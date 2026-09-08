Ô tô Honda đồng loạt giảm giá rất sâu, mẫu sedan "gánh doanh số" rẻ chưa từng có

Honda City đang giảm giá sâu ngay đầu tháng 9.

Các dòng xe chủ lực như Honda City, BR-V và HR-V đang nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ hoặc trừ thẳng tiền mặt, giúp chi phí lăn bánh giảm mạnh tới hơn 70 triệu đồng trong tháng 9/2026.

Mẫu MPV nhập khẩu giảm kỷ lục hơn 70 triệu đồng

Trong đợt điều chỉnh đợt này, Honda BR-V là mẫu xe nhận được mức ưu đãi cao nhất. Cụ thể, phiên bản BR-V L được hỗ trợ tương đương 70,5 triệu đồng, kéo giá giao dịch thực tế từ mức niêm yết xuống còn 635 triệu đồng. Trong khi đó, bản BR-V G giảm 62,9 triệu đồng, đưa giá xe về mốc 566 triệu đồng.

Mức giảm hơn 70 triệu đồng giúp mẫu MPV 7 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia tăng thêm sức cạnh tranh trước các đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross – vốn cũng đang được áp dụng các gói khuyến mãi dao động từ 60 đến 70 triệu đồng tùy phiên bản.

Honda City chạm đáy từ 449 triệu đồng

Dòng xe sedan chủ lực của Honda tại thị trường Việt Nam – Honda City – ghi nhận mức giảm từ 49,9 đến 56,9 triệu đồng nhờ chính sách hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ. Sau ưu đãi, giá bán thực tế của phiên bản City G hạ xuống còn 449 triệu đồng; bản City L có giá 485 triệu đồng và bản cao cấp City RS dừng ở mốc 512 triệu đồng (giảm 56,9 triệu đồng).

Việc hạ giá bán sâu giúp Honda City tiệm cận mức giá của các dòng xe phân khúc thấp hơn, gia tăng áp lực đáng kể lên hai đối thủ trực tiếp là Toyota Vios và Hyundai Accent.

Honda City có 2 tháng liên tiếp dẫn đầu doanh số sedan cỡ B tại thị trường Việt Nam. Hiện mẫu xe được phân phối tới người tiêu dùng Việt Nam 6 màu: Trắng ngà, Màu Xám, Titan, Đỏ, Xanh đậm, Đen ánh.

Tính đến hết tháng 7/2026, City hiện đóng góp khoảng 34% tổng lượng xe bán ra của Honda tại Việt Nam, khẳng định vị thế là mẫu xe gánh doanh số chính cho hãng. Với 1.034 xe bán ra trong tháng 7, Honda City cũng là mẫu xe có doanh số dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp dòng sedan của Honda có được vị trí này.

HR-V hạ nhiệt, tăng sức cạnh tranh nhóm CUV cỡ B

Ở phân khúc CUV gầm cao cỡ B, mẫu xe Honda HR-V cũng được áp dụng mức giảm khoảng 50 triệu đồng cho cả hai phiên bản G và L. Mức giá giao dịch thực tế tại đại lý hiện lần lượt ghi nhận ở mức 619 triệu đồng đối với bản HR-V G và 700 triệu đồng đối với bản HR-V L.

Mặc dù HR-V vốn là mẫu xe có giá niêm yết thuộc hàng cao nhất phân khúc, đợt giảm giá đợt này giúp mẫu xe thu hẹp khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh như Toyota Yaris Cross hay Mitsubishi Xforce – những cái tên cũng đang duy trì các đợt ưu đãi tương đương hoặc cao hơn trong tháng 9.

Việc áp dụng linh hoạt hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ và quy đổi tiền mặt giúp Honda vừa giữ vững nhận diện niêm yết, vừa tạo lực đẩy doanh số quan trọng trong bối cảnh thị trường xe xăng và xe điện đang giằng co quyết liệt.