Nước lũ bất ngờ dâng cao, người đàn ông chạy đi cảnh báo hàng xóm rồi gặp biến cố khó ngờ

Người đàn ông 34 tuổi ở Hồ Nam, Trung Quốc chạy đi cảnh báo hàng xóm giữa lúc nước lũ dâng nhanh, không ngờ mọi chuyện sau đó lại vượt ngoài dự tính.

Người đàn ông chạy đi cảnh báo khi nước lũ bất ngờ ập tới

Những ngày cuối tháng 8, huyện Viêm Lăng, thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc liên tiếp hứng chịu mưa lớn. Tại thôn Trà Lũng, xã Lũng Khê, nước sông trước nhà nhiều hộ dân dâng nhanh, khiến người dân phải liên tục theo dõi tình hình.

Khoảng 18h40 ngày 31/8, Trần Yến Bình, 34 tuổi, nhận thấy một ngôi nhà hàng xóm gần đó đang bị nước tràn vào. Thấy tình hình nguy hiểm, người đàn ông quyết định chạy sang cảnh báo những người bên trong nhanh chóng rời đi.

Tại thôn Trà Lũng, xã Lũng Khê, nước sông trước nhà nhiều hộ dân dâng nhanh, khiến người dân phải liên tục theo dõi tình hình. (Ảnh: Sina)

Theo lời em gái của Trần Yến Bình, nếu không gặp được hàng xóm tại nhà, anh dự định quay lại cảnh ngập rồi gửi video cho họ để báo tình hình. Không ai nghĩ việc rời nhà chỉ trong ít phút lại dẫn đến một diễn biến nghiêm trọng.

Trần Yến Bình vốn làm việc xa nhà và mới trở về quê ngày 29/8, chỉ hai ngày trước khi sự việc xảy ra. Anh chưa lập gia đình và có một em gái.

Khi Trần Yến Bình đang ở khu vực gần nhà hàng xóm, chồng của em gái anh cũng có mặt gần đó. Nhận thấy nước bắt đầu lên nhanh, người này đã gọi anh quay lại. Theo lời kể của gia đình, anh được cảnh báo hai lần nhưng tình hình thay đổi quá nhanh.

Chỉ trong thời gian ngắn, dòng nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ xuống dữ dội, cuốn theo đá, cây gỗ và nhiều vật thể khác, tạo thành dòng lũ bùn đá tràn qua khu vực.

Người em rể cũng bị dòng nước hất ngã và cuốn đi khoảng 3-4m nhưng may mắn bò được lên bờ. Còn Trần Yến Bình không kịp thoát và bị cuốn đi.

Người đàn ông 34 tuổi ở Hồ Nam, Trung Quốc chạy đi cảnh báo hàng xóm giữa lúc nước lũ dâng nhanh, không ngờ mọi chuyện sau đó lại vượt ngoài dự tính. (Ảnh: Sina)

Một người dân đứng ở vị trí cao gần hiện trường được cho là đã ghi lại những hình ảnh cuối cùng của anh. Trong hình, Trần Yến Bình mặc quần áo sáng màu, cầm ô và đứng trên đoạn đường cạnh dòng nước. Chỉ vài phút sau, anh không còn xuất hiện ở đó.

Gia đình lập tức trình báo cảnh sát. Chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ nhanh chóng tổ chức tìm kiếm dọc dòng sông và khu vực hạ lưu. Tuy nhiên, địa hình phức tạp cùng lượng lớn bùn đất, đá và cây gỗ khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Hơn 70 giờ tìm kiếm người đàn ông vẫn chưa có kết quả

Đến sáng 3/9, tức hơn 70 giờ kể từ khi Trần Yến Bình mất tích, lực lượng cứu hộ, người thân và dân làng vẫn tiếp tục tìm kiếm nhưng chưa phát hiện tung tích.

Cha của anh cho biết các đội cứu hộ liên tục rà soát dọc dòng sông. Gia đình cũng tham gia tìm kiếm với hy vọng sớm nhận được tin tức. Người cha nói vợ ông vì quá lo lắng cho con trai nên những ngày qua ăn uống rất ít.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh huyện Viêm Lăng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một đợt mưa cực lớn bắt đầu từ ngày 29/8. (Ảnh: Sina)

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh huyện Viêm Lăng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một đợt mưa cực lớn bắt đầu từ ngày 29/8. Theo thông báo của Ủy ban Ứng phó khẩn cấp và An toàn sản xuất huyện Viêm Lăng, một số khu vực ghi nhận mực nước vượt mức lịch sử, đồng thời xuất hiện lũ quét và lũ bùn đá.

Tính đến ngày 2/9, tổng cộng 10 hương, trấn trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng, với 12.512 người chịu tác động. Nhà chức trách ghi nhận 2 người thiệt mạng và 2 người mất tích, trong khi hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục.

Nhà chức trách ghi nhận 2 người thiệt mạng và 2 người mất tích, trong khi hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục. (Ảnh: Sina)

Riêng tại thôn Trà Lũng, truyền thông Trung Quốc cho biết có ba người từng bị nước lũ cuốn mất liên lạc. Sau đó một người được tìm thấy, hai trường hợp còn lại tiếp tục được tìm kiếm.

Câu chuyện của Trần Yến Bình nhận được nhiều sự quan tâm sau khi lời kể của gia đình được chia sẻ. Trong thời điểm nước sông đang dâng nhanh, người đàn ông 34 tuổi đã chạy sang phía nhà hàng xóm với ý định báo cho họ biết nguy hiểm.

Đến cập nhật ngày 3/9, các lực lượng vẫn tìm kiếm Trần Yến Bình dọc khu vực hạ lưu. Gia đình cho biết mong muốn lớn nhất lúc này chỉ là sớm có tin về anh.

Theo Jimu News, Tân Hồ Nam, CNR/CCTV News.



