Nước nào có nhiều triệu phú USD nhất thế giới?

Quốc gia nào có hơn một phần ba dân số là triệu phú USD?

A: Luxembourg sai B: Áo sai C: Monaco đúng

Giải thích: Câu trả lời đúng là đáp án C: Vương quốc Monaco, đất nước nằm ở châu Âu, giáp Pháp và biển Địa Trung Hải với dân số khoảng 38.000 người thường được biết đến như nơi hội tụ của những người giàu có. Có nhiều số liệu về số lượng triệu phú ở Monaco. Theo tổ chức Helen & Partners và tờ Economy Middle East, tỷ lệ dân số có tài sản trên một triệu USD của Monaco đã vượt 40% gần đây. Business Insider cho rằng Monaco gần như không có người nghèo. Để góp mặt trong top 1% dân số giàu nhất Monaco, một người cần sở hữu tối thiểu 12,4 triệu USD.