Nước nào có nhiều triệu phú USD nhất thế giới?

Giải thích: Câu trả lời đúng là đáp án A: Với gần 2,5 triệu người siêu giàu, chiếm gần 39% toàn cầu, Hoa Kỳ duy trì vị thế số một thế giới về tạo dựng và thu hút tài sản. Các lĩnh vực như tài chính, công nghệ và bất động sản tiếp tục là động lực chính của sự gia tăng này.
Giải thích: Câu trả lời đúng là đáp án C: Vương quốc Monaco, đất nước nằm ở châu Âu, giáp Pháp và biển Địa Trung Hải với dân số khoảng 38.000 người thường được biết đến như nơi hội tụ của những người giàu có. Có nhiều số liệu về số lượng triệu phú ở Monaco. Theo tổ chức Helen & Partners và tờ Economy Middle East, tỷ lệ dân số có tài sản trên một triệu USD của Monaco đã vượt 40% gần đây. Business Insider cho rằng Monaco gần như không có người nghèo. Để góp mặt trong top 1% dân số giàu nhất Monaco, một người cần sở hữu tối thiểu 12,4 triệu USD.
Giải thích: Câu trả lời đúng là đáp án A: Không phải Nhật Bản, người Monaco mới nắm giữ kỷ lục có tuổi thọ trung bình cao nhất là 85.8 tuổi, theo dữ liệu của World Bank.
Giải thích: Câu trả lời đúng là đáp án B: Monaco hay Công quốc Monaco là một quốc gia thuộc Châu Âu. Lãnh thổ của quốc gia này hoàn toàn trong lãnh thổ Pháp bên bờ biển Côte d’Azur. Với diện tích kéo dài 3km bờ biển và bề rộng không vượt quá 200m – 300m, Monaco có diện tích nhỏ bé thứ hai thế giới chỉ sau Vatican. Toàn bộ lãnh thổ Monaco được chia làm 4 phần hay còn được gọi là khu đô thị khác nhau: Monaco – Ville, Monte – Carlo, Condamine và Fontvieille.
Giải thích: Câu trả lời đúng là đáp án B: Dù là một đất nước với diện tích nhỏ nhưng Monaco vẫn có quốc kỳ riêng cho mình. Hai màu chủ đạo trên lá cờ là màu trắng và đỏ.
Giải thích: Câu trả lời đúng là đáp án C: Cuối năm 2023, Việt Nam có 19.400 triệu phú USD (những người có tài sản từ một triệu USD trở lên), tăng 98% trong 10 năm, theo báo cáo của công ty tính toán tài sản toàn cầu New World Wealth (Nam Phi) và hãng cố vấn di cư đầu tư Henley & Partners (Thuỵ Sĩ). Báo cáo đánh giá tốc độ tăng trưởng triệu phú của Việt Nam cao, một phần do mức nền so sánh ban đầu thấp, chỉ gần 9.800 người hồi năm 2013. Dù vậy, điều này phản ánh thành công kinh tế gần đây và cho thấy xu hướng tích lũy của cải tiếp tục gia tăng.
Giải thích: Câu trả lời đúng là đáp án A: Forbes đã tính toán giá trị tài sản ròng dựa trên giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái vào ngày 7/3/2025. Theo đó, dưới đây là 10 người giàu nhất thế giới theo danh sách Forbes 2025. Elon Musk tiếp tục giữ vững vị trí người giàu nhất thế giới năm 2025 với khối tài sản ròng 342 tỷ USD, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của Tesla, SpaceX và công ty trí tuệ nhân tạo xAI. Đứng thứ hai là Mark Zuckerberg với 216 tỷ USD, khi Meta (Facebook) ngày càng mở rộng sang lĩnh vực thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo. Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, xếp thứ ba với 215 tỷ USD, tiếp tục hưởng lợi từ sự thống trị của Amazon trong thương mại điện tử và điện toán đám mây.