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Nữ tiến sĩ, giảng viên thanh nhạc được chồng xây tặng nhà 25.000m2 như khu sinh thái ở Hà Nội

PV
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Cơ ngơi rộng lớn của nữ ca sĩ này khiến nhiều người liên tưởng đến một khu nghỉ dưỡng hoặc khu sinh thái hơn là nhà ở thông thường.

Không chỉ được biết đến là một ca sĩ sở hữu giọng hát nội lực, giàu cảm xúc, Khánh Ly còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn bên chồng là kiến trúc sư và hai con trai. Đặc biệt, cô đang sở hữu một khu nhà vườn rộng tới 25.000m2 ở Gia Lâm, Hà Nội.

Khánh Ly là gương mặt quen thuộc của dòng nhạc nhẹ Việt Nam. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô không chỉ thành công trên sân khấu mà còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực đào tạo thanh nhạc. Nữ ca sĩ hiện có học vị tiến sĩ và tham gia công tác giảng dạy thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia.

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Ca sĩ Khánh Ly

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống gia đình của Khánh Ly cũng nhận được sự quan tâm. Chồng nữ ca sĩ là một kiến trúc sư, luôn đồng hành và hỗ trợ cô trong cuộc sống. Hai người kết hôn từ đầu những năm 2000 và xây dựng tổ ấm hạnh phúc bên hai con trai.

Năm 2004, ông xã Khánh Ly mua khu đất rộng 25.000m2 tại Gia Lâm. Sau khi sở hữu mảnh đất rộng lớn, anh đã trực tiếp thiết kế toàn bộ khuôn viên, cho đào hồ nước, dựng nhà sàn, trồng cây xanh, xây cầu đá và tạo nên một không gian sinh thái gần gũi với thiên nhiên.

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Nhà vườn 25.000m2 như khu sinh thái của vợ chồng Khánh Ly

Khu nhà vườn rộng lớn được thiết kế theo ý tưởng hình dáng con rùa độc đáo, bao gồm nhiều hạng mục như nhà sàn trung tâm, hồ cá Koi, thủy đình, bể bơi ngoài trời cùng khuôn viên cây cảnh quý. Điểm nhấn đặc biệt của khuôn viên là khu vườn chim rộng hàng nghìn mét vuông. Khu vườn nằm nép mình bên hồ nước, tạo nên cảnh quan yên bình và gần gũi với thiên nhiên.

Được biết, khu nhà vườn được chồng Khánh Ly xây dựng với mong muốn cả gia đình có nơi nghỉ ngơi, tận hưởng không khí trong lành vào mỗi dịp cuối tuần. Đây cũng là không gian để các con thoải mái vui chơi, tránh xa sự ồn ào của phố thị.

Hiện tại, Khánh Ly lựa chọn cuộc sống hài hòa giữa công việc giảng dạy, hoạt động nghệ thuật và việc vun vén tổ ấm. Những lúc không tất bật với lịch biểu diễn hay lên lớp, nữ ca sĩ thường trở về khu nhà vườn để chăm sóc cây xanh, tận hưởng không gian yên bình và quây quần bên chồng con.

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sao Việt

Tiến sĩ

Khánh Ly

khu sinh thái

giảng viên thanh nhạc

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