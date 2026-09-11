Ô tô giá 200-300 triệu liên tục xuất hiện: Hệ quả của cuộc đua 'đại hạ giá' hay thị trường Việt có thêm phân khúc mới?

Sự xuất hiện của loạt minicar thuần điện dưới 300 triệu đồng đang mở ra khoảng thị trường giữa xe máy và ô tô phổ thông. Nhưng để hình thành một phân khúc mới còn phải xét nhiều yếu tố.

Một nhóm xe khác biệt đang hình thành

Trước đây, ngân sách dưới 300 triệu đồng gần như chỉ có thể tìm đến thị trường ô tô cũ. Với xe mới, những lựa chọn giá rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 hay Toyota Wigo cũng có giá lăn bánh hơn 350 triệu đồng.

Thực tế này đang thay đổi khi nhiều mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ xuất hiện với giá dưới 300 triệu đồng, thậm chí chưa đến 200 triệu đồng. VinFast VF 2 có giá niêm yết 188 triệu đồng, Bestune Xiaoma 222 khoảng 232 triệu đồng, trong khi VinFast VF 3 có giá ưu đãi khoảng 270,75-281,2 triệu đồng tùy phiên bản. Wuling Mini EV trước khi dừng bán cũng có giá khoảng 195-230 triệu, tùy phiên bản.

Nếu chỉ nhìn vào giá bán, rất dễ cho rằng những mẫu xe dưới 300 triệu đồng đang hình thành một phân khúc riêng. Tuy nhiên, giá chỉ là một trong nhiều tiêu chí để phân hạng ô tô, bên cạnh kích thước, kiểu dáng, động cơ, thể tích khoang nội thất, đối tượng khách hàng và mục đích sử dụng.

Trong cách phân chia phổ biến tại Việt Nam, hạng A là nhóm xe mini, tiếp đến là hạng B, C, D... Ranh giới giữa các nhóm cũng không hoàn toàn tuyệt đối, bởi kích thước, trang bị hoặc giá bán có thể khiến một mẫu xe nằm ở vùng giao thoa giữa các hạng.

VinFast VF2 vừa ra nhập thị trường với mức giá rẻ ngang xe máy Honda.

Vì vậy, điểm đáng chú ý của nhóm xe dưới 300 triệu đồng không nằm ở mức giá đơn thuần, mà ở chính cấu hình và cách sử dụng.

Phần lớn các mẫu minicar có kích thước nhỏ, cấu hình 2 + 2 chỗ, 2 cửa, sử dụng động cơ điện và bộ pin dung lượng nhỏ, với tầm hoạt động khoảng 200-250 km. Những đặc điểm này khiến chúng phù hợp hơn với nhu cầu di chuyển trong nội đô, thay vì hướng tới khả năng sử dụng đa dạng như các mẫu hatchback hạng A phổ biến.

Đổi lại mức giá dễ tiếp cận, người mua phải chấp nhận không gian hạn chế, khoang hành lý nhỏ, trang bị và độ đa dụng không bằng những mẫu xe gia đình phổ thông.

Khoảng cách giá cũng khá rõ. Kia Morning MT có giá khoảng 325 triệu đồng, trong khi Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo đều có giá khởi điểm từ 360 triệu đồng. Các mẫu minicar vì thế không chỉ rẻ hơn những mẫu xe hạng A phổ biến, mà còn mở xuống một vùng giá mà trước đây xe mới gần như chưa hiện diện.

Nhóm khách hàng hướng tới cũng có những đặc điểm riêng, gồm người mua ô tô lần đầu, người đang sử dụng xe máy muốn chuyển sang ô tô để che nắng, che mưa, gia đình cần thêm xe thứ hai hoặc những người chủ yếu sử dụng phương tiện để đi làm, đưa đón trong đô thị.

Như vậy, nhóm minicar dưới 300 triệu đồng đã có những đặc điểm tương đối rõ về kích thước, cấu hình, công năng và nhu cầu sử dụng. Ngoài ra nhóm xe này cũng mở ra một khoảng thị trường trước đây gần như bị bỏ trống. Nếu xe máy đáp ứng nhu cầu di chuyển cá nhân với chi phí thấp, còn ô tô hạng A hướng tới khả năng sử dụng rộng hơn cho gia đình, minicar đang tìm cách đứng ở giữa, vẫn là ô tô nhưng nhỏ hơn, rẻ hơn và tập trung vào nhu cầu đô thị.

Nhưng một nhóm sản phẩm khác biệt chưa đồng nghĩa với việc một phân khúc hoàn chỉnh đã hình thành.

Chưa đủ để hình thành một phân khúc

Minh chứng đáng chú ý nhất về sức mua là VinFast VF 3. Mẫu xe đạt doanh số 44.585 chiếc trong năm 2025 và 23.781 chiếc trong nửa đầu năm 2026.

Kết quả này cho thấy người tiêu dùng có thể chấp nhận một chiếc xe nhỏ hơn hatchback hạng A nếu giá bán và công năng phù hợp với nhu cầu. Tuy nhiên, doanh số của VF 3 mới chứng minh sức hút của một mẫu xe, chưa thể đại diện cho toàn bộ nhóm xe dưới 300 triệu đồng.

VF3 tạo ra sức hút nhưng chưa đủ để bảo chứng cho sức mua chung của nhóm xe mini này.

Để một nhóm sản phẩm trở thành một phân khúc, cần có đủ sản phẩm và thương hiệu để tạo ra cạnh tranh trong cùng một nhóm nhu cầu. Hiện nhóm xe này đã có VF 2, VF 3 và Bestune Xiaoma 222, nhưng số lượng thương hiệu tham gia chưa nhiều. VF 2 cũng mới gia nhập thị trường, trong khi doanh số các mẫu xe Trung Quốc còn khá thấp so với VF 3.

Quan trọng hơn, sức mua của cả nhóm vẫn cần được kiểm chứng. Một mẫu xe có doanh số cao có thể tạo ra một hiện tượng riêng, nhưng để hình thành phân khúc, nhu cầu phải đủ rộng để nhiều sản phẩm cùng tồn tại và cạnh tranh.

Ở thời điểm hiện tại, nhóm xe dưới 300 triệu đồng chưa đủ để tạo thành một phân khúc ô tô mới. Chính xác hơn, đây là một nhóm sản phẩm đang hình thành với những đặc điểm riêng về kích thước, cấu hình và nhu cầu sử dụng, trong đó VF 3 đang cho thấy sức mua đáng chú ý.

Thị trường sẽ cần thêm sản phẩm, thêm thương hiệu và thêm thời gian để kiểm chứng liệu nhu cầu này có đủ lớn và ổn định để hình thành một tệp khách hàng riêng hay không.