8 ảnh hiếm nhan sắc "Đệ nhất mỹ nhân nhà Thanh": Được ngưỡng mộ nhưng bị Từ Hy Thái Hậu thao túng cả đời

8 bức ảnh hiếm của "Đệ nhất mỹ nhân nhà Thanh"

Trong cuộc sống hoàng cung nhà Thanh, rất nhiều mỹ nữ trở thành điểm sáng, thường được ca ngợi trong các tác phẩm văn chương. Tuy nhiên, khi nhìn lại dung mạo của những giai nhân này qua ảnh đen trắng, chúng ta khó lòng thấy được vẻ đẹp thoát tục. Dù trang phục lộng lẫy nhưng dung nhan của họ thường có phần bình dị, thiếu đi nét rực rỡ trong mắt người hiện đại. Thế nhưng, giữa hàng ngàn người như vậy, nhan sắc của Tứ Cách Cách lại vô cùng nổi bật. Bà được ca tụng là đệ nhất mỹ nhân triều Thanh, trở thành giai thoại trong dòng chảy lịch sử.

Vẻ đẹp của Tứ Cách Cách gần như trở thành huyền thoại trong cung cấm. Dù ảnh chụp thời đó chỉ là ảnh đen trắng, người ta vẫn cảm nhận được thần thái toát ra từ bà. Dung mạo của bà chắc hẳn đã khiến nhiều người cảm thấy ấn tượng, nhất là trong thời đại chưa có photoshop hay các công cụ làm đẹp. Vẻ đẹp tự nhiên ấy càng làm nổi bật nhan sắc của bà. Có thể tưởng tượng, bà là tâm điểm của mọi ánh nhìn trong hoàng cung. Nhưng số phận của bà lại bị ràng buộc bởi quyền lực của Từ Hy Thái Hậu, phải chịu đựng vô vàn đau khổ, khiến người đời không khỏi xót xa.

Tứ Cách Cách là là con gái của Khánh Thân vương Dịch Khuông. Khánh Thân vương Ái Tân Giác La Dịch Khuông là một quan đại thần vào cuối triều đại nhà Thanh. Ông được ví như "Hòa Thân thứ hai" bởi sự tham lam, nhưng nhờ tài quan sát và lấy lòng Từ Hy Thái Hậu, ông từng bước leo lên vị trí cao. Thủ đoạn của Dịch Khuông đã giúp ông trở thành Thiết mạo tử vương và mang lại hào quang cho thân phận của Tứ Cách Cách. Mặc dù không có tài năng gì đặc biệt nhưng nhờ am hiểu quyền mưu, Dịch Khuông đã đảm bảo sự giàu sang phú quý cho bản thân và gia tộc. Nhờ đó, Tứ Cách Cách trở thành một nhân vật được chú ý trong hoàng cung.

Tứ Cách Cách trẻ tuổi không hề ý thức được đằng sau vinh hoa phú quý là những toan tính. Là một cách cách trong cung, bà được hưởng thụ cuộc sống giàu sang nhưng điều đó không làm bà cảnh giác. Tuổi thơ của bà gần như tràn ngập việc học các loại hình nghệ thuật. Những kỹ năng này không chỉ để giải trí mà còn là kỳ vọng lớn lao của cha mẹ dành cho bà. Thời gian trôi qua, Tứ Cách Cách dần trưởng thành, trở thành một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Năng khiếu cầm kỳ thi họa của bà đều xuất sắc, thậm chí trong cung, tài năng và sức hút của bà cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, sức hút của Tứ Cách Cách không chỉ đến từ tài năng được tôi luyện mà còn là tố chất bẩm sinh. Trí tuệ cảm xúc cao giúp bà nhanh chóng nắm bắt được sự thay đổi cảm xúc của người khác. Bà cũng khéo léo làm hài lòng đối phương. Chính nhờ thiên phú đặc biệt này, Tứ Cách Cách từ nhỏ đã được nhiều người yêu mến.

Nhưng Tứ Cách Cách không biết rằng tất cả những ưu điểm của mình đều bị cha xem là con bài để lợi dụng. Dịch Khuông hiểu rõ, trong đế chế rộng lớn nhà Thanh, chỉ cần lấy lòng được Từ Hy Thái Hậu là có thể leo lên đỉnh cao quyền lực. Vì vậy, ông đã dày công sắp đặt, biến Tứ Cách Cách thành một công cụ hoàn hảo. Vừa có thể thu hút sự sủng ái của Từ Hy, vừa có thể mang lại vinh quang cho chính mình.

Tứ Cách Cách dần trở thành người được Từ Hy Thái Hậu yêu quý. Dù chỉ là một thiếu nữ chưa hiểu sự đời, nhưng dưới sự sắp xếp của cha, bà thường xuyên xuất hiện trước mặt Từ Hy. Ban đầu, Từ Hy chỉ xem bà như một cô bé ngây thơ đáng yêu. Tuy nhiên, theo thời gian, bà ngày càng yêu quý Tứ Cách Cách. Cuối cùng, bà không thể chịu đựng được sự xa cách của Tứ Cách Cách và trở nên phụ thuộc vào bà.

Năm 7 tuổi, Tứ Cách Cách đã bắt đầu ra vào hoàng cung mà không hề biết rằng cung điện nguy nga tráng lệ này chính là nhà tù giam cầm số phận của mình. Sự sủng ái của Từ Hy dần trở thành xiềng xích mà Tứ Cách Cách không thể nào thoát ra được. Thời gian trôi qua, Tứ Cách Cách trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Từ Hy tìm thấy niềm an ủi trong sự bầu bạn của Tứ Cách Cách giữa cuộc sống cô đơn trong cung cấm. Tứ Cách Cách cũng đã trải qua thời niên thiếu bên cạnh Từ Hy. Tuy nhiên, sự yên bình và tốt đẹp trong cung không kéo dài được lâu. Khi Tứ Cách Cách đến tuổi kết hôn, bước ngoặt của số phận cũng xuất hiện.

Dù rất quyến luyến Tứ Cách Cách nhưng Từ Hy vẫn luôn quan tâm đến tương lai của cô gái này. Cuối cùng, bà quyết định tìm cho Tứ Cách Cách một cuộc hôn nhân thích hợp. Hôn nhân thời bấy giờ hoàn toàn là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, Tứ Cách Cách không có quyền lựa chọn. Tuy nhiên, số phận dường như đã mỉm cười với bà khi bà được gả cho một người chồng hết mực yêu thương. Hai người sống những ngày tháng hạnh phúc. Trong khoảng thời gian này, Tứ Cách Cách đã được trải nghiệm hạnh phúc bình dị và ấm áp của riêng mình.

Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, Tứ Cách Cách bị Từ Hy gọi trở lại cung, kéo bà ra khỏi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Dù có thể cảm nhận được tình cảm của người khác nhưng Tứ Cách Cách lại luôn thiếu tự do và quyền lựa chọn cho chính mình. Mỗi khi muốn trở về bên chồng, bà đều phải xin phép Từ Hy. Sự tước đoạt tự do này khiến Tứ Cách Cách ngày càng cảm thấy ngột ngạt và bức bối.

Số phận của Tứ Cách Cách tuy được sủng ái trong cung nhưng lại bị Từ Hy Thái Hậu nắm giữ hoàn toàn. Bà sống trong nhung lụa nhưng nỗi cô đơn và bất lực trong lòng ngày càng rõ rệt. Chồng bà qua đời vì bệnh tật trong lúc chờ đợi bà trở về, khiến thế giới của Tứ Cách Cách càng thêm cô độc. Bà không thể nào thoát khỏi chiếc lồng son của cung cấm, trở thành một người phụ nữ đáng thương không thể tự quyết định cuộc đời mình.

