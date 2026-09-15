Nước đóng chai để được bao lâu sau khi mở nắp?

Nhiều người có thói quen mở nắp nước đóng chai, uống vài ngụm rồi bỏ dở. Những tưởng nước lọc sẽ chẳng có gì gây hại ngay cả khi để nhiều ngày, nhưng sự thật thì không phải vậy!

Thói quen uống một chai nước nhiều ngày hay giữ lại nước đóng chai đã mở nắp quá lâu tiềm ẩn hàng loạt rủi ro cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết. Khi lớp màng bảo vệ vô trùng bị phá vỡ, nước đóng chai lập tức trở thành môi trường lý tưởng để vi khuẩn, nấm mốc bùng phát và các vi hạt nhựa thôi nhiễm, âm thầm tấn công từ hệ tiêu hóa đến hệ miễn dịch và nội tiết.

Hiểm họa vi khuẩn và vi nhựa từ nước đóng chai mở nắng để lâu ngày

Một nghiên cứu vi sinh công bố trên tạp chí y khoa PubMed (Mỹ) cho thấy, khi mở nắp và uống trực tiếp từ miệng chai, lượng vi khuẩn trong nước đóng chai tăng từ dưới 1 vi khuẩn/ml lên mức kỷ lục 38.000 vi khuẩn/ml chỉ sau 48 giờ ở nhiệt độ phòng.

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Khi khoang miệng tiếp xúc với thành chai, các vi sinh vật thường trú như Staphylococcus aureus hay Streptococcus sẽ theo nước bọt gián tiếp đi ngược vào bên trong. Ở điều kiện nhiệt độ thường, chúng nhân bản theo cấp số nhân mỗi 20 phút. Việc uống tiếp nước nhiễm khuẩn này không chỉ gây rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy mà còn có nguy cơ gây nhiễm trùng đường hô hấp trên và viêm mạc miệng.

Không chỉ dừng lại ở nguy cơ nhiễm khuẩn, việc để nước đóng chai quá lâu sau khi mở nắp, đặc biệt là ở môi trường nắng nóng hoặc trong ô tô còn làm gia tăng sự xâm nhập của các hóa chất nguy hiểm.

Theo nghiên cứu từ Đại học Harvard (Mỹ), vỏ nhựa của nước đóng chai thường làm từ nhựa PET hoặc Polycarbonate. Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và không khí bên ngoài, liên kết polymer bị bẻ gãy, đẩy nhanh quá trình thôi nhiễm các chất gây rối loạn nội tiết như Bisphenol A (BPA) và Phthalates vào nước.

Song song đó, báo cáo từ Đại học Columbia (Mỹ) chỉ ra rằng trung bình mỗi lít nước đóng chai có thể chứa tới 240.000 vi hạt nhựa và hạt nanoplastic. Mở nắp nhiều lần kết hợp với sự suy giảm cấu trúc nhựa khiến các hạt siêu nhỏ này đi thẳng vào cơ thể, vượt qua hàng rào ruột, ngấm vào máu và tích tụ tại các cơ quan nội tạng, tạo tiền đề cho các phản ứng viêm mãn tính và suy giảm miễn dịch.

Nước đóng chai sau khi mở nắp để được bao lâu là an toàn?

Tổng hợp từ các chuyên gia an toàn thực phẩm và các nghiên cứu liên quan cho thấy, khoảng thời gian vàng để sử dụng nước đóng chai sau khi mở niêm phong như sau:

- Ở nhiệt độ phòng: Tốt nhất nên uống hết trong vòng 24 giờ. Nếu uống trực tiếp bằng miệng, nên tiêu thụ hoàn toàn trong 8 - 12 giờ.

- Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh (dưới 5 độ C): Có thể giữ an toàn tối đa từ 3 - 5 ngày nhờ nhiệt độ thấp làm chậm đà phát triển của vi khuẩn.

- Rót ra ly thay vì uống từ chai trực tiếp: Giúp kéo dài thời gian an toàn của chai nước thêm 24 - 48 giờ vì ngăn ngừa nước bọt lây nhiễm vào bên trong.

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Tuy nhiên, ngay cả khi chưa chạm mốc thời gian kể trên, bạn vẫn cần vứt bỏ chai nước ngay lập tức nếu xuất hiện 4 dấu hiệu cảnh báo dưới đây:

- Nước xuất hiện mùi hoặc vị lạ: Mùi chua, mùi nấm mốc hoặc vị kim loại chứng tỏ vi sinh vật đã lên men hoặc hóa chất từ nhựa đã biến chất nặng.

- Nước bị đục hoặc xuất hiện váng, cặn: Màng váng mỏng trên bề mặt hoặc các hạt lơ lửng là dấu hiệu sinh học cho thấy vi khuẩn và nấm mốc đã phát triển thành các cụm tập đoàn lớn.

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- Vỏ chai bị biến dạng, móp bẹp do nhiệt độ nóng: Khi nhựa PET bị biến dạng dưới nắng hoặc nhiệt độ cao, cấu trúc polymer bị phá hủy nghiêm trọng khiến lượng vi hạt nhựa và toxin thôi nhiễm vào nước tăng vọt gấp hàng chục lần.

- Nắp chai hoặc niêm phong bị nhiễm bẩn, ẩm mốc: Vi khuẩn từ nắp chai có thể tích tụ và đi thẳng vào cơ thể ở lần uống tiếp theo, bất chấp phần nước bên trong nhìn vẫn trong suốt.

Tổng hợp