Nước đó chính là Nga.
Đáp án đúng là: B. 40%
Giải thích: Nga dẫn đầu thế giới về sản xuất uranium làm giàu, chiếm khoảng 40% thị phần toàn cầu. Các quốc gia khác như Trung Quốc (17%), Pháp (12%), và Mỹ (11%) có thị phần nhỏ hơn. Sự thống trị này khiến EU và nhiều nước gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cung thay thế, do không có đủ lựa chọn thay thế như dầu mỏ hay khí đốt.
Đáp án đúng là: A. 1,18 tỷ USD
Giải thích: Theo Ủy ban Châu Âu, EU đã chi khoảng 1,18 tỷ USD để mua nhiên liệu hạt nhân từ Nga trong năm 2024. Nga cung cấp 38% uranium làm giàu và 23% uranium thô cho EU vào năm 2023, và EU chưa có kế hoạch hạn chế nhập khẩu từ Nga do sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung này.
Đáp án đúng là: C. Bulgaria, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Hungary, Slovakia
Giải thích: Năm quốc gia EU - Bulgaria, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Hungary và Slovakia - sử dụng lò phản ứng hạt nhân do Nga thiết kế, được tối ưu hóa cho nhiên liệu từ Nga. Sự phụ thuộc này, kết hợp với việc Nga cung cấp 40% uranium làm giàu toàn cầu, khiến việc chuyển đổi sang nguồn cung khác trở nên khó khăn.
Đáp án đúng là: A. 86.000 tấn
Giải thích: Theo báo cáo của WNA tháng 9/2025, nhu cầu uranium toàn cầu dự kiến tăng lên khoảng 86.000 tấn vào năm 2030, tăng gần một phần ba so với hiện tại. Nga, với 40% thị phần uranium làm giàu, đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu này, gây khó khăn cho việc đa dạng hóa nguồn cung.
Đáp án đúng là: C. Cung cấp năng lượng không phát thải CO2
Giải thích: Điện hạt nhân cung cấp năng lượng sạch, không phát thải CO2, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu so với nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào uranium làm giàu từ Nga (40% toàn cầu) và nhu cầu uranium tăng mạnh (150.000 tấn vào 2040) đặt ra thách thức lớn cho mở rộng năng lượng hạt nhân.