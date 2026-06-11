Ô tô điện được miễn 100% lệ phí trước bạ: Những mẫu xe nào hưởng ưu đãi này?

Chính sách mới của Chính phủ được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho thị trường xe điện trong bối cảnh ngày càng nhiều mẫu xe xuất hiện và hạ tầng sạc tiếp tục được mở rộng.

Ngày 8/6, Chính phủ ban hành Nghị định 202/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022 quy định về lệ phí trước bạ.

Theo đó, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu sẽ tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết ngày 31/12/2030. Việc xác định, phân loại ô tô điện chạy pin được thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng.

Chính sách này được đánh giá sẽ tiếp tục tạo lợi thế cho xe điện, giúp giảm chi phí lăn bánh cho người mua và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch tại Việt Nam.

Sau giai đoạn đầu phát triển, xe điện đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng trong nước. Nguồn cung ngày càng đa dạng, trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, trong khi hạ tầng sạc cũng liên tục được mở rộng.

VinFast và BYD sở hữu danh mục xe điện đa dạng

Là thương hiệu tiên phong chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện, VinFast hiện sở hữu dải sản phẩm lớn nhất thị trường với các mẫu VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9. Bên cạnh đó, hãng còn phát triển dòng xe Green gồm Minio Green, Herio Green, Nerio Green, Nerio Green, Limo Green và EC Van.

Theo công bố của V-Green, đơn vị thuộc hệ sinh thái Vingroup, mạng lưới trạm sạc của doanh nghiệp này đã được quy hoạch khoảng 150.000 cổng sạc trên toàn quốc tính đến cuối năm 2025. Công ty cũng công bố kế hoạch đầu tư 10.000 tỷ đồng để phát triển 99 siêu trạm sạc trên các tuyến giao thông trọng điểm.

Trong khi đó, BYD - thương hiệu gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2024 - hiện phân phối các mẫu xe điện Dolphin, Atto 2, Atto 3, Seal, M6, Sealion 8 và Han. Hãng xe Trung Quốc đồng thời mở rộng hệ thống showroom và bố trí trạm sạc tại các đại lý trên toàn quốc.

Nhiều thương hiệu xe sang và xe phổ thông cùng được hưởng lợi

Bên cạnh VinFast và BYD, thị trường Việt Nam hiện có sự góp mặt của nhiều mẫu xe điện đến từ Geely, Ford, Hyundai, MG, Volvo, Haima hay Wuling.

Geely đang kinh doanh EX2 và EX5, Ford có Mustang Mach-E, Hyundai phân phối Ioniq 5, trong khi Wuling có Mini EV, Bingo.

Ở phân khúc cao cấp, người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn từ các thương hiệu châu Âu. Audi hiện bán các mẫu e-tron, Q6 e-tron, Q8 e-tron và S6 e-tron. BMW có iX3, i4 và i7, còn Mercedes-Benz phân phối các dòng EQE, EQS, G580 chạy điện và Mercedes-Maybach EQS.

Porsche hiện kinh doanh Taycan và Macan EV, Lotus có Eletre và Emeya, trong khi Rolls-Royce cũng đã đưa mẫu xe thuần điện Spectre về Việt Nam.

Theo giới chuyên gia, việc kéo dài thời gian miễn lệ phí trước bạ đến hết năm 2030 sẽ tiếp tục tạo động lực cho thị trường xe điện phát triển trong những năm tới.

Đáng chú ý, ưu đãi này không áp dụng cho một số mẫu xe cụ thể mà dành cho toàn bộ ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu theo quy định hiện hành. Điều đó đồng nghĩa những mẫu xe điện mới gia nhập thị trường trong tương lai cũng có thể được hưởng chính sách này nếu đáp ứng các tiêu chuẩn phân loại của cơ quan quản lý.

Hữu Bách