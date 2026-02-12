Facebook tích xanh của ông Trịnh Văn Quyết thông báo tặng quà cho gần 3 triệu người, Bamboo Airways nói gì?

Ông Trịnh Văn Quyết vừa trở lại mạng xã hội sau nhiều năm vắng bóng. Ảnh: FLC

Chiều tối 9/2, trên trang cá nhân Facebook tích xanh, ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, cập nhật ảnh đại diện và bất ngờ công bố chính sách mới dành cho hội viên của Bamboo Airways.

Ông Trịnh Văn Quyết viết: "Nhân dịp Tết đang đến, Xuân đang về, Bamboo Airways chúng tôi mong được gửi tặng tất cả các Quý Hội viên của hãng một món quà Tết nhỏ. Chúng tôi xin được dành tặng gần 3 triệu Quý Hội viên của hãng thêm một năm hiệu lực cho tất cả các hạng thẻ mà Quý Hội viên đang sở hữu".

Ví dụ, nếu thẻ có hạn sử dụng đến ngày 31/10/2026 thì hạn mới sẽ là 31/10/2027. Việc gia hạn được Bamboo Airways thực hiện tự động trên hệ thống, do đó hội viên không cần thực hiện thêm bất kỳ thủ tục nào và vẫn tiếp tục được hưởng các quyền lợi ưu tiên theo hạng thẻ.

Người sáng lập Tập đoàn FLC chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng biết ơn và trân trọng những tình cảm gắn bó mà Quý khách đã, đang và vẫn dành cho Bamboo suốt những năm qua! Rất mong được phục vụ Quý khách tốt nhất trên những chuyến bay!".

Ông Trịnh Văn Quyết cập nhật ảnh đại diện mới và chia sẻ tặng quà cho gần 3 triệu người. Ảnh chụp màn hình

Trước thông tin từ Facebook tích xanh của ông Trịnh Văn Quyết, phía Bamboo Airways xác nhận hãng hàng không này vừa triển khai chương trình tri ân đặc biệt dành cho toàn bộ khách hàng là hội viên chương trình khách hàng thân thiết Bamboo Club. Theo đó, hãng sẽ tiến hành gia hạn thêm 1 năm sử dụng thẻ hội viên ở hạng mà khách hàng đang sở hữu, áp dụng cho gần 3 triệu hội viên Bamboo Club.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2025, Bamboo Airways đã khôi phục hạng thẻ cho toàn bộ hội viên đến ngày 31/10/2026. Động thái này được thực hiện sau khi FLC tiếp quản lại quyền điều hành, quản lý hãng hàng không Bamboo Airways.

Vào cuối tháng 1/2026, sau gần 4 năm vắng bóng, ông Trịnh Văn Quyết công khai xuất hiện trở lại tại cuộc gặp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam.

Ông Trịnh Văn Quyết tại cuộc gặp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, cuối tháng 1/2026. Ảnh: FLC

Bamboo Airways do Tập đoàn FLC sáng lập vào năm 2017. Đây là hãng hàng không tư nhân gắn với tên tuổi ông Trịnh Văn Quyết.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Bamboo Airways vận hành 30 tàu bay, trong đó có cả đội bay thân rộng xuyên lục địa. Hãng cũng kết nối với 21/22 cảng hàng không trong nước (với 66 đường bay), duy trì 15 đường bay quốc tế thường lệ, đồng thời các chuyến bay thuê chuyến.

Sau khi FLC chính thức tiếp quản lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành (tháng 9/2025), Bamboo Airways đã bổ sung thêm máy bay Airbus A320 mang số hiệu ER-0005 vào đội bay. FLC đang đặt mục tiêu đưa đội bay trở lại quy mô 30 tàu như thời kỳ trước.