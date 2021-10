Núi Shasta: Thánh địa bí ẩn và 'lời hứa trở về' từ những người... đã khuất

Núi Shasta không phải là ngọn núi cao nhất hoặc đẹp nhất trong Dãy Cascade, Bắc Mỹ nhưng nó là đại danh huyền thoại nhất. Nơi đya ẩn chứa những câu chuyện ly kỳ thách thức những người gan dạ nhất. Theo báo Sacramento Bee, hơn 100 tín ngưỡng từ khắp nơi trên thế giới có nguồn gốc từ núi Shasta.



Trong một nghiên cứu được công bố, 89% du khách thừa nhận rằng họ đến Shasta để thờ cúng các vị thần và những sinh vật ngoài hành tinh cư ngụ ở bên dưới ngọn núi hay còn được gọi với cái tên "cư dân dưới lòng đất".



Hầu hết những câu chuyện kỳ ​​quặc xung quanh núi Shasta có thể bắt nguồn từ cuốn sách có tên "A Dweller On Two Planets" (tên tiếng Việt là "Một người sống trên hai hành tinh") được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1906. Tác giả của cuốn sách là Frederick S. Oliver, cư dân ở Yreka, California, Mỹ.

Cuốn sách của Oliver chứa đựng những câu chuyện hấp dẫn đối với "người yêu mến tâm linh".

Núi Shasta được ví là địa điểm linh thiêng của thổ dân châu Mỹ. Bên dưới ngọn núi là thành phố pha lê Telos, nơi mọi ước nguyện có thể được thực hiện như bất tử, thoát khỏi đau đớn và khổ đau, danh vọng, tình bạn và tình yêu.



Núi Shasta được nhiều người coi là một 'điểm nóng' huyền bí và là điểm chuyển giao của các thể giới. Đã có những lời truyền tai rằng có người chết thậm chí còn hứa sẽ trở về từ nấm mồ trên núi.



Núi Shasta nhìn từ xa. Hình ảnh: Rove.me

Năm 1951, một người phụ nữ tự xưng là Mẹ Mary đã mở một quán trọ có tên là "The Inn" nằm ở trung tâm thành phố Shasta. Mẹ Mary là độc giả say mê cuốn sách "A Dweller on Two Planets". Bà tin rằng điểm dừng chân của mình là nơi dành cho những linh hồn lạc lối để đi đến sự giác ngộ.

Trong suốt những năm còn sống Mary đã đón hơn 10.000 lượt khách. Những du khách đi đường dài trên thường ghé qua quán trọ độc nhất trên cung đường hẻo lánh này.

Bình thường Mary luôn ở một mình trên lầu nhưng người ta đồn rằng bà có trực giác biết khi nào sẽ có một vị khách mới. Trước khi họ bước vào, Mary sẽ đi xuống cầu thang và ngồi vào bàn để chào đón họ.

Ở tuổi 75, trước khi Mary qua đời, bà đã để lại lời chỉ dẫn cho những người thân của mình. Mary dặn dò mọi người hãy để xác của bà tại căn phòng trên lầu vì bà sẽ trở về từ cõi chết. Những người thân của bà đã làm điều đó: Họ giữ bí mật về cái chết của bà trong gần một tháng.

Trong thời gian đó, một cậu bé 16 tuổi và hai người đàn ông lớn tuổi đã đứng canh bên cạnh xác của Mary suốt ngày đêm, chờ đợi linh hồn bà nhập lại vào thể xác của mình.

Thật khó để tưởng tượng nỗi kinh hoàng khi phải 'canh giữ' một tử thi chưa qua xử lý. Quá trình phân hủy là điều không thể tránh khỏi. Sau hơn một tháng, những người này kết luận rằng linh hồn của bà sẽ không trở lại. Rất có thể vẻ ngoài khủng khiếp và mùi khó chịu của thi thể đã khiến họ 'tỉnh ngộ'.

Ngay sau đó, những người này đã mang hài cốt của Mary đến nơi xử lý và báo cho chính quyền. Đồng thời quán trọ của 'Đức Mẹ' cũng đóng cửa kể từ đó.

Bài viết tham khảo nguồn: Ancient Origins