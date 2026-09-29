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Nước lũ dâng cao, chùa ở Thái Lan dùng cần cẩu di chuyển cá sấu hơn 400kg

Minh Ngọc
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Nước lũ tràn vào một ngôi chùa ở Thái Lan và dâng cao quanh chuồng nuôi cá sấu. Lo con vật dài hơn 4 m có thể thoát ra sông nếu nước tiếp tục dâng, nhà chùa đã nhờ chính quyền hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn hơn.

Chiều 27/9, chùa Wat Pho Thong ở tỉnh Prachinburi, Thái Lan, đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ đưa một con cá sấu ra khỏi khuôn viên đang bị ngập. Con vật tên Nuea Thong, 27 tuổi, dài hơn 4 m và nặng hơn 400 kg. Khi ấy, nước quanh chuồng của nó đã dâng lên khoảng 1,3 m.

Theo The Nation, nhà chùa lo ngại nước lũ tiếp tục dâng có thể khiến cá sấu thoát khỏi khu vực nuôi nhốt và bơi ra sông Prachin Buri gần đó. Nếu xảy ra, sự xuất hiện của con vật có thể gây hoang mang cho những cộng đồng sống ven sông. Vì vậy, các nhà sư đề nghị di chuyển Nuea Thong khi lực lượng chức năng vẫn có thể tiếp cận chuồng và kiểm soát con vật.

Nước lũ dâng cao, chùa ở Thái Lan dùng cần cẩu di chuyển cá sấu - Ảnh 1.

Ảnh: The Nation

Sau khi tiếp nhận đề nghị, bà Juthamas Buaphuean, người đứng đầu huyện Si Maha Phot, phối hợp với cơ quan thủy sản, tình nguyện viên cứu hộ thuộc Quỹ Ruamkatanyu và người dân địa phương tổ chức di chuyển. Với một con cá sấu nặng hơn 400 kg, công việc này cần nhiều người và phương tiện nâng hạ chuyên dụng.

Lực lượng tham gia trước tiên dùng dây cố định hàm và chân cá sấu, rồi đưa con vật từ khu vực chuồng ra đường. Một xe tải gắn cần cẩu sau đó được huy động để nâng Nuea Thong lên phương tiện vận chuyển. Con vật được đưa tới một cơ sở tạm giữ ở khu vực chưa bị ngập, cách chùa khoảng 20 km.

Nước lũ dâng cao, chùa ở Thái Lan dùng cần cẩu di chuyển cá sấu - Ảnh 2.

Ảnh: The Nation

Việc di chuyển cá sấu Nuea Thong diễn ra trong lúc mưa lớn gây ngập ở nhiều nơi tại Thái Lan. Tại Bangkok, nhà chức trách đã công bố tình trạng thiên tai do lũ lụt sau gần hai ngày mưa liên tục. Một số khu vực của thủ đô ghi nhận lượng mưa khoảng 300 mm trong 48 giờ tính đến ngày 26/9; nước tràn vào nhà cửa, cửa hàng và làm nhiều tuyến đường ngập sâu. Đây là diễn biến tại Bangkok, tách biệt với tình trạng ngập ở ngôi chùa thuộc tỉnh Prachinburi.

Cá sấu Nuea Thong được di chuyển trong điều kiện an toàn cũng giúp các nhà sư, người dân và lực lượng chức năng yên tâm hơn trong lúc nước lũ tiếp tục ảnh hưởng đến khuôn viên chùa. Thông tin được công bố đến ngày 28/9 chưa nêu thời điểm cá sấu có thể trở về nơi nuôi cũ.

Sự việc thu hút chú ý bởi kích thước của Nuea Thong và cách lực lượng cứu hộ phải dùng cần cẩu để đưa nó đi. Tuy nhiên, điều khiến nhà chùa đề nghị hỗ trợ là nguy cơ con vật thoát khỏi chuồng khi nước dâng, chứ không phải một vụ cá sấu sổng ra ngoài. Theo các thông tin đã công bố, Nuea Thong được di chuyển trước khi tình huống đó xảy ra.

Nguồn: The Nation/Asia News Network

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Tags

lũ lụt

cá sấu

nước lũ

Thái Lan

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