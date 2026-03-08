Ô tô điện VinFast bán vượt cả Kia, Hyundai ở thị trường tỷ dân mà chỉ cần đúng 2 mẫu, Limo Green chực chờ ra mắt kéo thêm doanh số khủng

Thị trường ô tô điện tại Ấn Độ trong tháng 2/2026 chứng kiến những biến động đầy bất ngờ với sự vươn lên mạnh mẽ của các tân binh, trong đó VinFast là cái tên gây chú ý nhất.

Dựa trên dữ liệu bán lẻ từ Hiệp hội các đại lý ô tô Ấn Độ (FADA), tổng lượng xe điện tiêu thụ toàn thị trường đạt 13.733 chiếc, tăng trưởng 44,48% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh này, hãng xe Việt Nam đã tạo nên một kỳ tích khi chính thức ghi tên mình vào vị trí thứ 4 trong danh sách những nhà sản xuất xe điện bán chạy nhất thị trường tỷ dân, trực tiếp đẩy các "ông lớn" lâu đời từ Hàn Quốc xuống những thứ hạng thấp hơn.

VinFast bán xe điện vượt nhiều "ông lớn" khác ở Ấn Độ. Nguồn: Rushlane

Cụ thể, VinFast đã bàn giao thành công 384 xe đến tay khách hàng trong tháng 2/2026, chiếm 2,8% thị phần xe điện toàn quốc. Con số này giúp VinFast vượt qua Hyundai (304 xe) và Kia (295 xe).

Đáng chú ý, trong khi VinFast duy trì phong độ ổn định thì Hyundai lại chứng kiến mức sụt giảm doanh số lên tới 60,77% so với tháng 2/2025. Tuy khoảng cách với nhóm đầu bảng vẫn còn khá xa, nhưng tốc độ chiếm lĩnh thị phần của hãng xe Việt đang khiến các đối thủ ngoại nhập khác phải dè chừng.

"Miếng bánh" thị phần xe điện tại Ấn Độ đang dành nhiều cho xe nội địa của nước này. Nguồn: Rushlane

Sự bứt phá của thương hiệu Việt có thể thấy là đặc biệt ấn tượng bởi hãng hiện chỉ tập trung phân phối hai mẫu xe chủ lực là VF 6 và VF 7, so với danh mục sản phẩm đa dạng và bề dày lịch sử của các đối thủ tại thị trường này.

VF 6 và VF 7 đang được bán tại Ấn Độ. Ảnh: Motorbeam

Nền tảng cho VinFast tại Ấn Độ chính là chiến lược nội địa hóa bài bản với nhà máy sản xuất tại bang Tamil Nadu đã đi vào hoạt động từ tháng 8/2025. Việc làm chủ quy trình sản xuất giúp VinFast không chỉ tối ưu chi phí mà còn đảm bảo chất lượng và các tính năng công nghệ phù hợp với điều kiện giao thông tại Ấn Độ.

Triển vọng của VinFast trong giai đoạn tới càng trở nên tươi sáng với sự xuất hiện của mẫu MPV 7 chỗ Limo Green. Những hình ảnh bắt gặp mẫu xe này chạy thử nghiệm trên đường phố đã tạo nên làn sóng quan tâm lớn từ người tiêu dùng, hứa hẹn sẽ là "vũ khí" chiến lược để kéo thêm doanh số trong thời gian tiếp theo.