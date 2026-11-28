Mưa lớn kéo dài khiến một đoạn nền đường sắt Bắc - Nam tại xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) bị sạt lở, cuốn trôi.

Nước lũ cuốn trôi nền đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai.

.Tối 28/11, trao đổi với Tiền Phong , lãnh đạo UBND xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) cho biết mưa lũ đã gây sạt lở, cuốn trôi nền đường tại 1 cầu đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn xã Canh Vinh.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài, chiều 28/11, tại một cầu đường sắt trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn thuộc địa bàn giáp ranh thôn Tân Vinh và Hiển Đông của xã Canh Vinh xảy ra sạt lở, tạo khoảng cách từ đường ray đến mặt nước hơn 2m.

Ngay khi phát hiện sự việc, UBND xã Canh Vinh đã kiểm tra tình hình thực tế và thông báo đến đơn vị quản lý tuyến đường là Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh (tỉnh Khánh Hòa). Ngay trong chiều cùng ngày, phía công ty đã đến hiện trường kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và ứng phó sự cố.