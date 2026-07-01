Nữ thần cổ trang thế hệ mới của Việt Nam đây rồi: Visual đẹp hết nước chấm, mặt mộc cực phẩm viral khắp MXH

Cô gái khiến cả MXH xuýt xoa không ngừng với visual trong trẻo khi hóa thân thành mỹ nhân cổ trang thời xưa.

Buổi casting cho dự án điện ảnh Chiến Bào của đạo diễn Victor Vũ diễn ra ngày 26/7 quy tụ nhiều gương mặt trẻ đến thử sức như Á hậu Quỳnh Anh, Á hậu Minh Thư, diễn viên Linh Sơn, Sỹ Hậu... Giữa dàn thí sinh đông đảo, một cô gái nhanh chóng trở thành tâm điểm trên MXH chỉ nhờ vài đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thử vai. Không cần layout cầu kỳ hay váy áo lộng lẫy, nhan sắc mộc mạc của cô vẫn đủ khiến dân tình đồng loạt xuýt xoa, thậm chí nhiều người còn gọi đây là "nữ thần cổ trang thế hệ mới" của màn ảnh Việt.

Cô gái gây ấn tượng với vẻ ngoài chỉnh chu khi casting phim Chiến Bào

Trong đoạn video được chia sẻ, cô gái xuất hiện với tà áo dài hồng truyền thống, tóc buộc gọn phía sau và gần như không trang điểm. Dưới ánh sáng quay trực tiếp, gương mặt cô vẫn nổi bật nhờ làn da sáng, đường nét thanh tú và ngũ quan hài hòa, tạo nên tổng thể rất đậm chất Á Đông.

Điều khiến cư dân mạng bất ngờ là cô gần như không hề trang điểm. Không son phấn đậm, không filter, không góc máy "ảo", nhưng càng nhìn lại càng thấy cuốn hút và thiện cảm. Biểu cảm nhẹ nhàng, ánh mắt có chiều sâu cùng thần thái điềm tĩnh giúp cô đặc biệt phù hợp với những tạo hình cổ trang hoặc phim lịch sử. Từ khóa "mặt mộc" xuất hiện dày đặc dưới những bình luận, cho thấy sự ấn tượng của cộng đồng mạng với mỹ nhân này.

Thậm chí, không ít cư dân mạng còn cho rằng cô giống Chương Tử Di thời trẻ. Cả hai đều sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt không quá to nhưng rất có thần thái cùng khí chất nền nã, sang trọng. Đặc biệt, khi để mặt mộc và diện áo dài hồng đơn giản trong buổi casting, Di Di toát lên cảm giác vừa mong manh vừa cứng cỏi, khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh Chương Tử Di ở giai đoạn đỉnh cao với những vai diễn cổ trang kinh điển.

Một số bình luận của cư dân mạng: - Mặt mộc mà trông nó điện ảnh kiểu gì ấy, nhìn cái ấn tượng luôn không đại trà. Mộc mạc mà duyên thật sự trời ơi - Kiểu Cố Giai mà kiểu Chương Tử Di luôn á trời. Cũng tên Di luôn - Đẹp và duyên nhìn càng lâu càng thấy đẹp, mà đậm chất con gái Việt nam - Mặt hiền khô. Da đẹp. Nét hiền dịu không đại trà - Giống Chương Tử Di lắm đấy - Giống Đồng Dao hơn - Xinh tự nhiên nhìn nó sướng mắt thật sự

Không chỉ gây thiện cảm nhờ ngoại hình, phần thể hiện trước ống kính của cô cũng nhận về nhiều lời khen. Dù chỉ là buổi thử vai, biểu cảm khá tự nhiên, ánh mắt có cảm xúc và cách xử lý tâm lý nhân vật được đánh giá là có tiềm năng, cho thấy đây không đơn thuần là một gương mặt đẹp.

Được biết, cô gái đang gây sốt này là Phan Thị Thúy Vy (sinh năm 2003, Vũng Tàu), là một hot TikToker, người mẫu ảnh và KOL Gen Z nổi tiếng với hơn 1,2 triệu người theo dõi nhờ sở hữu nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào. Trước đó, cô từng ghi danh vào tham dự thi tuyển người mẫu thương hiệu The Face Vietnam 2026 tại TP.HCM. Việc tham gia casting dự án phim điện ảnh sử thi hoành tráng Chiến Bào của đạo diễn Victor Vũ được xem là bước thử sức táo bạo, đánh dấu cột mốc nỗ lực làm mới bản thân và lấn sân sang con đường diễn xuất chuyên nghiệp của cô nàng.

Về phía Chiến Bào, đây là dự án điện ảnh sử thi - lịch sử quy mô lớn do đạo diễn Victor Vũ thực hiện, lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và dự kiến ra rạp vào năm 2028. Thay vì tái hiện toàn bộ cuộc kháng chiến kéo dài 10 năm, tác phẩm tập trung vào giai đoạn đầu đầy gian truân của Lê Lợi, từ một người mang nỗi đau mất nước đến khi quy tụ 19 vị hào kiệt tại Hội thề Lũng Nhai, đặt nền móng cho cuộc khởi nghĩa làm thay đổi lịch sử dân tộc. Với định hướng khai thác chiều sâu tâm lý cùng số phận của những con người bình thường giữa thời loạn, Chiến Bào được kỳ vọng sẽ là một trong những dự án lịch sử tham vọng nhất của điện ảnh Việt trong những năm tới.