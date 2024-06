Tờ New Voice of Ukraine (NV) và Kyiv Post ngày 24/6 đồng loạt đưa tin, lần đầu tiên, lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng hệ thống phóng loạt HIMARS do Mỹ cung cấp (với khả năng triển khai tên lửa ATACMS mang đầu đạn chùm) tấn công vào vùng lãnh thổ Kursk của Nga.



Đây là khu vực nằm gần biên giới với Ukraine, trong đó thành phố Kursk (thủ phủ của tỉnh Kursk) cách biên giới Ukraine khoảng 100km.

Thông tin mà NV và Kyiv Post có được cho biết, cuộc tấn công đã diễn ra vào ngày 22/6. Trong đó, Ukraine bắn 2 tên lửa từ hệ thống HIMARS nhằm vào các cơ sở quân sự của Nga gần thị trấn Mirnyi (quận Suzhansky) và thị trấn Dovgi Bumi (quận Belovsky), tỉnh Kursk.

Cả 2 tên lửa này được cho là đã bị bắn hạ, nhưng các mảnh vỡ đã phá hủy một phần trụ sở biên phòng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại thị trấn Suzha (cũng thuộc tỉnh Kursk).

Thông tin về vụ việc cũng được kênh Telegram Astra có tiếng của Nga đăng tải. Theo đó, ngoài những thiệt hại trên, một sĩ quan FSB đã bị thương và 2 ô tô bị hư hại.

Quân đội Ukraine khai hỏa rocket HIMARS. Ảnh: Forbes

Vụ tấn công diễn ra sau khi Lầu Năm Góc hôm 20/6 cho phép Ukraine mở rộng phạm vi tấn công lãnh thổ Nga.

Reuters dẫn lời Thiếu tướng Patrick Ryder – người phát ngôn của Lầu Năm Góc cho biết, Ukraine giờ đây có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các lực lượng Nga đang nã hỏa lực vào quân đội Ukraine từ bất cứ địa điểm nào ở bên kia biên giới.

Nói cách khác, phạm vi không còn giới hạn ở vùng lãnh thổ Nga gần Kharkiv (tỉnh nằm ở biên giới phía đông Ukraine) mà mở rộng ra bất cứ vùng lãnh thổ nào của Nga dọc theo biên giới giáp ranh Ukraine.

Trước đó, trong tháng 5, Tổng thống Joe Biden đã âm thầm "bật đèn xanh" cho Kiev bắn vũ khí do Mỹ cung cấp vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Song, ở thời điểm đó, quyết định của ông Biden chỉ giới hạn ở các mục tiêu bên trong vùng lãnh thổ Nga gần Kharkiv.

Theo AP, quyết định của ông Biden đã cho phép Ukraine nhắm mục tiêu vào lực lượng và hệ thống phòng không của Nga cách biên giới khu vực Kharkiv 20 km.

Nói với hãng thông tấn Mỹ, các lữ đoàn Ukraine trong khu vực cho biết, họ đã khai hỏa hệ thống HIMARS chỉ vài giờ sau khi được cho phép, phá hủy một tổ hợp phòng không của Nga.

Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất của Ukraine Ivan Havryliuk cho biết, vào thời điểm đó, ít nhất 90.000 binh sĩ Nga nằm sâu trong lãnh thổ Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.

"HIMARS đã không im lặng. Ngay từ những ngày đầu tiên, lực lượng Ukraine đã tiêu diệt toàn bộ các đội quân Nga dọc biên giới đang chờ lệnh tiến vào Ukraine. Trước đây, chúng tôi không thể nhắm mục tiêu vào họ. Điều đó khá phức tạp. Tất cả các kho chứa đạn dược và các mục tiêu khác đều nằm cách xa tầm tấn công của chúng tôi 20km" - ông Ivan Havryliuk nói.