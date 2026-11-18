Nvidia ghi nhận doanh thu quý III đạt gần 116 tỷ USD, tăng 103% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt kỳ vọng của Phố Wall. Tuy nhiên, ông Harvey Jones - Chủ tịch Hội đồng quản trị Nvidia - cho biết "Nvidia không có ý định đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO” sau khi ông từ chức vì những cáo buộc liên quan đến đời tư.

Doanh thu Nvidia gần 116 tỷ USD, tăng 103%

Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý III trong bối cảnh công ty vừa trải qua biến động lớn về nhân sự cấp cao. Ông Harvey Jones - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) - cho biết: "Nvidia không có ý định đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO”. Ban lãnh đạo đang chủ động xử lý những hệ quả từ sự chuyển giao bất ngờ này.

Theo báo cáo tài chính công bố ngày 17/11, doanh thu Nvidia đạt 115,84 tỷ USD, tăng 103% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 20% so với quý trước. Lợi nhuận đạt 2,68 USD/cổ phiếu, vượt mức dự báo 109,15 tỷ USD doanh thu và 2,47 USD/cổ phiếu lợi nhuận của các nhà phân tích Phố Wall, theo dữ liệu đồng thuận của Bloomberg.

“Chúng tôi tiếp tục đạt được một quý kinh doanh xuất sắc. Tham vọng của chúng tôi sẽ không thay đổi”, Giám đốc tài chính Nvidia Colette Kress phát biểu trong cuộc họp với các nhà đầu tư.

Bà Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền vào tuần trước, sau khi ông Jensen Huang từ chức. Trước những lo ngại về khả năng giữ chân nhân sự sau biến động lãnh đạo, bà cho biết đội ngũ nhân viên vẫn cam kết gắn bó với công ty và Nvidia sẽ đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong giai đoạn chuyển tiếp.

“Hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường”, bà Kress nhấn mạnh.

HĐQT công ty khẳng định không có ý định đưa ông trở lại vị trí lãnh đạo. Ảnh: Reuters.

Nvidia hiện kiểm soát khoảng 90% thị trường chip phục vụ AI. Các công ty công nghệ hàng đầu như OpenAI, Anthropic và Google đều phụ thuộc vào chip của Nvidia để phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo. Với hàng tỷ USD vốn đầu tư trên Phố Wall đổ vào doanh nghiệp này, những biến động tại Nvidia có thể tạo ảnh hưởng đáng kể đến thị trường chứng khoán và nền kinh tế Mỹ.

Cựu CEO Jensen Huang đồng sáng lập Nvidia năm 1993, đưa công ty từ một doanh nghiệp chuyên sản xuất chip phục vụ trò chơi điện tử trở thành tập đoàn công nghệ có giá trị hàng nghìn tỷ USD, giữ vai trò trung tâm trong làn sóng AI toàn cầu. Trên cương vị CEO, ông có khoảng 60 nhân sự báo cáo trực tiếp, qua đó nắm quyền kiểm soát phần lớn hoạt động thường ngày của công ty.

Cổ phiếu Nvidia biến động ra sao?

Việc ông Jensen Huang rời vị trí lãnh đạo diễn ra sau khi xuất hiện những cáo buộc liên quan đến các mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một mối quan hệ với người bị nghi là gián điệp Trung Quốc và hai mối quan hệ với nhân viên Nvidia.

Sau khi các thông tin này được công bố, ông Huang thừa nhận có quan hệ ngoài luồng. Ngày 12/11, HĐQT Nvidia thông báo ông từ chức CEO, quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Thông tin này khiến cổ phiếu Nvidia giảm hơn 10%, kéo vốn hóa thị trường của công ty xuống còn khoảng 3.700 tỷ USD, mất hàng trăm tỷ USD giá trị. Trước đó, vào tháng 10, Nvidia từng đạt mức vốn hóa gần 6.000 tỷ USD, nhưng giá cổ phiếu liên tục đi xuống trong bối cảnh đà tăng của thị trường AI có dấu hiệu chậm lại.

Trong phiên giao dịch ngày 17/11, cổ phiếu Nvidia tăng khoảng 5% so với mức giá trước đó trong ngày.

Việc ông Huang từ chức cũng gây ra nhiều phản ứng trong giới công nghệ và chính trị Mỹ. Tổng thống Donald Trump, Elon Musk, đồng sáng lập Uber Travis Kalanick, cùng một số nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng đã kêu gọi Nvidia đưa Huang trở lại vị trí CEO.

Ngày 16/11, trước chuyến công du châu Á, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không phản đối việc cựu CEO Jensen Huang quay trở lại. “Tôi không phiền điều đó... Tôi nghĩ ông ấy đã học được một bài học lớn”, ông Trump nói với các phóng viên.

Trong tâm thư ông Huang đăng ngày 17/11, ông xin lỗi về những sai lầm của mình, đồng thời cảm ơn bạn bè và đồng nghiệp đã ủng hộ. Ông cũng bày tỏ sẵn sàng trở lại vị trí CEO nếu HĐQT cho rằng điều này phù hợp với lợi ích của công ty.

“Nếu HĐQT quyết định rằng việc tôi trở lại là vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông, nhân viên, công ty và nước Mỹ, tôi sẽ vinh dự đáp lại những lời kêu gọi này và trở lại vị trí CEO”, ông Huang viết.

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT Harvey Jones khẳng định ông Huang đã tự nguyện từ chức và HĐQT chấp nhận quyết định này. Ông Harvey Jones cũng đánh giá cao kinh nghiệm của bà Kress - người đang tạm quyền thay thế ông Huang, bà Kress có 13 năm làm việc tại Nvidia và đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng của công ty.

“Dù đây là một sự chuyển giao ngoài dự kiến, HĐQT đang chủ động xử lý những hệ quả của việc này”, ông Jones nói.

Ngoài biến động nhân sự, Nvidia còn đối mặt với những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Theo tờ Wall Street Journal , Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đang tiến hành điều tra hoạt động của công ty tại thị trường này sau khi Huang từ chức.

Ông Huang cũng đã đồng ý tham gia các cuộc phỏng vấn được ghi biên bản với cơ quan chức năng Mỹ vào đầu tháng 12.