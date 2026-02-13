“Nữ tướng” bất động sản phía Nam đặt mục tiêu 50.000 căn nhà ở xã hội, ngang hoạch của Hoàng Quân

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội (NOXH) ngày càng gia tăng tại các đô thị vệ tinh quanh TP.HCM, Kim Oanh Group nổi lên như một trong những doanh nghiệp bất động sản phía Nam theo đuổi chiến lược dài hạn với phân khúc này.

Đáng chú ý, vào giữa tháng 10/2025, tại Văn phòng Chính phủ, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Kim Oanh Group cho biết tập đoàn đã có hơn 17 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Bên cạnh các dự án đô thị và nhà ở cao cấp hợp tác cùng 4 tập đoàn lớn của Nhật Bản, doanh nghiệp xác định NOXH và nhà ở thương mại giá phù hợp là hướng đi trọng tâm, gắn với chiến lược phát triển bền vững.

Trong 3 năm gần đây, Kim Oanh Group đã hoàn thành 4 dự án NOXH và nhà ở thương mại tầm trung, cung cấp hơn 4.000 sản phẩm ra thị trường, với mức giá từ 700 triệu đồng/căn, tập trung phục vụ nhu cầu ở thực của người lao động và công nhân.

Hưởng ứng Đề án xây dựng 1 triệu căn NOXH của Chính phủ, doanh nghiệp đang triển khai loạt dự án tại TP.HCM và Đồng Nai – hai địa phương có nhu cầu nhà ở lớn. Đặc biệt tại Đồng Nai, theo đánh giá của doanh nghiệp, chính quyền địa phương đã tích cực tháo gỡ thủ tục, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án NOXH.

Bà Đặng Thị Kim Oanh nhấn mạnh: "Làm nhà ở xã hội không phải để kiếm lời, mà để sẻ chia, cống hiến, thực hiện trách nhiệm xã hội với đất nước, đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước".

Từ định hướng này, Kim Oanh Land, thành viên của tập đoàn thời điểm đó đang triển khai gần 18.500 căn NOXH, đặt mục tiêu đạt 50.000 căn vào năm 2028. Quy mô này tương đương kế hoạch phát triển 50.000 căn NOXH giai đoạn 2022–2030 của Địa ốc Hoàng Quân. Theo chia sẻ vào giữa tháng 5/2025, Hoàng Quân đã hoàn thành khoảng 10.000 căn và đang triển khai gần 40.000 căn còn lại; riêng năm 2025 dự kiến bàn giao tối thiểu 5.000 căn hộ.

Một số dự án NOXH tiêu biểu của Kim Oanh đang được triển khai gồm: K-Home New City (TP.HCM), K-Home Avenue, K-Home Cityview, K-Home Skyview, K-Home Midtown (Đồng Nai).

Bà Đặng Thị Kim Oanh - người sáng lập Kim Oanh Group.

Được biết, người đứng sau Kim Oanh Group là bà Đặng Thị Kim Oanh (sinh năm 1970, quê Thừa Thiên Huế), hiện giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Ít ai ngờ rằng, trước khi bước chân vào bất động sản, bà từng kinh doanh quán nước ven đường tại Bình Dương. Thời điểm đó, nhiều nhà đầu tư đến khảo sát thị trường và dừng chân trao đổi tại quán. Việc tiếp xúc thường xuyên với các câu chuyện đầu tư đã mở ra cơ duyên để bà Oanh bước vào lĩnh vực môi giới bất động sản.

Giai đoạn sốt đất Bình Dương trước năm 2008 tạo nền tảng để bà thành lập văn phòng tư vấn, đặt nền móng cho Kim Oanh Real Estate. Tháng 4/2009, bà thành lập CTCP Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh với vốn điều lệ 48 tỷ đồng, tập trung vào phân khúc đất nền và nhà giá rẻ. Nhờ nắm bắt nhu cầu thị trường, doanh nghiệp nhanh chóng mở rộng sang Đồng Nai và TP.HCM chỉ sau một năm. Đến năm 2014, công ty chuyển đổi từ đơn vị môi giới sang nhà phát triển dự án.

Bước ngoặt lớn diễn ra năm 2023 khi Kim Oanh Group công bố kế hoạch triển khai 26 dự án nhà ở giai đoạn 2023 - 2028, gồm 23 dự án NOXH và 3 dự án nhà ở thu nhập thấp, tổng quy mô khoảng 40.000 sản phẩm, với tổng mức đầu tư dự kiến 31.000 tỷ đồng. Riêng giai đoạn 1, doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa ra thị trường 25.000 sản phẩm đến năm 2026.

Sau gần hai thập kỷ, Kim Oanh Group đã phát triển danh mục hơn 50 dự án tại khu vực phía Nam, trải dài Đồng Nai, TP.HCM (bao gồm Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu trước sáp nhập). Một số dự án đáng chú ý gồm Golden Center City, Richland Residence, Mega City 1 & 2, Century City, The EastGate, Legacy Central…

Không chỉ dừng lại ở các dự án quy mô trung bình, Kim Oanh Group còn ghi dấu ấn bằng loạt dự án tỷ USD. Tiêu biểu là The One World (Bình Dương) với quy mô gần 50 ha và tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD. Gần đây, ngày 27/9, tập đoàn tiếp tục khởi công dự án One Era tại phường Thuận Giao, TP.HCM, có tổng mức đầu tư trên 1 tỷ USD, được phát triển cùng các đối tác Nhật Bản.

Theo công bố trên website, Kim Oanh Group hiện nắm giữ khoảng 500 ha quỹ đất, mỗi năm đưa ra thị trường khoảng 6.000 sản phẩm và duy trì lực lượng gần 1.200 nhân sự.



