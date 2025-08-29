Mới đây, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) đã công bố vụ bắt giữ hai công dân Hàn Quốc, gồm một phụ nữ 33 tuổi (A) - streamer nổi tiếng và một nam giới 33 tuổi (B), vì tội buôn lậu 11,77g ma túy đá từ Campuchia. Cả hai đối tượng đã bị bắt giữ và chuyển giao cho cơ quan chức năng để điều tra theo Luật Quản lý Ma túy.

Sự việc được phát hiện vào tháng 4, khi cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra một kiện hàng đặc biệt gửi từ Campuchia. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số ma túy được chia nhỏ thành 5 gói và cất giấu tinh vi trong túi xách du lịch. Số lượng ma túy đá bị thu giữ trong vụ án này ước tính đủ cho 392 người sử dụng cùng lúc. Ngay lập tức, một cuộc điều tra được triển khai.

Được biết, A là một nữ streamer kiêm người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Sinh sống tại Campuchia, cô đã lợi dụng sự am hiểu về địa phương để mua ma túy đá và gửi về Hàn Quốc. Trong khi đó, B, một nhà đầu tư tiền điện tử và chứng khoán, chịu trách nhiệm cung cấp tài chính cho hoạt động buôn lậu. Đối tượng B bị bắt giữ tại địa chỉ nhận hàng được ghi trên kiện hàng. Qua lời khai của B, cơ quan điều tra đã xác định được A là đồng phạm và tiến hành bắt giữ A ngay tại cửa nhập cảnh sân bay Incheon khi cô này từ Campuchia trở về.

Ông Yoo Yong-bae, Trưởng phòng Điều tra Ma túy 2 của Chi cục Hải quan, nhấn mạnh: "Cho dù ma túy được chia nhỏ và cất giấu kỹ lưỡng đến đâu, chúng tôi vẫn sẽ phát hiện và bắt giữ. Chúng tôi đang liên tục cập nhật thiết bị và phương pháp phát hiện ma túy mới nhất để đối phó với các thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi".

Vụ việc này một lần nữa khẳng định quyết tâm của cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống ma túy.

