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Núi lửa "tử thần" phun trào liên tiếp 2 ngày chưa dừng: Cột khói cao 15km, tiếng nổ vang xa 700 km, sân bay và trường học phải đồng loạt đóng cửa

Chi Chi
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Các sân bay đã phải đóng cửa và học sinh phải học trực tuyến vì thiên tai này.

Núi lửa Anak Krakatau ở Indonesia đã bước sang ngày thứ hai liên tiếp phun trào dữ dội. Tro bụi núi lửa đã khiến các chuyến bay khởi hành từ sân bay chính của Jakarta bị đình chỉ. Hàng nghìn người bị kẹt khi đợt phun trào của Anak Krakatau làm đóng cửa các sân bay ở Indonesia.

Tổng cộng 1.558 chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy tại 8 sân bay bị ảnh hưởng, bao gồm hơn 900 chuyến đến và đi từ Soekarno-Hatta - sân bay chính của quốc gia này. Tro bụi núi lửa là cho mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với máy bay, có khả năng làm hỏng động cơ phản lực và giảm tầm nhìn.

Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, cách ngọn núi lửa hơn 150 km (93 dặm), đã buộc phải kéo dài thời gian đóng cửa đến 8:59 sáng giờ địa phương (01:59 GMT) hôm thứ Hai (7/9), nằm trong đợt tạm ngừng hoạt động sân bay trên toàn quốc khiến khoảng 170.000 hành khách bị mắc kẹt.

Núi lửa Anak Krakatau phun trào dữ dội

Nhiều sân bay ở các thành phố bao gồm Semarang và Surabaya đã được chuẩn bị sẵn sàng làm "phương án hạ cánh thay thế", Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nước này, ông Dudy Purwagandhi, cho biết.

Trên khắp Jakarta, các trường học sẽ đóng cửa vào thứ Hai và chuyển sang học trực tuyến, chính quyền thành phố cho biết trong một tuyên bố mà không nêu rõ biện pháp này sẽ kéo dài trong bao lâu.

Anak Krakatau, ngọn núi bắt đầu phun trào vào cuối ngày thứ Sáu (4/9), đã tạo ra một cột dung nham cùng những tiếng nổ rền có thể nghe thấy từ khoảng cách lên tới 700 km (435 dặm).

Tro bụi được xác định ở độ cao lên tới 6.000 mét (20.000 feet) ở phía đèo Java của núi lửa, và một cột khói cao tới 15.000 mét (50.000 ft) ở phía Sumatra và một số khu vực thuộc tỉnh Banten trên đảo Java, cơ quan khí tượng BMKG đăng tải trên trang web của mình.

Hai đợt phun trào mới đã được ghi nhận vào Chủ Nhật, BMKG cho biết.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Núi lửa lớn nhất Indonesia đã phun trào hơn 2 ngày liên tiếp

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia (BNPB) cho biết hiện không có nguy cơ sóng thần tức thì từ đợt phun trào, đồng thời thông báo vào Chủ Nhật rằng họ sẽ thực hiện các biện pháp như gieo mây tạo mưa nhân tạo để mưa rửa trôi lớp tro bụi.

“Nếu mưa đủ lớn, lượng tro bụi núi lửa gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta từ hôm qua và kéo dài đến hôm nay sẽ nhanh chóng bị rửa trôi,” người đứng đầu BNPB, Suharyanto, phát biểu tại một cuộc họp báo.

Anak Krakatau nhô lên khỏi mặt biển vào những năm 1920 bên trong miệng núi lửa khổng lồ còn lại sau vụ phun trào thảm khốc năm 1883 của núi Krakatoa - một trong những sự kiện núi lửa tàn khốc nhất trong lịch sử được ghi nhận.

Núi lửa nằm ở eo biển phân chia hai hòn đảo Java và Sumatra. Các tàu thuyền đi qua eo biển đã được yêu cầu tăng cường cảnh giác trước nguy cơ mất an toàn hàng hải do hoạt động của núi lửa.

Chính quyền cảng địa phương cho biết trong một tuyên bố rằng các tàu thuyền bị cấm tiến vào vùng cấm di chuyển trong bán kính 3 km tính từ núi lửa.

Ngọn núi lửa này đã định kỳ phun trào trong nhiều thập kỷ qua, bao gồm cả đợt phun trào năm 2018 gây ra sự sụp đổ một phần miệng núi và dẫn đến trận sóng thần làm hơn 400 người thiệt mạng dọc theo bờ biển Java và Sumatra.

Nguồn: CNN, Al Jazeera

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Tags

núi lửa Anak Krakatau

núi lửa

tro bụi

Jakarta

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