hỗ trợ đưa nạn nhân trong ô tô ra ngoài. (Ảnh cắt từ clip)

Ô tô lật sau va chạm với xe máy, 1 phụ nữ tử vong tại chỗ: 60 giây bất thường trước khi xảy ra tai nạn- Ảnh 2.

Ô tô biến dạng, lật ngửa sau vụ va chạm.

Một phần diễn biến của vụ tai nạn đã được camera an ninh nhà dân bên đường ghi lại. Theo dõi đoạn clip, có thể thấy 1 phút trước khi xảy ra va chạm, ô tô con đã lưu thông trên đường với tốc độ khá cao dù trời đang mưa, đường ướt trơn trượt.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Còi tàu hú vang, người phụ nữ chạy xe máy vẫn lao qua: Khoảnh khắc gây ám ảnh sáng 25/9
Tags

va chạm ô tô ở hưng yên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại