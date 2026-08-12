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Nữ Tiktoker 24 tuổi nổi tiếng qua đời sau một tháng điều trị do tai nạn giao thông nghiêm trọng

Phạm Trang
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Nữ Tiktoker Trung Quốc Khương Tiểu Nhu, 24 tuổi, qua đời sau gần một tháng điều trị tích cực vì tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường từ Quảng Tây về Quảng Châu.

Nữ Tiktoker 24 tuổi qua đời sau gần một tháng cấp cứu

Nữ vlogger Khương Tiểu Nhu, 24 tuổi, tên thật là Lý X.X, quê Hồ Nam (Trung Quốc), sở hữu tài khoản mạng xã hội với khoảng 1,28 triệu người theo dõi. Cô được biết đến qua các video khám phá những địa điểm kỳ bí, bài trừ mê tín và vạch trần những truyền thuyết đô thị.

Theo nhiều nguồn tin, rạng sáng 15/7, trên đường từ Liễu Châu (Quảng Tây) trở về Quảng Châu, Khương Tiểu Nhu gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nữ Tiktoker 24 tuổi nổi tiếng qua đời do tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Khương Tiểu Nhu

Sau tai nạn, Khương Tiểu Nhu được đưa đến Bệnh viện Tôn Dật Tiên thuộc Đại học Trung Sơn điều trị tại khoa Hồi sức tích cực. Giấy chứng nhận chẩn đoán bệnh của bệnh viện cho thấy cô bị chấn thương sọ não đặc biệt nghiêm trọng, sốc mất máu, rối loạn đông máu do chấn thương và tổn thương chức năng nhiều cơ quan. Tình trạng được đánh giá đặc biệt nguy kịch.

Ngày 10/8, nhân viên khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện xác nhận Lý X.X từng được điều trị tại đây nhưng hiện không còn ở bệnh viện. Do liên quan đến quyền riêng tư của bệnh nhân, bệnh viện không công bố thêm thông tin về tình trạng sức khỏe, đồng thời cho biết đã trao đổi với gia đình.

Gia đình lên tiếng, đề nghị dừng lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng

Rạng sáng 11/8, gia đình Khương Tiểu Nhu đăng thông báo trên chính tài khoản mạng xã hội của cô, gửi lời cảm ơn tới những người đã gửi lời chia buồn, đồng thời đề nghị cộng đồng dừng lan truyền các thông tin chưa được xác minh, tránh gây thêm tổn thương cho người thân.

Một cán bộ thôn Tân Thôn, huyện Lam Sơn, tỉnh Hồ Nam, quê của Khương Tiểu Nhu, cũng xác nhận với truyền thông rằng Lý X.X đã qua đời.

Nữ Tiktoker 24 tuổi nổi tiếng qua đời do tai nạn giao thông - Ảnh 2.
Nữ Tiktoker 24 tuổi nổi tiếng qua đời do tai nạn giao thông - Ảnh 3.

Các tài khoản mạng xã hội của cô được nhiều người theo dõi

Theo cán bộ địa phương, trước đó gia đình Khương Tiểu Nhu từng xin hỗ trợ do sự cố bất ngờ xảy ra. Người dân trong thôn sau đó đã tự nguyện quyên góp 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,7 triệu đồng) để hỗ trợ gia đình cô thông qua Hội Từ thiện Tân Thôn.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn chưa được cơ quan chức năng công bố. Những thông tin trên mạng cho rằng bên gây tai nạn chậm trễ trong việc chi trả chi phí cũng chưa được xác nhận chính thức.

Gia đình Khương Tiểu Nhu đã đề nghị công chúng không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng. Do đó, nguyên nhân vụ tai nạn cũng như trách nhiệm của các bên liên quan vẫn cần chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Nguồn: Sina

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