Nước láng giềng Việt Nam phát hiện ‘Dải đất Vàng’ trên biển chứa 1 tỷ thùng dầu

Phát hiện này hứa hẹn mang lại cơ hội chuyển mình lớn cho quốc gia sở hữu "kho báu" khổng lồ này.

Tập đoàn năng lượng quốc doanh Malaysia Petronas vừa công bố phát hiện trữ lượng khí đốt mới tại Lô 52 ngoài khơi Suriname. Thông tin này được Tổng thống Suriname Jennifer Simons xác nhận vào ngày thứ Ba (23/6), đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực gia nhập câu lạc bộ các quốc gia sản xuất dầu khí lớn tại khu vực của Suriname.

Đại diện ban điều hành Petronas cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, chuỗi 8 phát hiện thành công tại Lô 52 này đã nâng tổng trữ lượng tại đây vượt mốc 1 tỷ thùng dầu quy đổi (BOE).

Phát hiện mới nhất này xuất hiện ngay trước thời điểm Petronas dự kiến đưa ra Quyết định đầu tư cuối cùng (FID) trong năm nay để chính thức thương mại hóa các trữ lượng khí tự nhiên ngoài khơi của Suriname. Trước đó, tập đoàn đã tuyên bố mỏ Sloanea, cũng nằm trong Lô 52, đạt hiệu quả thương mại và đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động thăm dò dầu khí song song.

“Đây thực sự là một tin tuyệt vời đối với chúng tôi”, Tổng thống Jennifer Simons phát biểu tại một hội nghị năng lượng địa phương. “Phát hiện này đặt nền móng cho hàng loạt dự án phát triển dầu khí tiếp theo và mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho Suriname”.

Ông Mohd Jukris Abdul Wahab, Giám đốc vận hành (COO) của Petronas, nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực khảo sát.

“Lô 52 nằm trong một hành lang có tiềm năng cực kỳ lớn, được mệnh danh là ‘Dải đất Vàng’ , nhờ sở hữu các cấu trúc địa chất tương đồng trong khu vực và luôn nhận được sự quan tâm từ toàn ngành công nghiệp năng lượng”.

Suriname đang đặt mục tiêu tái lập kỳ tích chuyển mình kinh tế kinh điển của quốc gia láng giềng Guyana – nơi đã vươn lên thành một thế lực dầu mỏ mới với sản lượng vượt mốc 900.000 thùng mỗi ngày (bpd) nhờ vào các dự án ngoài khơi do các tập đoàn năng lượng quốc tế dẫn đầu.

Trao đổi với phóng viên Reuters bên lề hội nghị, Bộ trưởng Dầu khí Suriname, ông Patrick Brunings, cho biết dòng dầu thương mại ngoài khơi đầu tiên dự kiến khai thác vào năm 2028, thông qua một liên doanh do tập đoàn TotalEnergies dẫn đầu.

Để duy trì sức nóng thu hút vốn đầu tư, công ty năng lượng quốc doanh Staatsolie của Suriname đang mở đấu thầu đối với vùng thăm dò rộng hơn 70.000 km² thuộc 5 phân khu ngoài khơi. Chương trình này cho phép các doanh nghiệp nước ngoài đề xuất kế hoạch khảo sát, ký kết hợp đồng chia sẻ sản lượng (PSC) hoặc tham gia các thỏa thuận nghiên cứu chung nhằm nâng cấp dữ liệu sẵn có.

Chính phủ Suriname kỳ vọng nguồn tài nguyên dồi dào này không chỉ phục vụ xuất khẩu mà sẽ là bệ phóng cho các ngành công nghiệp nặng trong nước. Bộ trưởng Brunings tiết lộ: “Nếu tìm thấy một lượng lớn khí đốt, chúng tôi có thể thiết lập nhiều ngành công nghiệp khác nhau, chẳng hạn như công nghiệp luyện bauxite và công nghiệp hóa dầu. Toàn thế giới hiện đang tìm kiếm các nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy, và chúng tôi tin rằng mình có thể đảm nhận rất tốt vai trò đó”.

Theo Reuters﻿