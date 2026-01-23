Nữ thần sắc đẹp 29 tuổi qua đời vào sáng nay vì mắc bệnh hiếm gặp

Ngày 22/1, tờ China Times đưa tin nữ người mẫu, diễn viên Kha Kha đã qua đời ở tuổi 29 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư hiếm gặp Sarcoma mạch máu. "Chị gái tôi đã ra đi vào lúc 6h53 phút sáng nay, trong trạng thái thanh thản và không còn đau đớn. Các thông tin liên quan đến tang lễ của chị Kha Kha sẽ được thông báo sau", en trai của cố nghệ sĩ xác nhận tin buồn với truyền thông, khán giả. Rất đông người hâm mộ, đồng nghiệp đã bày tỏ sự thương tiếc, bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Kha Kha.

Theo tờ China Times, Kha Kha trải qua những năm tháng cuối đời đau đớn, sức khỏe sa sút vì bệnh tật bủa vây liên tiếp. Năm 2021, Kha Kha đột ngột bị mờ mắt. Cô đi bệnh viện thăm khám và phát hiện bị mắc chứng loạn sản xơ xương. Khi đó, trong não cô xuất hiện 1 khối u có kích thước khoảng 10 cm, may mắn là chúng không chèn ép dây thần kinh thị giác. Sau ca phẫu thuật não, tình trạng sức khỏe của cô đã hồi phục bình thường.

Em trai Kha Kha thông báo tin buồn nữ người mẫu, diễn viên đã qua đời ở tuổi 29. Ảnh: China Times.

Tuy nhiên, đến năm 2025, cô đột ngột tức ngực, khó thở, suýt rơi vào trạng thái sốc và hôn mê sâu. Sau khi được đưa đi cấp cứu, các bác sĩ phát hiện một khối u ác tính ở ngực, thậm chí khối u này đã chèn ép tim và ăn mòn tâm nhĩ phải của Kha Kha. Cô được chẩn đoán mắc ung thư mạch máu hiếm gặp và được phẫu thuật khẩn. Trong quá trình điều trị, Kha Kha đã trải qua 28 lần hóa trị, nhưng cô đáng tiếc vẫn không thể chiến thắng bệnh tật và qua đời.

Khi còn sống, Kha Kha từng chia sẻ rằng cô không phải là người may mắn, đường đời đầy chông chênh và vấp ngã. Tuy nhiên, sau khi mắc bệnh nặng, trải qua 2 ca phẫu thuật lớn và 4 lần từ cửa tử trở về, cô mới nhận ra mình đang sở hữu một dạng may mắn khác là sớm nhìn thấu trăm mặt cuộc đời, biết buông bỏ chấp niệm, học cách yêu thương bản thân và trân trọng hiện tại.

Người đẹp cũng xem bệnh tật và sóng gió mình đang trải qua là món quà mà ông trời ban tặng nhằm thử thách và giúp cô dũng cảm, kiên cường hơn. Trước khi qua đời, Kha Kha từng tuyên bố với người hâm mộ rằng cô tin bản thân sẽ chiến thắng bệnh hiểm nghèo. Thế nhưng đến cuối cùng, người đẹp này vẫn không thể vượt qua, khiến khán giả không khỏi ngậm ngùi, tiếc thương.

Người đẹp xứ Đài bị bệnh tật bủa vây trong những năm tháng cuối đời. Ảnh: Sina, Instagram.

Kha Kha sinh năm 1997, là người mẫu, diễn viên, KOL hàng đầu xứ Đài. Cô từng được mệnh danh là "nữ thần sắc đẹp" của giới người mẫu, nhận được sự yêu thích nhờ vẻ đẹp sắc sảo, gợi cảm.

