Trong khi đó, giá bạc lại trái ngược lại với đà giảm của vàng.

Thị trường kim loại quý trong nước phiên giao dịch sáng đầu tuần (7/9/2026) ghi nhận diễn biến điều chỉnh giảm trên diện rộng tại hầu hết các thương hiệu lớn như SJC, Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), BTMC và Phú Quý. Điểm đáng chú ý nhất trong phiên sáng nay chính là sự thu hẹp khoảng cách đáng kể giữa giá vàng nhẫn trơn và giá vàng miếng.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá Vàng miếng SJC và Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 đang duy trì mức giá khá tương đồng nhau. Vàng miếng SJC bán ra tại Phú Quý ở mức 147 triệu đồng/lượng và mua vào ở mức 144 triệu đồng/lượng.

Đặc biệt, sản phẩm Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 niêm yết bán ra ở mức 147,3 triệu đồng/lượng và mua vào 144 triệu đồng/lượng — cao hơn giá vàng miếng SJC 0,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Các loại vàng trang sức 999.9 tại Phú Quý dao động quanh ngưỡng 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.



Tham khảo giá vàng hôm nay 7/9.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC các loại (từ 1 lượng đến 10 lượng) niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Đối với sản phẩm vàng nhẫn SJC 99,99% (loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ), giá niêm yết hiện ở mức 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 146,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức chênh lệch giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn SJC hiện chỉ còn khoảng 0,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán — một khoảng cách vô cùng nhỏ so với giai đoạn biến động mạnh trước đây.

Ghi nhận tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) mức giảm. Cụ thể, vàng miếng SJC niêm yết tại BTMH giảm 0,6 triệu đồng/lượng, xuống còn 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Dòng sản phẩm Kim Gia Bảo 24K giảm 0,2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 149,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Mẫu Kim Gia Bảo Gift 24K giữ mức giá cao hơn, đạt 150,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 154,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Trang sức - Nhẫn tròn BTMH niêm yết chiều mua vào ở mức 144,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay có xu hướng giảm.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC), giá Quà mừng vàng Bản Vị Vàng Bảo Tín Minh Châu (999.9) ghi nhận ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 149,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng miếng SJC tại đây đồng thời giao dịch ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán). Nhẫn tròn Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 hiện đứng ở mức 143,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 148,3 triệu đồng/lượng chiều bán.

Mặt bằng giá vàng nhẫn trơn và vàng miếng tại các doanh nghiệp hiện nay chênh lệch không đáng kể, thường chỉ từ 0,3 đến 1,3 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Giá vàng thế giới thủng mốc 4.420 USD/ounce

Sự sụt giảm của giá vàng trong nước sáng nay xuất phát chủ yếu từ đà đi xuống của thị trường quốc tế. Tính đến thời điểm cập nhật sáng ngày 7/9/2026, giá vàng thế giới giao ngay (XAU/USD) trên sàn TradingView giao dịch ở mức 4.415,15 USD/ounce, giảm 15,92 USD/ounce (tương đương giảm 0,36%) so với phiên liền trước.

Nguyên nhân dẫn đến nhịp điều chỉnh này chủ yếu do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư sau chuỗi ngày tăng nóng, kết hợp với đà phục hồi nhẹ của đồng USD trên thị trường ngoại hối. Tỷ giá USD/VND niêm yết trong nước sáng nay ghi nhận ở mức 25.840 VND/USD (mua vào) và 26.250 VND/USD (bán ra).

Giới phân tích nhận định, mặc dù chịu áp lực giảm ngắn hạn, xu hướng dài hạn của giá vàng thế giới vẫn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các yếu tố kinh tế vĩ mô và nhu cầu dự trữ của các ngân hàng trung ương.

Giá bạc hôm nay: Bạc Phú Quý và BTMH đồng loạt tăng nhẹ

Trái ngược với diễn biến ảm đạm của thị trường vàng, thị trường bạc trong nước sáng 7/9 lại ghi nhận xu hướng khởi sắc nhẹ với sắc xanh lan tỏa tại nhiều thương hiệu lớn.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá bạc biến động liên tục trong phiên sáng và chốt ở mức tăng nhẹ. Bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1Kg, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) và Bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng) niêm yết cùng mức 2,251 triệu đồng/lượng mua vào và 2,321 triệu đồng/lượng bán ra. Tính theo đơn vị khối lượng lớn hơn, Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1Kg hiện có giá 60,026 triệu đồng/kg (mua vào) và 61,893 triệu đồng/kg (bán ra). Đồng bạc mỹ nghệ 999 Phú Quý giao dịch ở mức 2,251 triệu đồng/lượng (mua) và 2,648 triệu đồng/lượng (bán).

Tham khảo giá bạc hôm nay 7/9.

Tương tự, tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), giá bạc cũng ghi nhận mức tăng đồng loạt. Ngân Gia Bảo - Tứ Quý và Ngân Gia Bảo loại 5 lượng niêm yết lần lượt ở mức 2,243 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,639 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với Tứ Quý; 2,312 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với bạc thỏi.

Giá Bạc thỏi 1kg tại BTMH tăng 27.000 đồng/chỉ, niêm yết ở mức 59,814 triệu đồng/kg (mua vào) và 61,654 triệu đồng/kg (bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC), giá Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 (1 lượng) giao dịch ở mức 2,242 triệu đồng/lượng mua vào và 2,365 triệu đồng/lượng bán ra.

Sản phẩm Bạc thỏi Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 loại 1kg đạt mức 59,771 triệu đồng/kg chiều mua và 63,050 triệu đồng/kg chiều bán.