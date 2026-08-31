Nữ y tá lao vào biển lửa cứu một bé sơ sinh, đau lòng khi 14 em nhỏ khác không qua khỏi trong vụ cháy lớn tại bệnh viện ở Pakistan

Nữ y tá Razia Noreen đã liều mình lao vào khu sơ sinh đang bốc cháy, cứu sống 1 em bé trong vụ hỏa hoạn.

Ngày 19/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Viện Khoa học Y tế Pakistan (PIMS), bệnh viện công lớn ở thủ đô Islamabad.

Đoạn video CCTV dài 51 giây được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội ghi lại cảnh nữ y tá Razia Noreen chạy vào khu sơ sinh đang chìm trong lửa, sau đó chỉ vài giây đã bế một em bé chạy ra ngoài. Nữ y tá định quay trở lại nhưng không thể vì ngọn lửa và khói dày đặc.

Chia sẻ với đài truyền hình Samaa TV trong nước mắt, Noreen cho biết cô chỉ đơn giản làm công việc của mình.

“Tôi không làm điều đó để nhận phần thưởng. Tôi yêu trẻ em và chăm sóc các em là niềm đam mê của tôi”, Noreen nói.

Ảnh: SCMP

Nữ y tá cho biết cô muốn cứu những em bé còn lại nhưng “ngọn lửa đã lan khắp khu sơ sinh chỉ trong vòng 2 phút”.

Noreen nói cô đau lòng vì không thể cứu những đứa trẻ khác. Sau khi đưa em bé đầu tiên đến nơi an toàn, ngọn lửa lan quá nhanh khiến cô không thể quay lại khu sơ sinh. Sự việc vẫn ám ảnh nữ y tá đến hiện tại. “Tôi không thể ngủ được. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh những đứa bé đó”, cô nói.

Theo thông báo, Noreen sẽ được trao Sitara-i-Khidmat (Ngôi sao Phục vụ), một trong những huân chương dân sự danh giá của Pakistan, dành cho những người có đóng góp xuất sắc cho đất nước hoặc có thành tích nổi bật trong hoạt động phục vụ cộng đồng. Ngoài huân chương, cô cũng được trao khoản tiền khoảng 36.000 USD.

Sau khi vụ hoả hoạn thương tâm xảy ra, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng đã yêu cầu thực hiện cuộc điều tra. Báo cáo điều tra cũng nhận định khu sơ sinh “bị phá huỷ nghiêm trọng chỉ trong khoảng 2 phút”. Thời điểm đám cháy bùng phát, có 15 trẻ sơ sinh đang được chăm sóc tại khu vực này trên tầng 3 của bệnh viện.

Sau cuộc điều tra, 8 quan chức đã bị đình chỉ công tác và phải đối mặt với các thủ tục kỷ luật. Ông Sharif cũng yêu cầu tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự đối với những người được xác định phải chịu trách nhiệm về vụ việc.

Nguyên nhân gây ra vụ cháy hiện vẫn chưa được xác định.

Vụ việc cũng khiến Pakistan tiến hành rà soát rộng hơn về các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và an toàn tại các bệnh viện trên cả nước.

Đây là một trong những thảm kịch nghiêm trọng gần đây tại Pakistan liên quan đến trẻ em. Hồi tháng 6, 14 học sinh đã thiệt mạng khi mái của một trung tâm dạy thêm đang trong quá trình xây dựng bị sập tại thành phố Lahore, miền Đông nước này.

Nguồn: SCMP