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Giá vàng hôm nay (5/9): Quay đầu giảm mạnh

Ngọc Mai
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Sau một ngày tăng mạnh, giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt quay đầu giảm. Theo đó, vàng miếng SJC lùi về quanh mốc 147 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu... đồng loạt giảm giá vàng miếng lên mốc 147,6 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng giảm mạnh sau một ngày bật tăng (ảnh: Như Ý).

Không nằm ngoài xu hướng, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh theo vàng miếng ở mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn DOJI có giá 145,5 - 149,5 triệu đồng/lượng…

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Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.430 USD/ounce, giảm 63 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 140,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới khoảng 7,4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm của thị trường trong nước diễn ra sau phiên tăng mạnh, cho thấy giá vàng vẫn đang có những biến động đáng kể khi thị trường quốc tế điều chỉnh.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 5/9 ở mức 25.605 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua. Trong khi đó, tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.875 - 26.285 đồng/USD (mua vào - bán ra); ACB 25.860 - 26.250 đồng/USD; Vietinbank 25.843 - 26.279 đồng/USD…

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phú quý

Bảo Tín Minh Châu

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