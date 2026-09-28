Nước dâng vào cả điểm trú tạm, Bangkok chuyển khoảng 1.200 người sang nơi an toàn hơn

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Bangkok ngập sâu, gần 4.900 người phải đến các điểm trú tạm. Tại quận Lat Krabang, nước tiếp tục dâng quanh một trường học đang tiếp nhận người dân, buộc nhà chức trách chuyển khoảng 1.200 người sang cơ sở khác.

Sau nhiều ngày mưa lớn, hàng nghìn cư dân Bangkok phải rời nhà trong lúc nước tràn vào các khu dân cư, cửa hàng và đường phố. Theo Cơ quan quản lý đô thị Bangkok (BMA), tính đến ngày 27/9, gần 4.900 người đã đến các điểm trú tạm và khoảng 52.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Chính quyền công bố tình trạng thiên tai do ngập lụt tại toàn bộ 50 quận của thủ đô Thái Lan.

Hàng nghìn cư dân Bangkok phải rời nhà trong lúc nước tràn vào các khu dân cư, cửa hàng và đường phố. Ảnh: Thai PBS News

Hàng nghìn cư dân Bangkok phải rời nhà trong lúc nước tràn vào các khu dân cư, cửa hàng và đường phố. Ảnh: Thai PBS News

Ở khu Kheha Romklao thuộc quận Lat Krabang, phía đông Bangkok, việc sơ tán gặp thêm trở ngại khi nước dâng quanh một trường học được dùng làm nơi trú tạm. Theo Matichon, quận Lat Krabang đã bố trí 12 điểm trú tạm, phần lớn là trường học. Một trong những điểm chính tại trường học tiếp nhận khoảng 1.000 người, nhưng tình trạng ngập quanh khu vực này khiến việc đưa nhu yếu phẩm vào và hỗ trợ người dân trở nên khó khăn. Nhà chức trách sau đó phối hợp với Viện Công nghệ King Mongkut Ladkrabang (KMITL) để bố trí nơi trú tạm khác. Khoảng 1.200 người được chuyển từ các điểm trú tại trường học sang cơ sở của viện.

KMITL sử dụng một hội trường làm khu trú tạm và chuẩn bị thức ăn, nước uống cùng chỗ nghỉ tạm thời cho người dân. Theo phương án được công bố, cơ sở này phân khu cho người có sức khỏe bình thường, người mắc bệnh mạn tính, bệnh nhân nằm liệt giường đi cùng thân nhân và người mang theo thú cưng. Những bệnh nhân cần chăm sóc chuyên sâu sẽ được xem xét chuyển đến bệnh viện.

Ảnh: The Guardian

Cơ quan vận tải Bangkok cho biết đã bố trí xe buýt chuyên chở miễn phí người dân từ Kheha Romklao đến một điểm trú tạm ở Lat Krabang. Ảnh: Daily News

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục đưa người ra khỏi Kheha Romklao. Thai PBS đưa tin sáng 27/9, một số nơi trong khu dân cư ngập đến cổ người. Người cao tuổi và bệnh nhân nằm liệt giường được ưu tiên hỗ trợ; 50 bệnh nhân nằm liệt giường đã được đưa ra ngoài. Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết khu vực này có khoảng 30.000 cư dân. Theo thông tin Thai PBS ghi nhận lúc đó, khoảng 20.000 người vẫn còn trong khu dân cư, cần được hỗ trợ thực phẩm và nước uống.

Để phục vụ việc di chuyển, nhà chức trách huy động thêm phương tiện phù hợp với đường ngập sâu. Tối 27/9, cơ quan vận tải Bangkok cho biết đã bố trí xe buýt chuyên chở miễn phí người dân từ Kheha Romklao đến một điểm trú tạm ở Lat Krabang. Các lực lượng cũng đưa thức ăn đến những tòa nhà còn người ở, thay vì chỉ tập trung hỗ trợ tại các điểm trú.

Ảnh: Thai PBS News

Ảnh: Thai PBS News

Không phải cư dân nào cũng muốn rời nhà. Tại một khu vực khác ven kênh Premprachakorn, bà Thidarat Silsuwan, 56 tuổi, nói với AFP rằng bà đã ngủ trên bàn hai ngày vì nhà ngập. Bà chọn ở lại để dọn dẹp và cứu đồ đạc, dù cho rằng tủ lạnh và máy giặt có thể đã hỏng. Ở Kheha Romklao, nhà chức trách cũng chuẩn bị chỗ cho thú cưng tại điểm trú tạm sau khi ghi nhận có người ngại sơ tán vì lo cho vật nuôi.

Các lực lượng cũng đưa thức ăn đến những tòa nhà còn người ở, thay vì chỉ tập trung hỗ trợ tại các điểm trú. Ảnh: Matichon

Các lực lượng cũng đưa thức ăn đến những tòa nhà còn người ở, thay vì chỉ tập trung hỗ trợ tại các điểm trú. Ảnh: Matichon

Đến ngày 27/9, mực nước trong hệ thống kênh rạch Bangkok vẫn ở mức cao và chính quyền đang đẩy nhanh việc thoát nước. Thống đốc Chadchart khuyến cáo người dân hạn chế đi lại nếu không cần thiết. Với những gia đình đã phải rời nhà, diễn biến ở Lat Krabang cho thấy nơi trú tạm cũng cần được điều chỉnh theo tình hình nước dâng: có người vừa chuyển đến trường học đã phải tiếp tục di chuyển sang một địa điểm khác.

Nguồn: The Guardian/AFP, Matichon, Thai PBS, Daily News