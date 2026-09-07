Ô tô đỗ chình ình cạnh nơi học sinh đang chào cờ ở Quảng Ninh: Là xe của hiệu phó, nhà trường nói gì?

Nhà trường cho biết, qua xác minh ban đầu, chiếc xe ô tô nêu trên là của bà Trần Thị Thư, Hiệu phó phụ trách cơ sở 3 của trường.

Mới đây, hình ảnh một chiếc ô tô đỗ chình ình trong sân trường, ngay cạnh nơi học sinh đang tập trung chào cờ đầu tuần đã gây tranh cãi trên mạng xã hội. Được biết, sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (cơ sở 3, phường Việt Hưng, TP Quảng Ninh).

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo Thanh Niên, lãnh đạo Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt cho biết, qua xác minh ban đầu, chiếc xe ô tô nêu trên là của bà Trần Thị Thư, Hiệu phó phụ trách cơ sở 3 của trường. Hiện nhà trường đang thực hiện quy trình kiểm điểm theo chỉ đạo của UBND phường Việt Hưng.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt cho rằng, việc bà Thư đỗ ô tô như trên trong khu vực sân trường đang được sử dụng để tổ chức hoạt động tập trung học sinh là chưa phù hợp. Việc này đã làm ảnh hưởng đến mỹ quan, nền nếp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong trường học.

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý tại các cơ sở trường học, đặc biệt đối với việc kiểm soát phương tiện trong khuôn viên trường sau sự việc trên.

Hình ảnh chiếc xe đỗ ngay cạnh nơi các học sinh đang tập trung chào cờ gây tranh cãi trên mạng xã hội. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, báo VTC News thông tin, ngày 7/9, UBND phường Việt Hưng có văn bản đề nghị xác minh, làm rõ thông tin về việc một ô tô đỗ ngay tại khu vực học sinh đang tập trung thực hiện nghi thức chào cờ tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (cơ sở 3).

UBND phường Việt Hưng yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt xác minh thời gian, địa điểm, diễn biến vụ việc, xác định phương tiện và cá nhân liên quan; làm rõ việc dừng, đỗ phương tiện tại khu vực trên có phù hợp với nội quy, quy định của trường cũng như yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn và tính trang nghiêm trong hoạt động chào cờ hay không.

Nhà trường cũng phải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Nếu xác định có vi phạm, thiếu sót, hiệu trưởng phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm, nguyên nhân và có hình thức xử lý, chấn chỉnh phù hợp theo thẩm quyền. Nhà trường gửi báo cáo kết quả xác minh về UBND phường trong ngày 7/9.

Qua sự việc, UBND phường Việt Hưng yêu cầu Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt và các trường học trên địa bàn tăng cường quản lý, chấn chỉnh nền nếp, kỷ luật, kỷ cương; quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định của nhà trường.

Các trường không để phương tiện dừng, đỗ tại những khu vực ảnh hưởng đến không gian hoạt động chung, trật tự, an toàn của học sinh; chủ động rà soát, bố trí khu vực để phương tiện phù hợp, không ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục, sinh hoạt tập thể và an toàn của học sinh.

Giao Phòng Văn hóa - Xã hội phường Việt Hưng theo dõi, đôn đốc các trường thực hiện chỉ đạo; tham mưu Chủ tịch UBND phường xem xét, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền.