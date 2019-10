Ô nhiễm không khí nặng: Viện Quốc gia Sức khỏe & An toàn Nghề nghiệp Mỹ khuyên dùng loại khẩu trang nào?

Tác hại của bụi siêu mịn PM2.5

Ô nhiễm bụi mịn PM2.5 được các nhà khoa học đánh giá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra những căn bệnh viêm đường hô hấp mãn tính như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), nhiễm độc máu và xơ phổi...

Kích thước siêu nhỏ của bụi PM2.5. Ảnh: Vanghe.blogspot.com

Loại bụi mịn PM2.5 là loại bụi siêu nhỏ (có kích thước đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 µm) và là những "sát thủ vô hình" khi có thể phá hủy cơ chế tự bảo vệ và miễn dịch từ bên trong tế bào của con người (và các sinh vật sống khác).

Bên cạnh đó, loại bụi này còn có thể hấp thu nhiều chất độc hại vào cơ thể hay làm tăng nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, các bệnh về tim hay huyết áp cao cũng như khiến não thoái hóa khi xâm nhập lên não.

Vậy làm sao để chống lại "sát thủ vô hình này" bằng các trang thiết bị phòng hộ?

- Giải pháp khi ra khỏi nhà

Chúng ta thường sử dụng khẩu trang để ngăn ngừa các loại bụi khi ra đường, tuy nhiên những khẩu trang thông dụng hiện nay chỉ giúp ngăn cản các loại bụi có kích thước lớn, trong khi đó những hạt bụi siêu mịn như PM2.5 vẫn xâm nhập hệ hô hấp của chúng ta dễ dàng.

Mặt nạ N95.

Chính vì thế việc sử dụng khẩu trang chuyên dụng như khẩu trang N95 hoặc N99 là giải pháp mang tính hiệu quả hơn rất nhiều. Thậm chí, những loại khẩu trang này có thể lọc những hạt bụi siêu mịn có kích thước nhỏ khoảng 0.3 µm)

Con số 95 hay 99 chính là chỉ số của Viện Quốc gia Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp Mỹ (National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)) cung cấp và khuyên dùng. Chúng có khả năng lọc bụi, vi khuẩn gần như tuyệt đối.

Ví dụ: Khẩu trang N95 nghĩa là khả năng lọc được bụi, khói, vi khuẩn của nó là 95%, còn khẩu trang N99 có khả năng lọc bụi khói gần như tuyệt đối (99%).

Đeo khẩu trang chuyên dụng là giải pháp tối ưu khi ra khỏi nhà, còn khi ở trong nhà thì sao? Chúng ta đâu thể đeo khẩu trang 24/24 khi đang ở trong nhà, vậy giải pháp ở đây là gì?

- Giải pháp khi ở trong nhà

Tấm lọc bụi siêu mịn cho cửa sổ. Ảnh: The Indian Express

Một giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ không gian bên trong ngôi nhà của bạn chính là sử dụng tấm lọc bụi cho cửa sổ ngôi nhà. Đây là chất liệu có thể lọc được loại bụi siêu mịn PM2.5 mà vẫn giữ cho ngôi nhà có độ sáng đầy đủ.

Loại cửa sổ thông minh này được cấu tạo từ các điện cực Ag-nylon trong suốt linh hoạt (Ag - nylon flexible transparent electrode) có thể giữ lại các loại khói bụi siêu mịn mà vẫn mang lại sự thoải mái cho con người trong ngôi nhà vì có khả năng kích thích nhiệt để tăng độ sáng.

Tấm lọc bụi siêu mịn cho cửa sổ được phát triển bởi nhóm các nhà khoa học Trung Quốc, đứng đầu nghiên cứu bởi giáo sư YU Shuhong tới từ Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (USTC) có khả năng lọc bụi siêu mịn như PM2.5 lên tới 99.65%.

Ngoài ra việc sử dụng hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) cũng là một giải pháp nhằm cải thiện môi trường bên trong ngôi nhà nhằm nâng cao sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Healthandsafetyinshanghai, Airnow, Eurekalert.