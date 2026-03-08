4 lỗi phạt nguội rất nhiều người mắc phải mà không hề hay biết

Hiện nay, hệ thống camera giao thông đã được lắp đặt tại nhiều tuyến đường và nút giao lớn. Vì vậy, không ít trường hợp vi phạm nhưng không bị dừng xe ngay tại chỗ, chỉ đến khi tra cứu hoặc đi đăng kiểm phương tiện mới phát hiện mình đã bị phạt nguội.

Dưới đây là những lỗi khá phổ biến mà nhiều người dễ mắc phải.

1. Vượt đèn vàng khi chưa được phép

Nhiều tài xế có thói quen tăng ga khi đèn tín hiệu vừa chuyển sang màu vàng để kịp đi qua giao lộ. Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, tín hiệu đèn vàng có ý nghĩa báo hiệu phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp phương tiện đã đi quá gần vạch dừng mà nếu dừng lại có thể gây nguy hiểm.

Trong thực tế, nhiều trường hợp xe vượt qua vạch dừng khi đèn đã chuyển vàng hoặc đỏ sẽ bị hệ thống camera ghi lại và xử lý.

Mức phạt tham khảo (theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP):

Xe máy: phạt khoảng 800.000 – 1.000.000 đồng, có thể bị tước GPLX 1–3 tháng.

Ô tô: phạt khoảng 4 – 6 triệu đồng, có thể bị tước GPLX 1–3 tháng.

2. Đi sai làn đường, phần đường

Tại các tuyến đường có phân làn bằng vạch kẻ hoặc biển báo, người điều khiển phương tiện phải đi đúng làn quy định. Tuy nhiên vào giờ cao điểm, nhiều người thường lấn sang làn ô tô, làn xe buýt hoặc đi sai phần đường để tránh ùn tắc.

Theo khoản 1 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người tham gia giao thông phải đi đúng phần đường, làn đường và chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

Hệ thống camera giao thông hiện nay có thể ghi nhận rất rõ hành vi đi sai làn, đặc biệt tại các tuyến đường lớn ở đô thị.

Mức phạt tham khảo:

Xe máy: 400.000 – 600.000 đồng.

Ô tô: 4 – 6 triệu đồng, có thể bị tước GPLX 1–3 tháng nếu gây nguy hiểm.

3. Chuyển hướng hoặc chuyển làn nhưng không bật xi-nhan

Không ít người khi rẽ hoặc chuyển làn thường quên bật tín hiệu báo rẽ, đặc biệt trong các tình huống giao thông đông đúc.

Theo khoản 2 Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, trước khi chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ.

Hành vi này không chỉ vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, và hoàn toàn có thể bị camera giao thông ghi nhận.

Mức phạt tham khảo:

Xe máy: 100.000 – 200.000 đồng.

Ô tô: 800.000 – 1.000.000 đồng.

4. Dừng, đỗ xe sai quy định

Một lỗi khác cũng rất dễ bị phạt nguội là dừng hoặc đỗ xe tại nơi có biển cấm hoặc vị trí gây cản trở giao thông, chẳng hạn trước cổng bệnh viện, trường học hoặc trên các tuyến phố trung tâm.

Theo Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện không được dừng, đỗ xe tại nơi có biển cấm hoặc nơi gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông.

Nhiều tuyến phố hiện nay có camera giám sát hoạt động liên tục nên các trường hợp vi phạm rất dễ bị ghi nhận.

Mức phạt tham khảo:

Xe máy: 200.000 – 300.000 đồng.

Ô tô: 800.000 – 1.000.000 đồng (có thể cao hơn tùy vị trí vi phạm).

Nên kiểm tra phạt nguội định kỳ

Theo khuyến cáo của lực lượng chức năng, người dân nên chủ động tra cứu phạt nguội định kỳ trên cổng thông tin của Cục CSGT hoặc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Việc kiểm tra sớm giúp người điều khiển phương tiện xử lý vi phạm kịp thời, tránh trường hợp đến khi đăng kiểm, sang tên xe hoặc làm thủ tục liên quan mới phát hiện phương tiện đang còn lỗi chưa nộp phạt.

Quan trọng hơn, việc chấp hành đúng quy định giao thông không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông khác.