Ở nhà tập thể cơ quan, trả nợ gần 1 tỷ xây nhà cho bố mẹ, 30 tuổi trắng tay, dân mạng: "Rồi có được thừa kế không?"

Không phải ai bước sang tuổi 30 cũng có nhà cửa, xe cộ hay khoản tiết kiệm nhiều chữ số như mong đợi. Có những người chọn dồn toàn bộ thời gian, tiền bạc và sức lực cho gia đình - đặc biệt là bố mẹ. Nhưng khi câu chuyện ấy được chia sẻ công khai, nó lại vô tình gây tranh cãi.

Sự việc bắt đầu từ một bài đăng trên Threads của một cô gái 30 tuổi: “Lương tháng 16 triệu. Ở trong nhà ở tập thể của cơ quan, đi làm cách 5m. Hỗ trợ bố mẹ tháng 3 triệu. Mới trả nợ xây nhà cho bố mẹ gần 1 tỷ. Hiện giờ 30 tuổi. Và chưa có 1 đồng tích lũy.

Mọi người bảo lo cho bố mẹ ít thôi để lo cho bản thân, nhưng tôi nghĩ tôi không biết còn ở với bố mẹ bao lâu nữa, nên tôi làm hết sức để không phải hối tiếc. Nhưng tôi cũng mệt mỏi, bạn bè có đứa đã đầy đủ cả rồi, nhưng thôi không sao, tôi vẫn ổn”.

Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý với 77k lượt xem và hàng trăm bình luận. Song điều được quan tâm không chỉ bởi con số gần 1 tỷ mà còn vì lựa chọn ưu tiên gia đình hơn tương lai tài chính cá nhân.

Người đăng cũng giải thích thêm rằng nhà vẫn là của bố mẹ xây, cô chỉ trả khoản vay thêm. Tài sản thuộc về bố mẹ, trong nhà cũng có các anh chị em nên cô không tính đến chuyện thừa kế.

Chủ nhân bài đăng còn bổ sung thêm thông tin thu nhập 16 triệu chỉ là lương cứng, ngoài ra vẫn có nguồn thu từ làm thêm và đang cố gắng cải thiện bản thân.

Phần đông cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm, thậm chí nhìn thấy chính mình trong câu chuyện này. Nhiều người chia sẻ hoàn cảnh tương tự - cũng 30 tuổi, cũng từng dồn tiền trả nợ xây nhà cho gia đình, cũng chưa có tích lũy - nhưng đổi lại là cảm giác an tâm khi bố mẹ ổn định.

Một số bình luận động viên từ cư dân mạng:

- Đừng nghe người ngoài bạn ơi. Mình cũng 30, lương tháng giống bạn. Cũng mới trả hết nợ xây nhà hồi năm ngoái. Mình hên hơn chút là công việc hiện tại ở gần nhà nên sáng đi tối về gần bố gần mẹ. Ở nhà thấy bố mẹ vui là mừng lắm. - Hãy trân trọng, bố mẹ là điều quý giá hơn bất cứ thứ gì. Mình và bố không hợp nhau, không nói chuyện từ hồi mình lớp 2 đến giờ mình 34 tuổi rồi và bố mình bị K phổi không biết còn trụ được mấy tháng! Giờ mình không có gì ngoài tiếc nuối nhưng không kịp nữa rồi! - Bây giờ bạn đã lo xong cho bố mẹ rồi, dành lại một chút cho tương lai và bản thân mình nha. Cố gắng lên! - Ba mẹ mình mà, không lo thì lo cho ai. Bạn đã lo cho ba mẹ được rồi thì giờ bắt đầu tiết kiệm lại, sẽ ổn thôi. Đừng để tâm tới lời góp ý của người khác, họ đâu biết tình cảm của ba mẹ dành cho mình thế nào đâu. Kết hôn rồi sẽ có nỗi lo của người kết hôn, nhất là khi bạn có con cái thì bạn sẽ càng thương ba mẹ nhiều hơn. - Tui cũng vậy nè. 30 tuổi chưa có 1 đồng tích lũy, lo cho gia đình hết nhưng tui thấy không sao, mình còn sức khỏe, còn kiếm được tiền thì không phải lo phòng thân gì cả. Gia đình là trên hết, gia đình còn khó thì mình không thể thảnh thơi. - Lo được cho bố mẹ là phước phần mà không phải ai cũng làm được. Đừng nghe người ngoài nói gì, chỉ cần mình thấy vui với những cái đang làm là được. - Có thể nghĩ rằng nếu không làm những việc trên thì về sau chắc chắn sẽ hối tiếc, bây giờ ổn định hết mọi chuyện thì bắt đầu cũng dễ thôi, 30 tuổi cũng đâu có muộn đâu. 30 tuổi của b là khởi đầu, 30 tuổi người khác có thể là bế tắc, là tuyệt vọng. Hiện tại vẫn đang còn cố gắng được thì không gì là không thể cả. - Cuộc sống của bạn do bạn chọn. Hạnh phúc của mình do mình hưởng. Khi bạn làm gì đó thì bạn đã có sự lựa chọn trong đầu rồi dù đúng hay sai thì bản thân bạn là người được tận hưởng quá trình mà. Bản thân bạn cảm thấy ổn là được. Chúc bạn có nhiều may mắn trong cuộc sống.

Song bên cạnh sự ủng hộ, một luồng ý kiến trái chiều cũng xuất hiện - thẳng thắn và có phần gay gắt hơn. Họ cho rằng đây giống như một kiểu khoe khéo hơn là chia sẻ đồng thời đặt dấu hỏi về chuyện thừa kế tài sản, vai trò của các thành viên khác trong gia đình.

“Vấn đề không phải lo cho bố mẹ, vấn đề là sự phụ thuộc và vô ơn. Nhà bạn không còn anh chị em nào khác à? Trả nợ xây nhà sau bạn có được hưởng chút nào thừa kế không? Sợ nhất kiểu chính mình tự cam chịu sau có vấn đề liên quan đến gia đình lại khóc”, “Sự lựa chọn của cá nhân nên đã chọn làm thế thì vui vẻ với sự lựa chọn, đừng than. Thật ra bạn đang khoe khéo đấy chứ?”,... là một vài bình luận thắc mắc.

Thực tế, câu chuyện này không có đáp án đúng - sai tuyệt đối. Bởi lẽ một bên là giá trị gia đình - thứ khiến nhiều người sẵn sàng đánh đổi cả tuổi trẻ và tài chính cá nhân. Một bên là cuộc sống cá nhân - nơi ai cũng cần một nền tảng vững vàng cho chính mình.

Điểm chung duy nhất có lẽ là mỗi lựa chọn đều đi kèm cái giá của nó, miễn là bản thân không thấy hối hận mà trái lại, thấy vui với những điều đang theo đuổi.