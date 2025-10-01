HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nước nào đang thống trị năng lực làm giàu uranium toàn cầu?

Trang Ly |

Nước này có diện tích lớn nhất thế giới.

Quizz về Uranium Nga – 5 câu hỏi có giải thích

Nước đó chính là Nga. 

Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Nga cung cấp khoảng bao nhiêu phần trăm lượng uranium làm giàu của thế giới?

Đáp án đúng là: B. 40%

Giải thích: Nga dẫn đầu thế giới về sản xuất uranium làm giàu, chiếm khoảng 40% thị phần toàn cầu. Các quốc gia khác như Trung Quốc (17%), Pháp (12%), và Mỹ (11%) có thị phần nhỏ hơn. Sự thống trị này khiến EU và nhiều nước gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cung thay thế, do không có đủ lựa chọn thay thế như dầu mỏ hay khí đốt.


Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: EU đã chi bao nhiêu tiền để mua nhiên liệu hạt nhân từ Nga trong năm 2024?

Đáp án đúng là: A. 1,18 tỷ USD

Giải thích: Theo Ủy ban Châu Âu, EU đã chi khoảng 1,18 tỷ USD để mua nhiên liệu hạt nhân từ Nga trong năm 2024. Nga cung cấp 38% uranium làm giàu và 23% uranium thô cho EU vào năm 2023, và EU chưa có kế hoạch hạn chế nhập khẩu từ Nga do sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung này.

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Những quốc gia EU nào sử dụng lò phản ứng do Nga thiết kế, phụ thuộc vào nhiên liệu Nga?

Đáp án đúng là: C. Bulgaria, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Hungary, Slovakia

Giải thích: Năm quốc gia EU - Bulgaria, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Hungary và Slovakia - sử dụng lò phản ứng hạt nhân do Nga thiết kế, được tối ưu hóa cho nhiên liệu từ Nga. Sự phụ thuộc này, kết hợp với việc Nga cung cấp 40% uranium làm giàu toàn cầu, khiến việc chuyển đổi sang nguồn cung khác trở nên khó khăn.

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Theo Hiệp hội Hạt nhân Thế giới (WNA) tháng 9/2025, nhu cầu uranium toàn cầu dự kiến đạt bao nhiêu tấn vào năm 2030?

Đáp án đúng là: A. 86.000 tấn

Giải thích: Theo báo cáo của WNA tháng 9/2025, nhu cầu uranium toàn cầu dự kiến tăng lên khoảng 86.000 tấn vào năm 2030, tăng gần một phần ba so với hiện tại. Nga, với 40% thị phần uranium làm giàu, đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu này, gây khó khăn cho việc đa dạng hóa nguồn cung.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Điện hạt nhân đóng vai trò gì trong việc chống biến đổi khí hậu?

Đáp án đúng là: C. Cung cấp năng lượng không phát thải CO2

Giải thích: Điện hạt nhân cung cấp năng lượng sạch, không phát thải CO2, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu so với nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào uranium làm giàu từ Nga (40% toàn cầu) và nhu cầu uranium tăng mạnh (150.000 tấn vào 2040) đặt ra thách thức lớn cho mở rộng năng lượng hạt nhân.

Uranium

hạt nhân nga

làm giàu uranium

Quizz Soha

uranium của Nga

