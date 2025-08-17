Nửa đêm đến nhà tiểu tam nói đúng 5 từ mà tiểu thư danh giá trở thành "huyền thoại" giới thượng lưu Thượng Hải

Trong hôn nhân, không ít phụ nữ từng rơi vào cảnh chồng ngoại tình. Nhiều người chọn cách làm loạn, cấu xé hay đánh ghen ầm ĩ. Nhưng liệu đó có phải phương pháp tốt nhất? Câu trả lời chắc chắn là "không". Câu chuyện của Quách Uyển Oánh – tiểu thư trâm anh thế phiệt ở Thượng Hải (Trung Quốc) là minh chứng sống động rằng đôi khi sự bình tĩnh, khôn khéo mới là "vũ khí" lợi hại nhất.

Tiểu thư danh giá và bi kịch hôn nhân

Sinh ra trong gia tộc giàu có, Quách Uyển Oánh là con gái nhà họ Quách – chủ Bách hóa Vĩnh An, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Thượng Hải thời bấy giờ. Từ nhỏ, bà được giáo dục bài bản: biết chơi đàn piano, vẽ tranh, cưỡi ngựa, nói tiếng Anh thành thạo. Vừa tài sắc, vừa có gia thế, Quách tiểu thư khiến bao người ngưỡng mộ.

Đám cưới của tiểu thư quyền quý

Trong những năm học đại học ở Bắc Kinh, bà quen Ngô Dục Tương – một chàng trai điển trai, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, xuất thân gia đình khá giả nhưng vẫn kém xa họ Quách. Tuy vậy, tài năng và sự lãng mạn của ông đã chinh phục được trái tim tiểu thư họ Quách.

Năm 1935, khi mới 25 tuổi, Quách Uyển Oánh tổ chức đám cưới xa hoa bậc nhất Thượng Hải với Ngô Dục Tương. Khi nhiều người cho rằng bà "cưới hụt" vì chọn chồng không môn đăng hộ đối, Uyển Oánh chỉ nhẹ nhàng đáp: "Tôi yêu chồng mình, sự thú vị của anh ấy rất đáng giá".

Những năm đầu hôn nhân, vợ chồng Ngô – Quách sống hạnh phúc, giàu sang. Nhưng từ 1939, khi Thượng Hải chìm trong chiến tranh, kinh tế gia đình bắt đầu suy sụp. Ngô Dục Tương dấn thân vào làm ăn, đầu cơ, mở xưởng rượu nhưng liên tục thất bại, đến mức không đủ tiền thuê nhà.

Trong cảnh khốn khó, ông dần sa đọa, cặp kè với một góa phụ trẻ. Năm 1943, khi Uyển Oánh sinh con thứ hai sau hai ngày vật lộn trên bàn đẻ, chồng bà lại vắng bóng, mải mê cờ bạc và qua đêm ở nhà nhân tình. Đó là cú sốc lớn với một người phụ nữ vốn hết lòng vì gia đình.

Phát hiện chồng ngoại tình, thay vì làm ầm lên, Quách Uyển Oánh chọn cách im lặng quan sát, chờ xem liệu chồng có quay đầu. Bà hiểu rằng, muốn xử lý tận gốc, phải tìm cách khiến đối phương tự tỉnh ngộ.

Màn "đánh ghen" không cần dao kéo

Một đêm, Uyển Oánh quyết định đối diện sự thật. Bà cùng bạn tìm đến nhà của tình nhân chồng. Khi cửa mở, Quách Uyển Oánh không gào thét, cũng chẳng xông vào cấu xé "tiểu tam". Bà chỉ bình thản nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ kia và nói đanh thép: "Tôi đến tìm chồng mình!".

Chỉ một câu nói đủ sức nặng ấy cũng làm "tiểu tam" run rẩy. Sự điềm tĩnh đến lạnh lùng của chính thất khiến đối phương hoảng sợ, không dám thách thức.

Màn "đánh ghen nhẹ tênh" của bà được coi là huyền thoại trong giới thượng lưu Thượng Hải.

Khi bước vào phòng, thấy chồng nằm trên giường, Uyển Oánh buông giọng vô cảm: "Anh vui đủ chưa, đủ rồi thì về nhà thôi". Nói xong, bà quay lưng đi ra ngoài, để lại Ngô Dục Tương chết lặng với nỗi xấu hổ ê chề.

Không hề náo loạn, không một giọt nước mắt hay lời mắng nhiếc, nhưng chính sự kiêu hãnh và điềm tĩnh ấy đã khiến cả chồng lẫn nhân tình đều cúi đầu. Đêm đó, Ngô Dục Tương lặng lẽ theo vợ trở về.

Cứu vãn hôn nhân bằng sự khôn khéo

Sau sự việc, Quách Uyển Oánh không nhắc lại chuyện ngoại tình, cũng không dọa ly hôn. Bà vẫn chăm sóc chồng con như bình thường, thậm chí còn dịu dàng, bao dung hơn.

Đồng thời, bà nhìn lại bản thân, quyết định tự thay đổi để có một cuộc đời độc lập và kiêu hãnh hơn. Cùng bạn bè, Uyển Oánh mở cửa hàng quần áo. Nhờ tài năng và tầm nhìn, công việc ngày càng phát đạt, giúp gia đình trở lại giàu có, còn bản thân bà trở thành một phụ nữ hiện đại, tự tin, quyến rũ.

Ảnh minh họa

Sự thành công của vợ khiến Ngô Dục Tương vừa nể trọng, vừa áy náy. Ông dứt khoát cắt đứt mối quan hệ ngoài luồng, toàn tâm giữ gìn hạnh phúc gia đình. Từ đó, chính ông mới là người phải lo "giữ vợ".

Cuộc hôn nhân của vợ chồng Quách Uyển Oánh – Ngô Dục Tương trải qua nhiều thăng trầm, nhưng cuối cùng họ vẫn gắn bó đến lúc cuối đời. Màn "đánh ghen nhẹ tênh" của bà được coi là huyền thoại trong giới thượng lưu Thượng Hải.

Câu chuyện để lại cho phụ nữ hôm nay nhiều bài học: Đánh ghen ầm ĩ đôi khi chỉ khiến bản thân thêm tổn thương. Sự bình tĩnh, kiêu hãnh và bản lĩnh mới là cách khiến người đàn ông phải thức tỉnh.

Quan trọng hơn, phụ nữ cần độc lập, có sự nghiệp, có giá trị riêng thì mới đủ sức giữ hôn nhân, thậm chí khiến chồng phải "giữ vợ".