Nước láng giềng của Washington dọa ‘quay lưng’ với khí đốt Mỹ

Y Vân |

Đây là nước nhập khẩu khí đốt Mỹ nhiều nhất thế giới.

- Ảnh 1.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết nước này đang tìm cách khai thác các mỏ khí đốt tự nhiên phi truyền thống để tăng cường chủ quyền năng lượng, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang chao đảo vì cú sốc do cuộc chiến giữa Mỹ -Israel và Iran.

Mexico – nước láng giềng của Mỹ – là nhà nhập khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất của Washington, với nguồn cung đáp ứng khoảng 3/4 nhu cầu của Mexico, trong khi sản lượng trong nước từ các mỏ khí đốt truyền thống đã giảm và không còn đáp ứng được nhu cầu.

“Nếu tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ nhập khẩu ngày càng nhiều khí đốt tự nhiên”, bà Sheinbaum nói vào giữa tuần trước. “Những lựa chọn khác là thứ được gọi là khí đá phiến, khí đốt phi truyền thống”.

Các mỏ khí phi truyền thống là những mỏ khí ẩn sâu trong các tầng đá đặc như đá phiến, nơi khí không thể lưu thông tự do và đòi hỏi các kỹ thuật khai thác phức tạp hơn, bao gồm cả phương pháp nứt vỡ thủy lực hay còn gọi là fracking. Việc phát triển cho đến nay vẫn còn hạn chế do những lo ngại về môi trường, lượng nước tiêu thụ cao, quy định chưa rõ ràng và rào cản chính trị.

“Nhập khẩu thì có vấn đề gì chứ?” bà Sheinbaum hỏi một cách mỉa mai. “Hãy nhìn xem nhiều quốc gia trên thế giới đang phải chịu đựng như thế nào vì những gì đang xảy ra ở Iran”.

Giá nhiên liệu và năng lượng đã tăng vọt kể từ khi chiến tranh Iran bùng nổ vào cuối tháng 2, cùng với sự gián đoạn giao thông qua eo biển Hormuz. Giá dầu đã tăng vọt lên trên 100 USD/thùng trong bối cảnh bất ổn kéo dài và tín hiệu ngừng bắn mong manh.

Những phát biểu của Tổng thống Sheinbaum được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Thành phố Mexico và Washington.

Vào tháng Giêng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể ra lệnh tấn công các băng đảng ma túy trên lãnh thổ Mexico sau vụ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ vì cáo buộc buôn bán ma túy.

Ông Trump cũng cáo buộc Mexico “đổ ồ ạt” ma túy và người di cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Mexico đã hợp tác trong các nỗ lực chống ma túy nhưng bác bỏ mọi sự hiện diện quân sự nước ngoài. Bà Sheinbaum cảnh báo rằng hành động như vậy sẽ vi phạm chủ quyền quốc gia.

Năm ngoái, ông Trump cũng đe dọa áp thuế 30% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico, mặc dù sau đó mức thuế này đã được giảm xuống thông qua các cuộc đàm phán.

Theo RT, AP﻿

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

