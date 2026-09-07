Núi lửa phun trào, 170.000 hành khách mắc kẹt tại Indonesia

Vụ phun trào núi lửa Anak Krakatau khiến tro bụi lan rộng, buộc Indonesia tạm thời đình chỉ hoạt động tại 8 sân bay và làm gián đoạn hơn 1.500 chuyến bay.

Khoảng 170.000 hành khách tại Indonesia đã bị ảnh hưởng sau khi núi lửa Anak Krakatau phun trào, khiến nhà chức trách phải tạm thời đình chỉ hoạt động tại 8 sân bay do lo ngại tro bụi núi lửa ảnh hưởng đến an toàn hàng không.

Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta là một trong những sân bay đầu tiên phải tạm dừng hoạt động vào sáng 6/9, sau khi tro bụi từ núi lửa được phát hiện trong không phận gần sân bay. Theo Bộ Giao thông Vận tải Indonesia, tổng cộng 1.558 chuyến bay bị hoãn, trong khi hoạt động tại các sân bay bị ảnh hưởng được dự kiến đình chỉ đến 9h ngày 7/9 theo giờ địa phương.

Núi lửa Anak Krakatau bắt đầu phun trào từ đêm 4/9, kèm theo hoạt động địa chấn liên tục, các đợt phun vật liệu núi lửa và tiếng nổ được ghi nhận tại những khu vực lân cận. Hai đợt phun trào khác tiếp tục xảy ra vào sáng 6/9.

Cột dung nham và khói tro bốc lên từ núi lửa tại Indonesia trong đợt phun trào mới nhất (Ảnh: BBC)

Ảnh hưởng từ tro bụi khiến nhiều đường bay quốc tế bị gián đoạn, trong đó có các chuyến bay đến và đi từ Singapore. Một số tuyến quốc tế khác kết nối Indonesia với Doha, Sydney và Kuala Lumpur cũng chịu tác động.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Indonesia Dudy Purwagandhi cho biết quyết định đóng cửa thêm các sân bay được đưa ra sau khi cơ quan chức năng xác định tro núi lửa đã lan sang khu vực phía Tây đảo Java.

Ông yêu cầu các hãng hàng không đẩy nhanh việc hoàn tiền hoặc hỗ trợ hành khách có chuyến bay bị hủy, đồng thời chủ động cung cấp thông tin về lịch bay để hạn chế tình trạng hành khách tập trung quá đông tại sân bay.

Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), tro núi lửa được phát hiện ở độ cao khoảng 20.000 feet (6.000 m) về phía đông núi lửa, trong khi phía tây, hướng về đảo Sumatra, tro bụi có thể đạt độ cao khoảng 50.000 feet (15.000 m).

Giới chức Indonesia cho biết hiện chưa có cảnh báo sóng thần liên quan đến hoạt động phun trào mới nhất của Anak Krakatau.

Vụ phun trào mới nhất của núi lửa Anak Krakatau khiến nhiều chuyến bay bị hủy, đồng thời buộc một số trường học tạm dừng hoạt động (Ảnh: Yahoo).

Bên cạnh ảnh hưởng đến hàng không, tro núi lửa cũng tác động đến đời sống của người dân tại các khu vực lân cận. Bộ Y tế Indonesia khuyến cáo người dân ở những vùng bị ảnh hưởng hạn chế tiếp xúc với tro bụi, ở trong nhà khi điều kiện không thuận lợi và sử dụng khẩu trang nhằm giảm nguy cơ kích ứng đường hô hấp, mắt và da.

Theo truyền thông địa phương Kompas, một số trường học đã hủy hoạt động vào ngày 5/9 sau khi học sinh và người dân phản ánh tình trạng kích ứng mắt do tro bụi. Một số ngư dân cũng tạm dừng các chuyến ra khơi vì điều kiện môi trường không thuận lợi.

Người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng cho biết lớp tro bụi xuất hiện dày trên mặt đất và các khu vực sinh hoạt. Một cư dân địa phương, Aldi Candra Prayogi, nói với truyền thông rằng ông bắt đầu cảm thấy khó chịu ở mắt từ tối 4/9 và phải sử dụng thuốc nhỏ mắt. Theo người này, lượng bụi tích tụ nhanh khiến gia đình phải thường xuyên quét dọn khu vực trước nhà.

Anak Krakatau, có nghĩa là "Con của Krakatoa", là núi lửa hình thành sau vụ phun trào Krakatoa năm 1883. Ngọn núi lửa nằm tại eo biển Sunda, giữa đảo Java và Sumatra, và vẫn hoạt động không liên tục kể từ khi hình thành.

Tháng 12/2018, một phần sườn Anak Krakatau sụp xuống biển sau một đợt hoạt động núi lửa, gây ra sóng thần tại khu vực ven biển Java và Sumatra. Thảm họa khiến hơn 400 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương hoặc phải sơ tán.

Các nghiên cứu sau đó cho thấy vụ sụp đổ đã làm một lượng lớn vật liệu núi lửa trượt xuống biển. Một số khối đá được xác định có chiều cao khoảng 70-90 m.

Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chất mạnh với nhiều núi lửa và thường xuyên xảy ra động đất. Vành đai này kéo dài khoảng 40.000 km quanh Thái Bình Dương, từ khu vực Nam Mỹ đến New Zealand.

Theo các thống kê địa chất phổ biến, khoảng 90% số trận động đất trên thế giới xảy ra trong khu vực Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi tập trung phần lớn các núi lửa đang hoạt động trên Trái đất.

Nguồn: yahoo