Nửa dân số nghèo đi vì tiền tiết kiệm ngân hàng ‘bốc hơi’, quốc gia có lượng vàng dự trữ nhiều thứ 2 Trung Đông tính bán một phần để vực dậy kinh tế

Quốc gia nhỏ bé Lebanon sở hữu một trong những trữ lượng vàng lớn nhất Trung Đông, với khoảng 286 tấn. Kinh tế Lebanon bước vào năm 2026 trong tình trạng lạm phát gia tăng và chính quyền bất ổn. Các ngân hàng của nước này sụp đổ vào cuối năm 2019 trong một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, làm bốc hơi tiền tiết kiệm của người gửi và đẩy khoảng một nửa trong số 6,5 triệu dân vào cảnh nghèo đói.

Quốc gia này đã chịu tổn thất khoảng 70 tỷ USD trong lĩnh vực tài chính, cộng thêm khoảng 11 tỷ USD trong cuộc chiến năm 2023-2024 giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon – nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn.

Giữa bất ổn địa chính trị toàn cầu, xung đột Nga-Ukraine và tại Trung Đông, giá vàng liên tục tăng cao khi các nhà đầu tư tìm tới kim loại quý này như một tài sản trú ẩn an toàn. Ngân hàng trung ương Beirut của Lebaon đã duy trì dự trữ 286 tấn vàng kể từ những năm 1960, nhiều thứ 2 trong khu vực, chỉ sau Ả Rập Xê Út.

Đã có thời điểm, giá trị dự trữ vàng của Lebanon đạt tới 50 tỷ USD, gấp hơn 2 lần GDP của nước này. Sau nhiều năm khủng hoảng kinh tế, một số người lại đặt ra câu hỏi nhạy cảm: Liệu đã đến lúc khai thác số vàng này chưa?

Giữa khó khăn hiện tại, chính phủ Lebanon đang xem xét sử dụng một phần dự trữ vàng để cứu trợ các ngân hàng và hoàn tiền cho những người gửi tiền bị mất trắng.

Một quan chức cấp cao giấu tên trong ngành ngân hàng nói với hãng tin AP rằng một số ngân hàng đang đề xuất sử dụng dự trữ vàng để giúp trả lại tiền cho những người gửi tiền bị mất trong cuộc khủng hoảng tiền tệ. Về cơ bản, đó là giải cứu một phần các ngân hàng bằng tài sản công duy nhất còn khả thi của quốc gia.

Một số nhà kinh tế đã đề xuất sử dụng một phần nhỏ vàng, kết hợp với cải cách toàn diện, để khắc phục tình trạng yếu kém của ngành điện lực Lebanon hoặc để vực dậy hệ thống giáo dục và y tế.

Khi vấn đề sử dụng vàng dự trữ được nêu ra trong một phiên họp tháng trước, Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri đã nhanh chóng ngắt lời để chấm dứt cuộc thảo luận. Ông nói một cách thẳng thắn: “Không khả thi”. Một dự thảo luật về thâm hụt ngân sách, đề ra cơ chế hoàn trả một phần thiệt hại của người gửi tiền, đang bị đình trệ tại quốc hội vì vướng phải tranh luận về việc ai sẽ gánh chịu những khoản lỗ này: các ngân hàng đang gặp khó khăn của Lebanon hay nhà nước?

Trong khi chính quyền đang tranh luận về vấn đề này, nhiều người gửi tiền ở Lebanon, những người đã mất phần lớn tiền tiết kiệm trong các ngân hàng, hiện đang chuyển sang mua vàng và bạc để sở hữu thứ gì đó hữu hình hơn, với hy vọng có thể bù đắp được một phần tổn thất của họ.

Vài ngày gần đây, rất đông người dân xếp hàng dài bên ngoài tiệm kim hoàn ở Lebanon để mua vàng, bạc. Họ không còn tin tưởng vào các ngân hàng và đang cố gắng xoay xở trong một nền kinh tế tiền mặt hỗn loạn, bị ảnh hưởng bởi lạm phát không kiểm soát và không có cải cách đáng kể nào trong tương lai gần.

Tham khảo: AP﻿