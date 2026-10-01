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Ô tô điện lao thẳng vào đền Quan Âm ở Bangkok khiến nhiều người bị thương

Phạm Trang
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Một ô tô điện mất lái, lao vào khuôn viên đền Quan Âm thuộc Quỹ Thiên Phúc trên đường Yaowarat, Bangkok, Thái Lan, khiến nhiều người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h13 ngày 1/10 tại khu vực quận Samphanthawong, Bangkok.

Theo thông tin ban đầu, chiếc sedan chạy bằng điện bất ngờ mất kiểm soát, chệch khỏi đường và lao vào khuôn viên đền Quan Âm thuộc Quỹ Thiên Phúc.

Ô tô điện lao thẳng vào đền Quan Âm ở Bangkok khiến nhiều người bị thương - Ảnh 1.

Ảnh: Khaosod

Một số người có mặt tại hiện trường bị thương sau vụ va chạm. Tuy nhiên, số người bị thương cũng như mức độ thương tích cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh.

Vụ việc xảy ra tại khu vực thuộc địa bàn phụ trách của Đồn cảnh sát Phlapphla Chai 2.

Các thông tin liên quan vụ tai nạn đang tiếp tục được cập nhật.

Nguồn: Khaosod

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Tags

quan âm

ô tô điện

đền Quan Âm

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