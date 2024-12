Nửa đêm xem phim "Sex and the City", tôi trằn trọc mất ngủ, nhận ra 2 kinh nghiệm quý báu để phụ nữ luôn tự tin và thu hút

Mới tan vỡ mối tình đầu, tâm lý tôi không được tốt lắm. Tôi quá yêu người đàn ông đó và sẵn sàng làm theo mọi yêu cầu của anh ta. Đến khi tình yêu tan vỡ, tôi có cảm tưởng cuộc sống chìm trong bóng tối và nước mắt. Những đêm không ngủ được, tôi tìm đến thuốc an thần như một cứu cánh. Cho đến khi tôi vô tình xem được bộ phim hài kịch lãng mạn được phát sóng trên HBO từ năm 1998 đến năm 2004: "Sex and the City".

Bộ phim xoay quanh cuộc đời, quan điểm và tình bạn thân thiết của 4 cô gái ở thành phố không ngủ New York. Từ đó, phim truyền tải những bài học rất ý nghĩa, tiến bộ về tình yêu, tình dục, tình bạn và cách đối diện với những thách thức trong cuộc sống.

Nửa đêm xem phim, tôi mất ngủ khi nhận ra 2 kinh nghiệm quý báu.

1. Tình yêu và đàn ông không phải là tất cả của cuộc sống

4 nhân vật chính trong series phim đều là những người phụ nữ thành đạt, có công việc ổn định, gu thời trang "đỉnh của chóp". Nhưng họ đều phải chịu sự đau đớn vì tình yêu và đàn ông. Carrie khóc lóc thảm thương trong mối tình với anh chàng điển trai Mr.Big. Charlotte những tưởng đã tìm được "bạch mã hoàng tử" thì kết cục cũng chia tay với Trey chỉ vì chứng khó sinh con của mình. Samantha cũng đau khổ khi phát hiện ra Richard ngoại tình. Miranda khổ sở vì chồng hờ hững trong chuyện cân bằng giữa sự nghiệp và chăm sóc gia đình nhỏ.

Tôi nhận ra rằng, giống như Samantha từng tuyên bố: "Em yêu anh nhưng em yêu bản thân mình hơn". Cuộc đời của người phụ nữ vốn rất thú vị, hấp dẫn. Tại sao lại phải chìm trong đau khổ, sống cùng nước mắt chỉ vì tình yêu và đàn ông?

Hãy xem 2 điều đó cũng như một bữa tiệc, khi ăn thì ngon miệng, dừng lại sẽ có chút tiếc nuối. Chỉ thế thôi. Đừng quá mải mê và chìm đắm vào hương vị ngọt ngào của bữa ăn đó. Nếu không, bạn sẽ là người hụt hẫng, thất vọng nhất.

Tôi cũng "sáng mắt", buộc phải thừa nhận lỗi sai của mình. Tôi đã lệ thuộc cảm xúc vào một người đàn ông. Tôi xem anh ta là tất cả; là ánh sáng; là trái tim. Để rồi mọi thứ tan vỡ, tôi chỉ còn một mình và bóng tối. Thật là sai lầm. Chẳng việc gì phải như thế, khóc một đêm nữa thôi, rồi tôi sẽ mạnh mẽ hơn, rũ bỏ quá khứ mà tìm lại kiêu hãnh của mình. Chia tay đâu phải là tận thế?

2. Không bị áp đặt bởi những định kiến của xã hội

Trong phim, tôi khá thích nhân vật Samantha. Cô ấy như một nữ chiến binh dũng cảm. Cô ấy tài giỏi, ngoại giao tốt, ăn mặc thời thượng, quyến rũ và thu hút đàn ông bởi sự tự tin tỏa sáng. Ở Samantha, tôi được tiếp thêm năng lượng tích cực.

Cô ấy không bị những định kiến của xã hội chi phối. Từ việc ăn mặc hay thoải mái trò chuyện về tình dục - điều tế nhị mà phụ nữ thường ngại đề cập đến. Hay yêu cầu bạn trai phải đáp ứng nhu cầu, sở thích tình dục của mình.

Cô ấy cũng không để bản thân phải suy nghĩ, đắn đo về những quan niệm cổ hủ: Phụ nữ là phải kết hôn, sinh con, phải là người của gia đình, biết chiều chồng dạy con... Cô ấy luôn là chính mình chứ không phải thay đổi bản thân vì định kiến xã hội.

Từ nhân vật Samantha, tôi nhận ra mình dần đánh mất chính mình từ lúc nào không hay. Những định kiến, áp đặt xung quanh quá nhiều khiến tôi đánh mất bản ngã. Tôi chỉ chăm chăm làm hài lòng người khác mà quên mất cảm xúc của chính tôi. Tại sao tôi phải ăn mặc kín đáo trong khi nội tâm kêu gào hãy mặc bộ váy thật sexy để dạo phố? Tại sao tôi không thể chi một tháng tiền lương để mua thỏi son hàng hiệu mà mình thèm thuồng?

2 bài học quý báu trên đủ để tôi soi xét lại cuộc đời của chính mình và sống kiêu hãnh, bản lĩnh hơn. Thách thức cuộc sống, thất bại hôn nhân, chia tay trong tình yêu, tất cả chỉ là những bước đệm để tôi tỏa sáng hơn mà thôi.

Tôi tin rằng, 2 bài học trên cũng sẽ giúp được rất nhiều người phụ nữ lấy lại được sự kiêu hãnh và tự tin vốn có.