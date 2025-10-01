Câu hỏi 2/5

Hỏi 2: EU đã chi bao nhiêu tiền để mua nhiên liệu hạt nhân từ Nga trong năm 2024?

A. 1,18 tỷ USD đúng B. 2 tỷ USD sai C. 800 triệu USD sai D. 3,5 tỷ USD sai

Đáp án đúng là: A. 1,18 tỷ USD

Giải thích: Theo Ủy ban Châu Âu, EU đã chi khoảng 1,18 tỷ USD để mua nhiên liệu hạt nhân từ Nga trong năm 2024. Nga cung cấp 38% uranium làm giàu và 23% uranium thô cho EU vào năm 2023, và EU chưa có kế hoạch hạn chế nhập khẩu từ Nga do sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung này.