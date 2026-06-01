Nữ thần là ngoại lệ cấp quốc gia: Nhan sắc bị thời gian bỏ quên, camera không lột tả hết khuôn mặt điên đảo

Suốt 20 năm sự nghiệp, nữ thần này chưa từng rời khỏi top nhan sắc showbiz.

Visual của Yoona (SNSD) tại concert SM Town, trùng với kỷ niệm 15 năm debut của Girls' Generation năm 2022 đang viral trở lại trên các diễn đàn Kpop những ngày qua. Chỉ là vài khoảnh khắc được ghi lại từ màn hình lớn trên sân khấu, đoạn video vẫn nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận xuýt xoa về nhan sắc của nữ thần tượng.

"Đúng là khuôn mặt điên đảo", "Camera không theo được khuôn mặt xinh đẹp này", "Yoongphrodite", "Hóng kỷ niệm 20 năm nữa", "Khi đó là lần đầu tiên tôi gặp Yoona, cô ấy là người đẹp nhất concert SM theo tiêu chuẩn của tôi", "Công chúa thiên thần", "Khi ấy thật sự rất hạnh phúc", "Giống hươu sao thật đấy", "Nhan sắc ngoài đời của Yoona xuất sắc lắm, điên luôn", "Lẽ ra lúc ấy mình phải đi concert SM"... là những phản hồi xuất hiện dày đặc dưới bài đăng.

Chùm ảnh Yoona tại SM Town 2022:

Điều đáng nói là đây không phải lần đầu tiên một khoảnh khắc của Yoona trở thành hiện tượng mạng. Từ tạo hình công chúa tại Liên hoan phim Cannes 2026 cho đến những sân khấu từ nhiều năm trước, nữ nghệ sĩ luôn tạo ra các "viral moment" chỉ bằng vài khung hình đơn giản. Sau gần 20 năm hoạt động, sức hút của cô dường như không hề suy giảm. Bất kỳ bức ảnh nào xuất hiện cũng có thể trở thành chủ đề được bàn luận khắp mạng xã hội.

Tạo hình công chúa của Yoona tại Cannes 2026 cũng viral vừa qua

Bức ảnh chụp vội từ sân khấu trong quá khứ cũng khiến netizen điên đảo

Không ít cư dân mạng nhận định Yoona là kiểu người "sinh ra để làm người nổi tiếng". Nhan sắc của cô được xem là mẫu hình visual có thể nổi bật ở bất kỳ thời đại nào của Kpop, từ thế hệ thứ hai cho đến hiện tại. Sinh năm 1990, Yoona ra mắt cùng Girls' Generation vào năm 2007 và nhanh chóng trở thành biểu tượng nhan sắc của thế hệ idol Kpop thứ hai. Trong thời kỳ hoàng kim của nhóm, cô không đơn thuần là thành viên nổi bật mà còn là gương mặt đại diện cho SNSD trước công chúng.

Ở những kỷ nguyên làm nên vị thế huyền thoại của nhóm như Gee, Genie, Oh! hay The Boys, Yoona gần như luôn xuất hiện ở vị trí trung tâm đội hình. Khi SNSD bùng nổ trên toàn châu Á, hình ảnh của nữ thần tượng phủ sóng dày đặc trên sân khấu âm nhạc, chương trình truyền hình và các chiến dịch quảng bá. Mức độ nhận diện của cô không chỉ cao nhất nhóm mà còn thuộc hàng đầu trong toàn bộ giới idol nữ thời điểm đó.

Yoona luôn được chọn là gương mặt trung tâm, đại diện cho SNSD

Ngay từ những năm đầu debut, nhan sắc của Yoona đã trở thành đề tài được công chúng đặc biệt quan tâm. Gương mặt hài hòa, trong trẻo cùng vẻ đẹp dễ tạo thiện cảm giúp cô nổi bật giữa đội hình đông thành viên. Sở hữu chiều cao 1m68 cùng vóc dáng cân đối, Yoona nhanh chóng trở thành hình mẫu trong mộng của nhiều chàng trai và cũng là chuẩn hình tượng của không ít thiếu nữ trẻ tuổi.

Danh tiếng visual của cô lớn đến mức cộng đồng mạng từng lan truyền những tiêu chuẩn sắc đẹp được xây dựng dựa trên ngoại hình của nữ thần tượng. Làn da trắng mịn, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt nai to tròn, sống mũi thanh tú cùng nụ cười dịu dàng tạo nên tổng thể mong manh và thanh thuần. Đây cũng là kiểu nhan sắc mà công chúng Hàn Quốc đặc biệt yêu thích trong suốt nhiều năm.

Nhan sắc thời 20 tuổi của Yoona

Không chỉ là visual nổi bật, Yoona còn góp phần định hình cách vận hành của ngành công nghiệp thần tượng. Trong bối cảnh Kpop chưa quá chú trọng việc phân chia vai trò hay xây dựng hình tượng thành viên một cách rõ ràng, cô thường xuyên đảm nhiệm vị trí trung tâm trong đội hình. Những khoảnh khắc mở màn hoặc cao trào trên sân khấu của SNSD phần lớn đều gắn với hình ảnh Yoona.

Yoona được xem là người tạo nên khái niệm center và phổ biến hóa vị trí này trong Kpop. Thành công của SNSD khiến nhiều công ty giải trí bắt đầu chú trọng hơn đến việc xây dựng thành viên trung tâm phù hợp với concept nhóm. Mô hình ấy sau này tiếp tục được áp dụng rộng rãi ở các nhóm nhạc thần tượng và chương trình sống còn.

Yoona được xem là người tạo nên khái niệm center và phổ biến hóa vị trí này trong Kpop

Bước sang giai đoạn 2015-2016, khi Girls' Generation dần rời khỏi thời kỳ đỉnh cao, Yoona chủ động mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất. Yoona liên tục góp mặt trong các dự án truyền hình và điện ảnh ăn khách. Việc duy trì được vị thế ở cả hai lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất giúp Yoona tránh được tình trạng bị đóng khung trong hình tượng thần tượng. Cô dần trở thành một ngôi sao giải trí toàn diện, kéo dài vòng đời danh tiếng theo cách mà không nhiều idol thế hệ thứ hai làm được.

Sau khi chuyển hướng sang diễn xuất, Yoona xây dựng sự nghiệp theo hướng bền vững và ổn định. Lợi thế nhan sắc cùng nguồn lực mạnh từ SM giúp cô luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ được săn đón bởi các thương hiệu lớn. Từ mỹ phẩm, thời trang đến các nhãn hàng cao cấp, Yoona liên tục xuất hiện với hình ảnh thanh lịch, sang trọng và gần như không vướng bê bối trong suốt gần hai thập kỷ hoạt động.

Sau khi chuyển hướng sang diễn xuất, Yoona xây dựng sự nghiệp theo hướng bền vững và ổn định

Đầu năm 2026, Yoona tiếp tục ghi thêm một cột mốc đáng chú ý. Yoona được vinh danh Daesang hạng mục "Nghệ thuật và Văn hóa" tại National Brand Awards, trở thành nữ diễn viên đầu tiên nhận giải thưởng này. Theo mô tả từ Hội nghị: “Là nghệ sĩ đầu tiên định hình vị trí Center của Kpop, đồng thời là biểu tượng văn hóa tiêu biểu đã mở rộng vị thế toàn cầu của K-Content thông qua phim điện ảnh và phim truyền hình.” Giải thưởng không chỉ ghi nhận thành tựu cá nhân, mà còn khẳng định vai trò của YoonA trong việc nâng cao hình ảnh quốc gia, lan tỏa giá trị văn hóa Hàn Quốc ra thế giới. Việc cô là nữ nghệ sĩ đầu tiên được vinh danh và trực tiếp nhận giải tại Hội nghị càng cho thấy ngoại lệ đặc biệt mà giới chuyên môn và các tổ chức cấp quốc gia dành cho YoonA.

Yoona được vinh danh Daesang hạng mục "Nghệ thuật và Văn hóa" tại National Brand Awards

Ảnh hưởng của Yoona còn được nhìn nhận ở khía cạnh kinh tế của ngành giải trí. Năm 2010, album Oh! của Girls' Generation trở thành một trong những sản phẩm tiên phong đưa photo card vào như thành phần chính thức đi kèm album. Từ đó, văn hóa sưu tầm card bo góc phát triển mạnh mẽ và trở thành một phần không thể tách rời của Kpop hiện đại.

Người hâm mộ sẵn sàng mua nhiều phiên bản album chỉ để sở hữu tấm thẻ ảnh của thần tượng mình yêu thích. Trong số đó, photo card của Yoona luôn nằm trong nhóm được săn lùng nhiều nhất nhờ vị thế visual hàng đầu. Những tấm card không còn đơn thuần là quà tặng kèm album mà dần trở thành vật phẩm sưu tầm có giá trị cao trên thị trường.

Photo card của Yoona thời Oh! xứng đáng liệt vào danh sách huyền thoại

Sự phát triển của văn hóa photo card góp phần thúc đẩy doanh số album Kpop tăng trưởng mạnh trong suốt hơn một thập kỷ qua, tạo nên nguồn doanh thu khổng lồ cho ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Và ở một trong những điểm khởi đầu của làn sóng ấy, Yoona vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Thời gian bỏ quên nhan sắc của Yoona

Gần 20 năm sau ngày debut, công chúng không còn lạ lẫm với việc Yoona đẹp đến mức nào, mà kinh ngạc bởi cô dường như không thay đổi. Những đoạn fancam cũ bất ngờ viral trở lại, những khoảnh khắc xuất hiện tại Cannes hay trên sân khấu như thời gian đã bỏ quên nữ nghệ sĩ. Trong một ngành công nghiệp liên tục sản sinh những gương mặt mới, Yoona vẫn là ngoại lệ hiếm hoi. Một biểu tượng nhan sắc không chỉ đại diện cho một thế hệ thần tượng, mà còn trở thành một phần trong lịch sử phát triển của Kpop.