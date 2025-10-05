Nửa đêm, khi thành phố nhỏ yên ắng đến mức tiếng xe qua đường cũng trở nên hiếm hoi, ông Lý Trường Minh (62 tuổi) vẫn chưa chợp mắt được. Ông ngồi dậy trên chiếc giường cũ, mắt nhìn vào bóng đêm ngoài cửa sổ, lòng thấp thỏm. Căn nhà vốn yên tĩnh, nhưng từ phòng con dâu, ông nghe thấy những tiếng động lạ: tiếng giấy xào xạc, tiếng bút chì gõ nhẹ trên bàn và đôi lúc, những câu nói nhỏ nhắn, rõ ràng. Ban đầu, ông tưởng mình đang mơ mị, nhưng âm thanh ấy lặp lại đều đều, khiến ông không thể quay về giấc ngủ.

Cẩn thận, Lý Trường Minh rón rén ra khỏi phòng, bước xuống hành lang gỗ lạnh, mắt dõi theo ánh đèn vàng hắt ra từ căn phòng phía cuối hành lang. Từ khung cửa hé mở, ông nhìn thấy Tiểu Dung - con dâu duy nhất của ông đang cúi người bên bàn học, dạy cháu trai ông, cậu nhócLý Gia Hào làm bài tập. Ánh sáng dịu từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc nhưng đầy kiên nhẫn của cô. Tiếng cười khúc khích của cậu bé vang lên mỗi khi viết sai một phép tính và Tiểu Dung nhẹ nhàng nhắc nhở: “Gia Hào, con phải nhìn kỹ đề trước khi làm, đừng vội vàng”.

Ông Lý đứng lặng lẽ ở cửa, cảm giác vừa bực dọc vì bị làm phiền giấc ngủ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự xúc động dịu dàng. Ông thấy con dâu chăm chú, bàn tay chỉ vào từng dòng bài, môi mấp máy giảng giải cẩn thận, không hề sốt ruột. Ông Lý nhớ lại thời trẻ, ông cũng từng thức khuya để học bài, từng thấy mẹ kiên nhẫn nhắc nhở các em. Giờ nhìn Tiểu Dung, ông nhận ra tình yêu thương và sự tận tâm ấy đang được nối tiếp, không chỉ cho con trai ông, cháu trai ông mà cho cả gia đình.

Bố chồng thức giấc vì tiếng dạy con học bài của con dâu.

Tiểu Dung thì thầm, giải thích từng bước cho Gia Hào, giọng vừa dứt khoát vừa dịu dàng. Cậu bé chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng cười khúc khích. Căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng cười và âm thanh bút chì gõ trên giấy, hòa cùng ánh đèn vàng nhạt, tạo nên một khung cảnh ấm áp và gần gũi.

Ông Lý đứng đó, lòng chùng xuống. Ông nhận ra rằng, những tiếng động mà ban đầu khiến ông bận lòng, lại là minh chứng cho một gia đình sống động, nơi con dâu đang gắn kết tình cảm giữa mẹ và con, đồng thời duy trì nhịp sống bình yên cho cả nhà. Ông không muốn làm phiền, chỉ lặng lẽ quan sát, cảm giác tự hào và an tâm dần dâng lên.

Một lúc sau, khi thấy con trai đã tập trung hoàn tất bài tập, Tiểu Dung khẽ nói: “Đêm đã muộn rồi, chúng ta nghỉ thôi”. Cậu bé gật đầu, cất sách vở vào hộp. Tiểu Dung dọn dẹp bàn học, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt mệt nhưng đầy sự kiên nhẫn và chăm sóc. Người bố chồng cũng lặng lẽ lùi lại, trở về phòng mình, lòng nhẹ nhõm.

Trong căn nhà yên tĩnh ấy, nửa đêm không còn là lúc của giấc ngủ đơn thuần, mà là khoảnh khắc để ông chứng kiến một nhịp sống bình dị nhưng đầy ấm áp. Tiểu Dung, với sự tận tụy và lòng yêu thương, chính là người giữ lửa cho mái nhà, khiến bố chồng hiểu rằng, đôi khi chỉ cần lặng im quan sát, những điều tốt đẹp nhất lại hiện ra rõ ràng. Khi ánh trăng chiếu qua cửa sổ, căn phòng trở nên yên ả, ông Lý cuối cùng cũng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ say, mang theo niềm an yên, biết rằng mái ấm này dưới bàn tay chu toàn con dâu vẫn luôn ấm áp và trọn vẹn.