Mùa Tết - mùa của du lịch và những rủi ro ít ai ngờ tới

Mỗi dịp Tết đến, nhu cầu du lịch của người Việt tăng vọt. Gia đình đi nghỉ dưỡng, nhóm bạn chọn du xuân, người trẻ tranh thủ "đổi gió" sau một năm làm việc căng thẳng. Khách sạn, nhà nghỉ, homestay vì thế luôn trong tình trạng quá tải. Chính trong bối cảnh ấy, nhiều người thường có xu hướng chủ quan khi nhận phòng: đặt vali xuống, tắm rửa, nghỉ ngơi ngay sau quãng đường dài mà không kiểm tra kỹ không gian xung quanh.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy khách sạn không phải lúc nào cũng là không gian an toàn tuyệt đối. Việc không kiểm tra kỹ lưỡng khi nhận phòng có thể khiến du khách gặp phải những tình huống khó lường: đồ đạc bị bỏ quên, phòng không đảm bảo vệ sinh, thậm chí là những sự cố nghiêm trọng hơn liên quan đến an ninh và pháp lý.

Một trong những vụ việc gây chấn động dư luận từng xảy ra vào tháng 5/2023 tại Tây Tạng. Một du khách sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi do quá mệt đã bất ngờ phát hiện một thi thể đang phân hủy dưới gầm giường khách sạn. Điều đáng nói là ngay từ đầu, người này không hề nhận ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Việc phát hiện muộn không chỉ gây cú sốc tâm lý nặng nề mà còn khiến vị khách vô tình bị cuốn vào quá trình điều tra, thậm chí bị xem xét như một đối tượng tình nghi.

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Trong nhiều năm qua, đã có không ít câu chuyện được ghi nhận về việc du khách gặp rắc rối lớn chỉ vì không kiểm tra kỹ phòng khách sạn khi mới nhận. Khi một sự việc nghiêm trọng xảy ra trong không gian mà bạn đang lưu trú, việc chứng minh mình "không liên quan" không hề đơn giản.

Chính vì vậy, việc chủ động kiểm tra phòng khách sạn ngay từ đầu không chỉ là thói quen cẩn thận, mà còn là cách bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của chính mình, đặc biệt trong những ngày đầu năm, khi ai cũng mong mọi việc diễn ra suôn sẻ và may mắn.

Ném chai nước vào gầm giường - kinh nghiệm nhỏ, giá trị lớn

Trước những nguy cơ tiềm ẩn đó, một tiếp viên hàng không người Hà Lan tên Esther, người có nhiều năm làm việc cho hãng hàng không châu Âu KLM và thường xuyên phải lưu trú tại khách sạn trên khắp thế giới đã chia sẻ một kinh nghiệm đơn giản nhưng hiệu quả: ngay khi nhận phòng, hãy ném một chai nước vào gầm giường.

Theo Esther, đây là thói quen cô duy trì suốt nhiều năm qua như một biện pháp phòng ngừa an toàn cá nhân. Hành động này chỉ mất khoảng 2 giây nhưng có thể giúp phát hiện sớm nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Cách kiểm tra rất đơn giản. Khi ném chai nước vào gầm giường: Nếu chai nước lăn thẳng ra phía bên kia, điều đó cho thấy gầm giường trống và không có vật cản bất thường. Ngược lại, nếu chai nước bị kẹt lại, không lăn ra ngoài, rất có thể bên dưới đang có đồ vật, hành lý bị bỏ quên, hoặc trong tình huống xấu nhất là có người hoặc vật thể lạ đang ẩn nấp.

Trong trường hợp phát hiện bất thường, Esther khuyến cáo không nên tự xử lý một mình. Việc cần làm là nhanh chóng rời khỏi phòng, liên hệ lễ tân hoặc bộ phận an ninh khách sạn để cùng kiểm tra và lập biên bản nếu cần thiết. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn mà còn giúp bạn tránh bị liên đới trách nhiệm nếu có sự việc phát sinh.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố an ninh, việc kiểm tra gầm giường còn mang lại nhiều lợi ích khác. Đây là khu vực dễ bị nhân viên dọn phòng bỏ sót, đặc biệt trong những khách sạn đông khách. Dưới gầm giường có thể tồn tại bụi bẩn, tóc rụng, mẩu thuốc lá, vỏ đồ ăn, giày dép của khách cũ, thậm chí là "ổ" của côn trùng như kiến, gián, bọ. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và trải nghiệm nghỉ ngơi của bạn.

Đáng lo ngại hơn, gầm giường đôi khi còn là nơi cất giấu những vật dụng nguy hiểm như dao kéo, chất kích thích hoặc đồ vật nhạy cảm liên quan đến pháp luật. Việc phát hiện sớm giúp bạn tránh được nguy cơ bị hiểu nhầm hoặc vướng vào những rắc rối không đáng có.

Điểm tiện lợi của thói quen này nằm ở chỗ: bạn không cần chuẩn bị gì thêm. Trong hầu hết các chuyến đi, chai nước đóng sẵn luôn là vật bất ly thân. Chỉ một hành động nhỏ, không tốn chi phí, không mất thời gian, nhưng đổi lại là sự an tâm trong suốt kỳ nghỉ.

Tết là thời điểm của sum vầy và khởi đầu mới. Không ai muốn chuyến du lịch đầu năm lại trở thành ký ức đáng quên vì những sự cố ngoài ý muốn. Vì vậy, trước khi nằm xuống nghỉ ngơi trong bất kỳ căn phòng khách sạn nào, hãy dành ra 2 giây để ném chai nước vào gầm giường. Đó không phải là hành động mê tín hay thái quá, mà là một thói quen tỉnh táo, thực tế và cần thiết trong thời đại du lịch đại chúng ngày nay.

Một chuyến đi an toàn, trọn vẹn đôi khi bắt đầu từ chính những chi tiết nhỏ như thế.