Nhưng chỉ sau sáu tháng sống thật, tôi mới nhận ra: sự yên tĩnh ấy đi kèm với những bất tiện mà chỉ khi ở rồi, người ta mới hiểu hết.

Yên tĩnh thì có nhưng không phải lúc nào cũng dễ chịu

Phải thừa nhận một điều: tầng cao nhất rất yên tĩnh. Buổi sáng mở cửa ra hành lang, không tiếng người qua lại, không đồ đạc bừa bộn, không mùi thức ăn ám vào cửa. Căn hộ luôn sáng, gió thoáng, cảm giác rất “cao cấp”.

Một người bạn của tôi từng nói vui: “Ở tầng cao nhất giống như sống trong một ốc đảo riêng”. Những năm đầu, anh ấy thực sự hài lòng: phơi đồ không cần tranh nắng, trồng cây trên sân thượng, mỗi ngày đều có cảm giác tách khỏi thế giới ồn ào bên dưới.

Nhưng sự yên tĩnh đó, hóa ra chỉ là phần nổi của tảng băng.

"Món hời" giá rẻ và những chi phí không ai kể trước

Không phải ngẫu nhiên mà căn hộ tầng cao nhất thường rẻ hơn tầng giữa. Khi khu tôi mở bán, giá tầng cao nhất thấp hơn khoảng 1 triệu/m². Lúc đó tôi nghĩ rất đơn giản: số tiền chênh lệch đủ để lắp thêm máy rửa bát, nâng cấp thông gió, thậm chí dư ra một khoản.

Chưa kể, nhiều căn còn có sân thượng hoặc gác mái - nghe là đã thấy lời.

Nhưng thực tế thì khác. Sân thượng đẹp trên ảnh mạng xã hội, còn ngoài đời là… một “bài kiểm tra thể lực”. Chỉ cần vài ngày lười dọn, bàn ghế phủ bụi, gió mạnh là phải bê chậu cây chạy loạn. Sau mưa, nước đọng, lá rụng, gạch trơn trượt đến mức chỉ cần sơ sẩy là ngã.

Bạn tôi từng phải dọn sân thượng sau một trận mưa, người lấm lem bùn đất, tay xước vì cành cây. Cuối cùng, anh ấy phải lát nửa sàn gỗ xử lý chống nước, nửa còn lại trải cỏ nhân tạo - chỉ để đỡ cực khi bảo trì. Mùa đông thì khỏi nói: gió rít, không ai dám ra ngoài, quần áo phơi là… bay mất.

Dột mái - nỗi ám ảnh dai dẳng của tầng cao nhất

Nếu phải chọn một vấn đề khiến người ở tầng cao nhất “sợ nhất”, tôi sẽ chọn rò rỉ mái.

Mỗi mùa mưa, nhóm cư dân lại rôm rả hỏi nhau: sửa chống thấm ở đâu, thợ nào làm được, làm bao nhiêu lớp thì ổn. Bạn tôi từng làm chống thấm hai lớp, vật liệu loại tốt, thi công rất kỹ. Nhưng chỉ sau hai năm, trần nhà tắm vẫn bắt đầu thấm nước.

Sửa xong, sáu tháng sau… lại dột.

Nguyên nhân thì ai cũng đoán được: mái nhà phơi nắng cả ngày, chênh lệch nhiệt độ lớn, lớp chống thấm lão hóa nhanh. Tệ hơn, nhiều căn tầng trên cùng không có người ở thường xuyên, không ai kiểm tra hay bảo trì mái. Chỉ cần một trận mưa lớn, nước dột xuống cầu thang, ban quản lý thì xử lý chậm, đẩy qua đẩy lại.

Ở tầng cao nhất, không có ai “gánh hộ” rủi ro cho bạn.

Mùa hè như nồi hấp, mùa đông như tủ lạnh

Về mặt vật lý, tầng cao nhất chịu tác động thời tiết rõ rệt nhất. Mùa hè, nắng đổ trực tiếp xuống mái, điều hòa chạy hết công suất vẫn khó mát, tiền điện thì tăng đều như đồng hồ.

Bạn tôi đã thử đủ cách: thêm lớp cách nhiệt, đổi sang kính ba lớp. Nhiệt độ cải thiện thật, nhưng tổng chi phí gần bằng… mua một căn hộ tầng giữa ngay từ đầu.

Mùa đông thì ngược lại. Gió mạnh, phơi chăn một buổi là chăn phủ đầy bụi. Ở miền Bắc, nhiều người còn lo hệ thống sưởi không đủ áp, nhiệt không lên tới trần nhà. Ở miền Nam, mùa nồm ẩm là nỗi ám ảnh mới, cộng thêm nguy cơ thấm dột.

Thang máy - điểm yếu không thể bỏ qua

Ở tầng cao nhất, thang máy không còn là tiện ích, mà là điều kiện sống.

Lúc tỷ lệ cư dân còn thấp, mọi thứ khá ổn. Nhưng khi nhà ở kín dần, giờ cao điểm chờ thang máy trở thành “cuộc chiến”. Một hàng xóm mang thai phải tính giờ ra ngoài rất kỹ. Có lần thang máy hỏng, ban quản lý xử lý chậm, leo cầu thang là cực hình đúng nghĩa.

Những ngày lễ, thang máy sửa chữa, người xếp hàng dài, mang một kiện hàng nhỏ cũng thấy mệt. Và lúc đó, dù có tiền, bạn cũng không mua được sự tiện lợi.

Vậy, căn hộ tầng cao nhất có đáng mua?

Giờ đây, bạn tôi nói thẳng: nếu được chọn lại, anh ấy sẵn sàng bỏ thêm tiền để mua tầng giữa – yên tâm và tiện lợi hơn.

Căn hộ tầng cao nhất không xấu, nhưng chỉ phù hợp với một nhóm người rất cụ thể: thích yên tĩnh, chịu khó chăm sóc nhà cửa, ngân sách hạn chế và chấp nhận đánh đổi. Không gian rộng, giá mềm, nhưng đừng kỳ vọng một trải nghiệm “không phiền phức”.

Mua nhà hay trang trí nhà, nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, rất dễ lạc quan quá mức. Nếu bạn ngại sửa chữa, sợ bảo trì, không thích rắc rối kéo dài, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi chọn tầng cao nhất.

Còn bạn thì sao? Trải nghiệm sống ở tầng cao nhất của bạn có giống vậy không? Biết đâu, chia sẻ của bạn sẽ giúp người khác tránh được những rủi ro mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.