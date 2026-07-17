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Nữ y tá bị cáo buộc pha chất thải vào trong ống truyền để sát hại bệnh nhân

Chi Chi
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Bệnh nhân 75 tuổi đã tử vong ngay sau đó.

Cảnh sát đã bắt giữ một cựu y tá vì cáo buộc sát hại một bệnh nhân nội trú tại một bệnh viện ở tỉnh Chiba, Nhật Bản vào tháng 1 bằng cách pha chất thải vào dịch truyền tĩnh mạch của người này.

Vào thứ Tư (15/7), Cảnh sát tỉnh Chiba đã bắt giữ Miyuki Furukawa, 51 tuổi, đến từ thành phố Kashiwa thuộc tỉnh này. Các nguồn tin điều tra cho biết nghi phạm đã phủ nhận các cáo buộc chống lại mình.

Furukawa bị nghi ngờ đã pha chất thải vào ống nối của bình truyền dịch tĩnh mạch cho ông Eiji Aita, 75 tuổi, tại Bệnh viện Kashiwa Tanaka trong thành phố vào khoảng 3 giờ 55 phút sáng ngày 30 tháng 1, khi cô đang làm ca đêm, từ đó khiến bệnh nhân nội trú này tử vong vào ngày hôm sau sau khi bị suy đa tạng do nhiễm trùng máu.

Khoảng 4 giờ sáng ngày 30 tháng 1, một trợ lý y tá trong ca trực đêm đã phát hiện ông Aita trong tình trạng bất thường với khuôn mặt tái nhợt và thở nông. Ông Aita đã được điều trị tích cực nhưng đã qua đời vào khoảng 10 giờ 30 phút tối ngày 31 tháng 1. Ông Aita đến từ thành phố Toride thuộc tỉnh Ibaraki, giáp ranh với Chiba.

Theo cảnh sát, một dị vật màu nâu đã được phát hiện trong ống truyền dịch. Kết quả kiểm tra cho thấy có sự xuất hiện của vi khuẩn đường ruột, và loại vi khuẩn tương tự cũng được tìm thấy trong máu của ông Aita.

Nữ y tá bị cáo buộc sát hại bệnh nhân bằng chất thải - Ảnh 1.

Vào ngày 1 tháng 2, một đại diện của bệnh viện đã đến đồn cảnh sát Kashiwa và trình báo rằng “có khả năng một dị vật đã bị trộn lẫn vào dịch truyền tĩnh mạch của một bệnh nhân nội trú có tình trạng sức khỏe đột ngột suy giảm.”

Vào thời điểm đó, có hai y tá, bao gồm cả Furukawa, chịu trách nhiệm chăm sóc các bệnh nhân ở tầng nơi ông Aita đang nằm điều trị. Cảnh sát đã xác định Furukawa là nghi phạm một phần dựa trên hình ảnh từ camera an ninh được lắp đặt tại bệnh viện.

Nữ y tá bị cáo buộc sát hại bệnh nhân bằng chất thải - Ảnh 2.

Hiện chưa rõ động cơ cả nữ y tá là gì

Furukawa đã nghỉ việc tại bệnh viện vào cuối tháng 2.

Cảnh sát Chiba sẽ điều tra các thông tin chi tiết bao gồm động cơ có thể có của Furukawa và cách cô có được chất thải được sử dụng trong vụ án mạng bị cáo buộc này.

“Chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra”, tập đoàn y tế Aoikai, đơn vị vận hành Bệnh viện Kashiwa Tanaka, cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình. “Luôn khắc ghi sứ mệnh bảo vệ tính mạng và sức khỏe, chúng tôi sẽ nỗ lực để ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn.”

Nguồn: The Japan Times

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