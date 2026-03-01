Người xưa vẫn hay mộc mạc rỉ tai nhau rằng "ra Giêng ngày rộng tháng dài, lộc ai người nấy hưởng". Quả thực, khi những tấp nập của mâm cao cỗ đầy ngày Tết vừa vãn, bước sang nửa cuối tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026 này, bầu trời năng lượng lại có sự dịch chuyển vô cùng ngoạn mục. Dường như những vất vả nhọc nhằn, những lo toan chạy vạy của năm cũ đã được xí xóa sạch sẽ, nhường chỗ cho một chu kỳ thăng hoa rực rỡ mà đất trời đặc biệt ưu ái dành riêng cho 3 con giáp này.

Tiền bạc vốn dĩ là thứ khó cầu, nhưng bước vào giai đoạn này, tài lộc của họ lại tự nhiên hội tụ, ngoan ngoãn chảy vào túi như một lẽ tất yếu của luật nhân quả "khổ tận cam lai". Hãy cùng ngồi lại, nhâm nhi tách trà ấm và xem bản mệnh của mình hay người thân có nằm trong danh sách những người may mắn đón mưa tài lộc, bước ra cửa là chạm mặt quý nhân, làm việc gì cũng trơn tru viên mãn trong thời điểm giao mùa tuyệt đẹp này không nhé.

Tuổi Tuất: Lặng thầm cày cuốc, rễ sâu vươn tán đón quả ngọt rủng rỉnh

Những người cầm tinh con Chó vốn sinh ra đã mang trong mình bản tính bộc trực, chân thành và vô cùng cần mẫn, họ hiếm khi thích phô trương hay khua môi múa mép mà chỉ âm thầm dùng hành động để chứng minh thực lực của mình. Trong những ngày đầu năm mới, có thể tuổi Tuất cảm thấy mọi thứ vẫn trôi qua bình bình, thậm chí có chút chững lại khiến bản thân thoảng qua chút xót ruột khi thấy người ta rầm rộ khoe lộc lá.

Thế nhưng, bạn đừng vội nản lòng bởi bầu trời vượng khí của tuổi Tuất thực sự chỉ bung nở rực rỡ nhất khi tháng Giêng bước vào nửa chặng đường cuối. Bắt đầu từ thời điểm rằm tháng Giêng trở đi, những hạt mầm nỗ lực mà bạn đã kiên nhẫn gieo vãi từ năm cũ, những đêm thức trắng chạy deadline hay những mối quan hệ chân tình bạn từng dốc lòng vun vén bỗng chốc đồng loạt báo tin vui.

Sự nghiệp của tuổi Tuất bỗng chốc rẽ sang một nhánh mới đầy tươi sáng, sếp trên trọng dụng giao cho những dự án ngon nghẻ, đối tác cũ tự nhiên quay lại gõ cửa mang theo những bản hợp đồng béo bở. Đặc biệt với những chị em đang bôn ba buôn bán kinh doanh, cửa hàng bỗng nườm nượp khách vào ra, hàng hóa luân chuyển vèo vèo giúp dòng tiền đổ về tài khoản những con số tròn trĩnh đáng mơ ước. Cái hay của lộc lá tuổi Tuất nhịp này là nó không đến một cách chớp nhoáng xổi ở, mà nó là nguồn tiền bền vững, đều đặn, giúp gia đạo êm ấm, tinh thần thảnh thơi nhẹ nhõm để tự tin vạch ra những bước tiến dài hơi hơn cho cả năm Bính Ngọ.

Tuổi Dần: Xé kén bứt phá, bản lĩnh vàng chạm tay tới kho báu trời ban

Nhắc đến tuổi Dần là người ta nghĩ ngay đến sự liều lĩnh, khí chất mạnh mẽ và khát khao chinh phục những đỉnh cao mới không bao giờ cạn kiệt. Nếu như giai đoạn trước Tết và những ngày đầu xuân, tuổi Dần có đôi chút trầy trật, làm việc gì cũng có cảm giác như bị ai cản chân, hao tâm tổn trí mà kết quả thu về chẳng mấy bõ bèn thì nửa cuối tháng Giêng này chính là thời khắc vàng để chúa sơn lâm thực sự cất tiếng gầm xưng vương.

Khúc quanh ngoạn mục này mang đến cho tuổi Dần những cơ hội "trên trời rơi xuống" nhưng lại vô cùng bám rễ vào thực tế, đòi hỏi bạn phải có con mắt tinh đời và cái đầu lạnh để chớp lấy. Năng lượng sao tốt chiếu rọi giúp đầu óc tuổi Dần trở nên vô cùng nhạy bén với các con số và thời cuộc, bạn dễ dàng nhìn thấy mạch tiền ở những nơi mà người khác cho là sỏi đá khô cằn. Những quyết định đầu tư táo bạo, những lần dốc hầu bao dứt khoát trong nửa cuối tháng này hứa hẹn sẽ mang về những khoản lợi nhuận khổng lồ, gấp dăm ba lần công sức bỏ ra.

Không chỉ rủng rỉnh về mặt tiền bạc, uy tín và chỗ đứng của tuổi Dần ở chốn thương trường hay công sở cũng được nâng lên một tầm cao mới, khiến những kẻ tiểu nhân từng buông lời dèm pha trước đây cũng phải cúi đầu nể phục. Tuy nhiên, kiếm được nhiều nhưng tuổi Dần cũng nên cất bớt đi sự nóng nảy, biết cương nhu đúng lúc để giữ vững phước báu, bởi thái độ khiêm nhường mới là chiếc két sắt an toàn nhất bảo vệ tài lộc lâu dài.

Tuổi Mùi: Ở hiền gặp lành, quý nhân giăng lưới đón trọn lộc non mơn mởn

Trái ngược với sự xông xáo của tuổi Dần hay sự cặm cụi của tuổi Tuất, những người sinh năm Mùi lại chinh phục thế giới bằng sự mềm mỏng, thiện lương và tấm lòng bao dung ấm áp, đi đến đâu cũng chan hòa trân quý mọi người xung quanh. Chính cái nếp sống biết trước biết sau, không sân si tranh giành ấy đã vô tình tích tụ cho tuổi Mùi một kho tàng "nhân hòa" khổng lồ, để rồi khi bước vào nửa cuối tháng Giêng, kho tàng ấy đồng loạt nở hoa kết trái thành những cơn mưa tài lộc êm đềm mà thấm đẫm. Không phải gồng mình vật lộn sóng gió, lộc của tuổi Mùi đến từ những cơ duyên hết sức tự nhiên, có khi chỉ qua một buổi cà phê chuyện trò với người bạn cũ, một lời giới thiệu vu vơ của người họ hàng lại mở ra những mối làm ăn sinh lời ngoài sức tưởng tượng.

Trong công việc, nếu gặp phải nút thắt khó gỡ, tuổi Mùi cứ yên tâm vì quý nhân luôn túc trực ngay bên cạnh, sẵn sàng chìa tay ra kéo bạn lên và chỉ cho bạn lối đi sáng suốt nhất. Nguồn thu nhập trong giai đoạn này của tuổi Mùi dồi dào đến mức đủ để bạn thoải mái trang trải mọi chi phí sinh hoạt đắt đỏ, thậm chí dư dả rủng rỉnh để tự thưởng cho mình một chuyến du xuân nhẹ nhàng hay sắm sửa thêm vài món đồ giá trị làm mới không gian sống. Hạnh phúc mỉm cười trọn vẹn khi tiền tài rủng rỉnh kéo theo tâm trạng thăng hoa, giúp chuyện tình cảm gia đình của tuổi Mùi cũng ngập tràn mật ngọt, vợ chồng thấu hiểu, con cái ngoan ngoãn, tạo nên một bức tranh đầu năm viên mãn không tì vết.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)