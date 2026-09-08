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Ô tô khách không giữ khoảng cách tông đuôi xe đầu kéo, 1 người tử vong

Minh Tuệ
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Ô tô đầu kéo bị nổ lốp, đang di chuyển chậm để vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thì xe khách phía sau tông trúng khiến phụ xe tử vong.

Ngày 6/9, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong do tài xế không giữ khoảng cách an toàn.

Khoảng 6h cùng ngày, xe ô tô khách 24 chỗ biển số 36H-084.xx do ông L.X.T. (SN 1976, trú tại Thanh Hóa) cầm lái, chạy theo hướng Ninh Bình - Hà Nội. Khi đến Km199+200, xe khách va chạm vào phía sau xe đầu kéo biển số 86C-094.xx, kéo theo sơmi rơmoóc 86R-009.xx do ông N.Q.T. (SN 1990, trú tại Lâm Đồng) điều khiển.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 1 người chết.

Trước thời điểm xảy ra va chạm, ô tô đầu kéo gặp sự cố nổ lốp, đang di chuyển chậm để vào làn dừng xe khẩn cấp.

Dữ liệu giám sát hành trình ghi nhận phương tiện di chuyển với tốc độ khoảng 22 km/h.

Vụ tai nạn khiến anh H.V.T. (SN 1989, trú tại Thanh Hóa, phụ xe khách) tử vong tại chỗ, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra, xử lý vụ tai nạn.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân sơ bộ được xác định do tài xế xe khách không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến va chạm với xe đầu kéo.

Từ vụ tai nạn trên, Cục CSGT khuyến cáo tài xế không bám đuôi phương tiện phía trước; luôn duy trì khoảng cách an toàn để có đủ thời gian và không gian xử lý khi xe phía trước giảm tốc, phanh gấp hoặc gặp sự cố.

Khi thời tiết, mặt đường, tầm nhìn không thuận lợi, người lái xe cần chủ động giảm tốc độ và tăng khoảng cách an toàn . Tài xế tập trung quan sát phía trước, đặc biệt lưu ý các phương tiện đang giảm tốc, chuyển làn, gặp sự cố hoặc di chuyển vào làn dừng xe khẩn cấp.

Khi phát hiện phương tiện gặp sự cố phía trước, người lái xe phải chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách; chỉ chuyển làn khi bảo đảm an toàn, tuyệt đối không đánh lái đột ngột.

Tài xế không sử dụng điện thoại và không thực hiện các thao tác gây mất tập trung khi đang điều khiển phương tiện.

“Trên đường cao tốc, phương tiện di chuyển với tốc độ cao, chỉ một vài giây thiếu quan sát hoặc khoảng cách quá ngắn có thể khiến người lái không kịp xử lý tình huống”, Cục CSGT nhấn mạnh.

Va chạm giữa ô tô tải và xe máy, người phụ nữ cùng 2 trẻ nhỏ tử vong thương tâm
Tags

Pháp Vân - Cầu Giẽ

cục CSGT

tai nạn giao thông

xe khách

xe đầu kéo

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