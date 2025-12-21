Nước ASEAN đang tụt lại so với Việt Nam ở "kho vàng" tiềm năng

Theo báo cáo của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO), chỉ hơn 312.000 du khách Trung Quốc đã đến Philippines trong năm 2024, tương đương khoảng 18% so với mức của năm 2019, thời điểm trước đại dịch Covid-19.

Khách Trung Quốc hiện chỉ chiếm khoảng 5% tổng lượng khách quốc tế của Philippines, giảm mạnh so với tỷ lệ hơn 21% trước đại dịch.

AMRO nhận định đây là mức phục hồi thấp nhất trong số các quốc gia thành viên ASEAN. Trong khi đó, nhiều điểm đến khác trong khu vực đã nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng. Năm 2024, Việt Nam đón khoảng 3,7 triệu lượt khách Trung Quốc, Malaysia khoảng 3,3 triệu lượt và Singapore hơn 3 triệu lượt, tiếp tục giữ vị thế là những lựa chọn hàng đầu của du khách Trung Quốc tại Đông Nam Á.

Sự sụt giảm của thị trường Trung Quốc cũng phản ánh bức tranh kém tích cực hơn của du lịch Philippines nói chung. Tổng lượng khách quốc tế đến nước này trong năm 2024 đạt khoảng 5,9 triệu lượt, thấp hơn gần 28% so với mức cao nhất trước đại dịch. Thực tế, ngay cả trong giai đoạn đỉnh cao năm 2019, Philippines cũng đã tụt hậu so với các đối thủ trong khu vực, với 8,2 triệu lượt khách quốc tế, trong khi Thái Lan đón khoảng 40 triệu lượt, Malaysia 26 triệu và Indonesia 16 triệu lượt.

Áp lực phục hồi tiếp tục kéo dài sang năm 2025. Theo số liệu do Bộ Du lịch Philippines công bố, tổng lượng khách quốc tế trong 11 tháng đầu năm đã giảm 2,16% so với cùng kỳ năm trước. Riêng thị trường Trung Quốc ghi nhận mức giảm 16,55%, xuống còn 248.339 lượt khách tính đến cuối tháng 11.

Trao đổi với BusinessWorld , ông Michael Ricafort, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thương mại Rizal, cho rằng tăng trưởng kinh tế chậm lại tại Trung Quốc, cùng với các tranh chấp lãnh thổ, đã tác động không nhỏ đến dòng khách du lịch. Dù vậy, ông vẫn bày tỏ sự lạc quan khi cho rằng lượng khách quốc tế đến Philippines có thể vượt mức gần 5,95 triệu lượt của năm ngoái nhờ nhu cầu đi lại tăng theo mùa vào dịp cuối năm, đặc biệt là nhóm lao động Philippines ở nước ngoài trở về quê hương đón Giáng sinh.

Bên cạnh yếu tố thị trường, AMRO cũng chỉ ra những hạn chế mang tính cấu trúc của du lịch Philippines. Phần lớn khách quốc tế hiện tập trung tại khu vực quanh Manila và vùng Visayas Trung tâm, nơi có điểm đến nổi tiếng Cebu, chiếm hơn 60% tổng số đêm lưu trú. Nhiều khu vực tiềm năng khác vẫn chưa được khai thác do hạ tầng hạn chế hoặc khó tiếp cận.

Từ đó, tổ chức này khuyến nghị Philippines cần theo đuổi chiến lược mở rộng và đa dạng hóa du lịch trong dài hạn, tập trung cải thiện kết nối giao thông, nâng cấp các dịch vụ thiết yếu như nước sạch, vệ sinh, đồng thời đầu tư mạnh hơn vào hạ tầng số và cơ sở vật chất phục vụ du khách.

﻿Du lịch Philippines đang trên đà phục hồi

Ngành du lịch của Philippines đang trên đà phục hồi rõ nét trong năm 2025 sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, với số liệu mới nhất cho thấy tăng trưởng vững và đóng góp ngày càng lớn vào nền kinh tế quốc gia. Theo báo cáo của World Travel & Tourism Council (WTTC), tổng đóng góp của ngành Du lịch & Lữ hành cho nền kinh tế Philippines trong năm 2025 dự kiến đạt kỷ lục 5,9 nghìn tỷ peso (khoảng 100 tỷ USD), cao hơn khoảng 13,5% so với năm 2019 – thời điểm trước đại dịch. WTTC nhận định du lịch sẽ tiếp tục là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và việc làm, khi ngành này hỗ trợ hơn 11,7 triệu việc làm, chiếm gần một phần tư tổng lao động của quốc gia.

Trong khi đó, số liệu từ Cơ quan Nhập cư Philippines cho biết tổng lượt khách đến trong nửa đầu năm 2025 tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước, với hơn 7,84 triệu lượt khách quốc tế được xử lý qua cửa khẩu, trong đó Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản là những thị trường nguồn hàng đầu.

Chính phủ Manila cũng đã áp dụng các biện pháp kích cầu như miễn thị thực cho công dân Ấn Độ từ tháng 6/2025 nhằm thu hút thêm du khách, nhất là từ các thị trường trọng điểm châu Á.

Dù vậy, theo các chuyên gia phân tích, đà tăng vẫn chưa phục hồi hoàn toàn về mức trước đại dịch.

(Tổng hợp)